【学術論文発表済】岐阜県羽島市のバザルト(R)ブライダルケアが30代のいかり肩・猫背・デコルテに変化。週1回3回の集中ケアでドレス映えする華奢なデコルテラインと姿勢改善を実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】岐阜県羽島市のバザルト(R)ブライダルケアが30代のいかり肩・猫背・デコルテに変化。週1回3回の集中ケアでドレス映えする華奢なデコルテラインと姿勢改善を実現した最新症例を公開