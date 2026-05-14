【学術論文発表済】岐阜県羽島市のバザルト(R)ブライダルケアが30代のいかり肩・猫背・デコルテに変化。週1回3回の集中ケアでドレス映えする華奢なデコルテラインと姿勢改善を実現した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――岐阜県羽島市・CSK salonの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、岐阜県羽島市のサロン『CSK salon』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは挙式を控えた女性です。ウェディングドレスを美しく着こなしたいという強い想いを持ちながら、いかり肩と猫背気味の姿勢、開いた肋骨にお悩みでご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)バストケアを週1回・計3回の集中プログラムで実施。遠赤外線による深部温熱効果で肩まわりの緊張をほぐしながら、デコルテライン・ウエストライン・バストへ同時にアプローチしました。
施術を重ねるごとにいかり肩が解消され、猫背気味だった姿勢が整い、開いていた肋骨が締まりウエストにメリハリが生まれました。ドレスの試着のたびにスタッフから驚かれるほどの変化が確認されました。バストがデコルテに盛り上がりドレス映えするシルエットに整い、ニッパーが一番小さいサイズになったことも確認されています。
お客様は「ドレス試着時にスタッフさんに全体的なサイズダウンと、バストがデコルテに盛れてドレス映えすると驚かれた。ウエストのサイズダウンも実感できてとても嬉しかった」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：CSK salon（岐阜県羽島市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000628065/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349248/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349248/images/bodyimage2】
「温めながらボディメイキングができる。マタニティから妊活まで対応できると知り、即受講しました。」
岐阜県羽島市の『CSK salon』オーナー・桜井氏は、もともとホットストーンとロミロミを組み合わせた施術を提供していました。ボディラインを変えたい、マタニティ中でも施術できるものが欲しいと悩んでいた頃にバザルト(R)ストーンがマタニティ・妊活まで対応できると知り、即受講を決意したといいます。
「差別化はもちろん、楽に短時間で結果を出せるようになりました。通常ボディでも1回の施術でしっかりボディラインが変わり、しかも寝落ちしてしまうほど心地よい。温めながらボディメイキング施術ができることが最大のメリットです」と桜井氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、桜井氏はこう語ります。「遠赤外線で温めながらリンパケアができるので非常に効率的。女性の全てのライフステージでサポートができ、何よりエビデンスがあるところが大きな強みです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、挙式を控えた女性が、バザルト(R)バストケアを週1回・3回の集中ケアでいかり肩の解消・肋骨の引き締め・ウエストのメリハリとドレス映えするデコルテラインが同時に確認されるという、圧をかけない温熱アプローチによるリスクゼロの施術でありながら短期間で高い再現性をもって結果が発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、岐阜県羽島市のサロン『CSK salon』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは挙式を控えた女性です。ウェディングドレスを美しく着こなしたいという強い想いを持ちながら、いかり肩と猫背気味の姿勢、開いた肋骨にお悩みでご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)バストケアを週1回・計3回の集中プログラムで実施。遠赤外線による深部温熱効果で肩まわりの緊張をほぐしながら、デコルテライン・ウエストライン・バストへ同時にアプローチしました。
施術を重ねるごとにいかり肩が解消され、猫背気味だった姿勢が整い、開いていた肋骨が締まりウエストにメリハリが生まれました。ドレスの試着のたびにスタッフから驚かれるほどの変化が確認されました。バストがデコルテに盛り上がりドレス映えするシルエットに整い、ニッパーが一番小さいサイズになったことも確認されています。
お客様は「ドレス試着時にスタッフさんに全体的なサイズダウンと、バストがデコルテに盛れてドレス映えすると驚かれた。ウエストのサイズダウンも実感できてとても嬉しかった」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：CSK salon（岐阜県羽島市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000628065/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349248/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349248/images/bodyimage2】
「温めながらボディメイキングができる。マタニティから妊活まで対応できると知り、即受講しました。」
岐阜県羽島市の『CSK salon』オーナー・桜井氏は、もともとホットストーンとロミロミを組み合わせた施術を提供していました。ボディラインを変えたい、マタニティ中でも施術できるものが欲しいと悩んでいた頃にバザルト(R)ストーンがマタニティ・妊活まで対応できると知り、即受講を決意したといいます。
「差別化はもちろん、楽に短時間で結果を出せるようになりました。通常ボディでも1回の施術でしっかりボディラインが変わり、しかも寝落ちしてしまうほど心地よい。温めながらボディメイキング施術ができることが最大のメリットです」と桜井氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、桜井氏はこう語ります。「遠赤外線で温めながらリンパケアができるので非常に効率的。女性の全てのライフステージでサポートができ、何よりエビデンスがあるところが大きな強みです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、挙式を控えた女性が、バザルト(R)バストケアを週1回・3回の集中ケアでいかり肩の解消・肋骨の引き締め・ウエストのメリハリとドレス映えするデコルテラインが同時に確認されるという、圧をかけない温熱アプローチによるリスクゼロの施術でありながら短期間で高い再現性をもって結果が発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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