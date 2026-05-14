GOLFZON Japan、インドアゴルフ事業の新規参入を検討する事業者向けセミナーを5月22日に開催

GOLFZON Japan株式会社

シミュレーションゴルフメーカー「GOLFZON（ゴルフゾン）」を展開する株式会社GOLFZON Japan（本社：東京都、以下GOLFZON Japan）は、インドアゴルフ練習場およびスクール事業への新規参入を検討している法人・事業者向けに、「インドアゴルフ練習場＆スクール 新規参入事例解説セミナー」を2026年5月22日（金）、GOLFZON Japan直営店「ドライビングレンジ東新宿」にて開催いたします。

近年、都市部を中心にインドアゴルフ市場が拡大しており、24時間型・無人運営型施設への注目が高まっています。さらに、遊休不動産の活用や新たな収益事業として、異業種からインドアゴルフ事業へ参入する企業も増加しています。一方で、施設数の増加に伴い、価格競争や差別化が課題となるケースも増えており、“選ばれ続ける施設づくり”の重要性が高まっています。

こうした市場背景を受け、本セミナーでは、株式会社船井総合研究所 岩佐直文氏を迎え、インドアゴルフ市場の最新動向や新規参入事例、施設運営モデルについて解説します。

また、GOLFZON Japanアンバサダーであり、自身でもレッスンスタジオを運営するてらゆーさんには、GOLFZONシミュレーターを導入した実体験をもとに、シミュレーションゴルフの有用性や、“乱立する市場の中で選ばれ続ける施設づくり”をテーマとしたブランド戦略・顧客体験の重要性についてお話しいただきます。

さらに、GOLFZONのシミュレーションゴルフシステムを活用した施設運営事例や導入メリットについても紹介予定です。

セミナー概要

セミナー名

インドアゴルフ練習場＆スクール 新規参入事例解説セミナー

開催日時

2026年5月22日（金）

14:00～16:00（受付開始 13:30～）

会場

ドライビングレンジ東新宿

登壇者

・株式会社船井総合研究所 岩佐直文氏

・GOLFZON Japanアンバサダー／レッスンスタジオ運営者 てらゆーさん

定員

20名（先着順）

参加対象

・インドアゴルフ事業への参入を検討している企業・事業者

・ゴルフスクール運営を検討している方

・遊休不動産活用を検討している企業・オーナー

・新規事業を検討している法人担当者 など

参加申込ページ

https://golfzon.jp/2026/04/22/seminar/

GOLFZONについて

GOLFZONは、世界各国で展開するシミュレーションゴルフブランドとして、リアルな打球再現技術と多彩なコンテンツを提供しています。日本国内においても、直営店舗運営や法人向け導入支援を通じ、インドアゴルフ市場の発展に取り組んでいます。

会社概要

会社名：株式会社GOLFZON Japan

URL：https://golfzon.jp/