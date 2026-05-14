【TSUKUMO】AMD RADEON AI PRO R9700 を2枚搭載したマルチGPUモデルを発売

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長：佐野 財丈）は、TSUKUMO（ツクモ）ブランドで独自に展開するBTOパソコンにおいて、AMD RADEON AI PRO R9700 を2枚搭載したマルチGPUモデルを、5月14日（木）に発売いたしました。

新モデルの特長

AMD RADEON(TM) AI PRO R9700を2枚搭載

AMD RADEON(TM) AI PRO R9700は、AI推論、開発、その他のメモリ負荷の高いワークロードに最適化して設計されており、ローカルLLMやPyTorch研究用途などのAIワークロードにおいて、非常に優れた性能を発揮します。

また、32GBものGDDR6 VRAMを搭載しており、AIモデルの規模が大きくなるほど、VRAMの容量が重要になるため、より複雑なAIタスクや大規模データセットの処理に適しています。

これらのメリットにより、AMD RADEON(TM) AI PRO R9700は、AI研究者、開発者、データサイエンティストなど、AI分野のプロフェッショナルにとって非常に強力な選択肢となります。

AMD Ryzen(TM) 9 9950X3D2 プロセッサ搭載

AMD Ryzen(TM) 9 9950X3D2 プロセッサは、第2世代 AMD 3D V-Cache(TM)をデュアル構成で搭載することにより、複雑な編集や大規模データセット処理においてレイテンシを大幅に低減、優れた応答性と快適な作業環境を実現します。

また、ゲームプレイでも高フレームレートかつ安定した動作により、よりスムーズで没入感のあるゲーミング体験を提供します。

AMD Ryzen(TM) 9 9950X3D2 プロセッサなら、ゲーム性能とクリエイティブ性能を両立しており、どちらかを選ぶ必要はありません。

ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI搭載

ProArt X870E-Creator WiFiは、16+2+2基のパワーステージ、DDR5スロット、PCIe(R) 5.0を備え、最新のAMD Ryzen(TM) 9000シリーズプロセッサの性能を最大限に引き出し、すべてのクリエイターを強力にサポートします。また、デュアルUSB4(R)、10Gおよび2.5G Ethernet、WiFi 7により、快適な超高速接続を実現しています。

お客様一人ひとりのニーズに対応

TSUKUMOのBTOパソコンは、TSUKUMOが長年にわたるパソコン用パーツ販売で培った知識とノウハウを基に開発・設計しています。日本国内の指定工場で熟練スタッフが一台ずつ丁寧に組立を行うことで、高品質の製品を迅速にお届けする生産体制をとっています。これにより高い信頼性と安心感、幅広いニーズへの対応を高次元で実現しています。

標準構成仕様（BTOによるカスタマイズ可能）

マルチGPUモデル XE9A-W261/XBH

税込価格：1,299,800円

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/special/multi-gpu/2026/XE9A-W261XBH.html

販売店舗と販売開始日

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82557/table/1107_1_ef60d27b781fc4498274a94ff1f624cd.jpg?v=202605140151 ]

今回発表の新モデルは、ツクモネットショップならびに下記店舗にて、5月14日（木）より販売開始いたしました。

ツクモ店舗（ https://tenpo.tsukumo.co.jp/ ）

ツクモパソコン本店

TSUKUMO eX.

ツクモ名古屋1号店

DEPOツクモ札幌大谷地店

ツクモLABI1なんば店

ツクモ福岡店

ツクモネットショップ（ https://shop.tsukumo.co.jp/ ）

法人営業部（ https://houjin.tsukumo.co.jp/ ）

本製品に関する詳細情報

TSUKUMO BTOパソコン

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/

マルチGPUモデル 製品ページ

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/special/multi-gpu/

TSUKUMO （ツクモ）について

ヤマダホールディングスグループ 株式会社ヤマダデンキ所属の、TSUKUMO（ツクモ）ブランドでパソコンおよびPCパーツ・周辺機器を販売するパソコンショップです。前身となる九十九電機は1947年創業で、現在は秋葉原を中心に全国8店舗、法人営業部・ネットショップを展開しています。

最先端の商品から特殊な部品まで数多く取り揃え、専門知識と経験の豊富なスタッフが「ゲームを快適にプレイしたい」「高画質・高速処理のパソコンにしたい」などの様々なニーズにお応えしております。また、カスタムPCが初めてでご不安のある方向けにPC組立代行サービスもご用意しております。

この他、パソコン専門店として長年培ってきたノウハウを詰め込んだ、オリジナルブランドPCの企画・製造・販売を行っております。

ゲーミング性能に特化した「G-GEAR」、企業向けワークステーションモデルや小型・スリム型モデルなど用途別に取り揃えた「eX.computer」のラインナップを展開しております。高品質・高性能、そしてご利用シーンにあわせたPCとして、ゲームをプレイする方だけでなく、CG業界・ゲーム開発業界などプロの現場から多くのご支持をいただくとともに、近年はたくさんの配信者の方にもご利用いただいております。

ツクモ案内URL： https://kaisya.tsukumo.co.jp/

ツクモネットショップ： https://shop.tsukumo.co.jp/

ツクモ店舗情報： https://tenpo.tsukumo.co.jp/