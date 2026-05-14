EVの普及およびバッテリー交換インフラの加速に伴い、Battery-as-a-Service市場は2033年までに20億米ドルを突破へ

EVの普及およびバッテリー交換インフラの加速に伴い、Battery-as-a-Service市場は2033年までに20億米ドルを突破へ