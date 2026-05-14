【てぃ先生登壇】weskiii（ウェスキー）株式会社が、「夏前の子どもの生活習慣づくり」を考えるイベントを開催

ウェスキー株式会社

weskiii（ウェスキー）株式会社（本社：東京都港区）は、子育て世代に向けたイベント「夏前の子どもの生活習慣づくり」を6月27日（土）に開催します。

夏を迎える前のこの時期は、水分補給や生活リズムなど、子どもの生活習慣を改めて見直したいと感じるご家庭も多いタイミングです。本イベントでは、そうした親御さんの悩みに寄り添いながら、親子の毎日に取り入れやすい“子どもの自立を育むヒント”を届けます。注目コンテンツとして、いま一番相談したい保育士・てぃ先生をお招きし、子どもの生活習慣づくりに関するトークショーを実施します。

また、ウェスキー株式会社が日本総代理店を務めるオーストラリア発のベビー・キッズブランド「b.box（ビーボックス）」のシッピーカップやステンレスドリンクボトルについても紹介し、毎日の水分補給や生活習慣づくりに取り入れやすいアイテムとしてご提案します。

イベント特設ページ：https://bboxforkids.jp/pages/summer-lifestyle-2026

■イベント開催の背景

夏前は、気温の上昇とともに水分補給の意識が高まる一方で、生活リズムや毎日の習慣を見直したいと考えるご家庭が増える時期です。特に小さなお子さまがいる家庭では、「自分で飲めるようになってほしい」「生活習慣を無理なく身につけてほしい」と願いながらも、日々の子育ての中で悩みや工夫を重ねている方も少なくありません。

ウェスキー株式会社は、育児に“正解”を求めすぎるのではなく、それぞれの家庭にとって心地よく、無理のない形で続けられる“ちょうどいい育児”を大切にしています。子どもにとっての“自分でできた”という成功体験を育みながら、親自身も一人で頑張りすぎず、必要なときには知恵やサポートに頼ることも含めて、より自分らしい育児のあり方を広めていきたいと考えています。

そうした思いのもと、今回は子育て世代から高い支持を集めるてぃ先生とのコラボレーションが実現しました。イベントでは、夏前の子どもの生活習慣づくりをテーマにしたトークショーを実施するほか、親子の毎日に取り入れやすいアイテムとして、b.boxのシッピーカップやステンレスドリンクボトルもあわせてご紹介します。

■イベント内容

本イベントでは、「夏前の子どもの生活習慣づくり」をテーマに、親御さんが日々の暮らしの中で感じやすい悩みに寄り添うコンテンツを展開します。

水分補給や生活リズムなどを切り口に、子どもが“自分でできた”という実感を積み重ねながら、自信や自立心を育んでいくためのヒントを届けるトークショーを実施。毎日の子育ての中で無理なくすぐに実践しやすい視点を、てぃ先生ならではのわかりやすい言葉でお伝えします。

また、b.boxのシッピーカップやステンレスドリンクボトルについても紹介予定です。子どもの自立を支えるアイテムとして、毎日の水分補給や生活習慣づくりにどのように取り入れられるか、その活用のヒントもあわせてお届けします。

■一般参加応募について

本イベントでは、てぃ先生のお話を会場で直接聞ける特別な機会として、一般のお客様の中から抽選で最大20組をご招待します。

さらに、遠方にお住まいの方や当日の参加が難しい方にもお楽しみいただけるよう、てぃ先生の著書が当たる応募もご用意しています。

【応募期間】

5月14日（木）11:00～5月31日（日）23:59まで

【当選内容】

・イベントご招待：抽選で最大20組

・てぃ先生の著書プレゼント：応募者の中から抽選で30名様（うち5名はてぃ先生の直筆サイン入り）

【応募方法】

●STEP1

ウェスキーストア公式LINE（https://lin.ee/oaNqtgu）を友だち追加

●STEP2

LINEのトーク画面より、イベント専用応募フォームに回答

●STEP3

ご希望の応募内容を選択し、お申し込み完了

※イベント参加応募と著書プレゼント応募をお選びいただけます。

イベント応募に関する詳細につきましては、特設ページ（https://bboxforkids.jp/pages/summer-lifestyle-2026）をご確認ください。

■イベント開催概要

イベント名：てぃ先生と考える「夏前の子どもの生活習慣づくり」

日時：2026年6月27日（土）12:00～14:00

会場：東京都内某所（後日、当選者のみにご案内）

参加方法：事前応募・抽選制

招待人数：最大20組予定

■てぃ先生プロフィール

現役保育士／顧問保育士／インフルエンサー

てぃ先生

現役の保育士でありながら、フォロワーが200 万人を超え幅広い分野で活躍。

その超具体的な育児法は斬新なアイディアに溢れていて、世のパパママに圧倒的に支持されている。

数多くのテレビにも出演し、「いま一番相談したい保育士」と紹介される。

■weskiiiについて

世界のいい暮らしを、あなたの日常に

私たちは、「暮らしを豊かに」というテーマのもと、海外で見つけた魅力的なブランドやアイテムを日本に紹介・展開するストーリーテラーです。

ただモノを届けるのではなく、その背景にあるストーリーや、つくり手の想いまでを丁寧に伝えることを大切にしています。

日々の暮らしの中に、小さなときめきや心地よさが生まれる。

そんな体験を、アイテムを通じて届けたいと考えています。

ブランドの世界観や価値観をより深く、心に響くかたちで伝えていくことで、暮らしがさらに豊かになるお手伝いができれば幸いです。

ウェスキー株式会社が運営する公式オンラインストア「weskiii store（ウェスキーストア）」は、2026年中のオープンを予定しています。「世界のいい暮らしを、あなたに届けたい」という思いのもと、日々を忙しく過ごす皆さまの毎日にそっと寄り添い、暮らしを彩るアイテムを提案します。

weskiii store公式Instagram：https://www.instagram.com/weskiii.store/

お取り扱い希望のお問い合わせ：https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=weskiii_prtimes_footer260514&inquiry_channel=weskiii_prtimes_footer(https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=weskiii_prtimes_footer260514&inquiry_channel=weskiii_prtimes_footer)