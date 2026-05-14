BoomiとServiceNow、企業全体のデータ活用を推進するパートナーシップを発表

ブーミー株式会社

※本リリースは、Boomi, LP.が2026年5月12日（米国時間）に発表したリリースの日本語訳です。

AI時代のデータアクティベーションカンパニー（データを価値に変える）であるBoomi(https://boomi.com/ja/)(TM), LP.（所在地：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas、以下、Boomi）およびBoomi株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO 河野 英太郎）は、ビジネスの再構築のAIコントロールタワーであるServiceNow(https://www.servicenow.com/jp/)とのパートナーシップを拡大し、ServiceNow Workflow Data Fabric(https://www.servicenow.com/jp/platform/workflow-data-fabric.html)と統合された高度なデータアクティベーション（データ活用）機能を提供することを発表しました。本提携の一環として、BoomiはServiceNow Workflow Data Network Passport Programの立ち上げパートナーに選ばれ、お客さまはServiceNow AI プラットフォーム上で、Boomiの統合・データアクティベーション機能にシームレスにアクセス・導入できるようになります。

BoomiとServiceNowは、ServiceNow Workflow Data Fabricの接続範囲をともに拡張することで、企業がServiceNow外部のエンタープライズシステムやデータを連携できるようにします。これにより、チームやAIエージェントは、エージェント型AI時代に求められる規模で稼働するためのリアルタイムデータを活用できるようになります。

◼️ ServiceNow Data & Analyticsプロダクトエコシステム担当バイスプレジデント Pramod Mahadevan氏のコメント

「ServiceNowのWorkflow Data Fabricは、ビジネスを推進するワークフローやエージェントのために、信頼性が高く文脈に即したデータをServiceNowプラットフォームに取り込んで連携することに優れています。一方でBoomiは、クラウドネイティブ型のiPaaSをはじめとする幅広いデータ接続ソリューションで業界をリードしています。ServiceNowとBoomiが手を組むことで、お客さまの企業全体にわたるエンドツーエンドの接続要件にお応えし、複数システムの連携・統合を簡素化します。データを活用するためにかかる費用を削減するとともに、ServiceNow AI Platform上でインテリジェントなワークフロー（高度な業務自動化）を大規模に加速します。」

◼️ エージェンティック・エンタープライズ（自律型AI企業）のためのデータドリブンなワークフローを実現

本パートナーシップを通じて、Boomiは以下の機能でServiceNowのWorkflow Data Fabricを拡張します。

● ServiceNow外部のエンタープライズシステム間でデータを接続：Workflow Data Fabricを通じたリアルタイムアクセスを実現します。

● 信頼性の高い同期データを活用可能に：Boomi Data Hubを通じて、ServiceNowのワークフローとエージェントに高品質なマスターデータを提供します。

● ServiceNow Zero Copy機能の活用を促進：レガシーシステムやハイブリッド環境にあるデータを、SnowflakeやRaptorDBなどのデータソースへ移行します。

BoomiとServiceNowのパートナーシップは調達と導入を簡素化し、お客さまは一本化された購入体系のもとでBoomiの機能を利用できるようになります。

◼️ お客さま事例：Lightedge社、CRMと統合戦略を刷新

ServiceNowとBoomi両社の共通顧客であるLightedge社は、この統合的なアプローチを活用することで、自社のCRMと連携環境の刷新を進めています。

Lightedge社は、BoomiとServiceNowを組み合わせることで、複数のレガシー連携ツールを置き換え、自社のアーキテクチャをAI駆動型の統合プラットフォームへと一元化しました。この変革により、同社は複雑なワークフローを効率化、データの可視性向上、最新のエージェント主導型CRM環境への移行を実現しました。

◼️ Lightedge社 CIO Michael Gallagher氏のコメント

「Lightedgeは、CRMの刷新に向けて取り組みを進めていますが、ServiceNowとBoomiの組み合わせにより、私たちの予想を超える形でその変革を実現することができました。複数の連携ツールを単一のプラットフォームに統合することで、複雑さを軽減し、俊敏性を向上し、ビジネスを支えるワークフローへ、データを直接流せるようになりました。BoomiとServiceNow Workflow Data Fabricという統合ソリューションを通じて、私たちはより迅速に動き、調達プロセスでの摩擦をなくし、AIファーストのCRMと連携機能を組織全体に提供することに注力することができるようになりました。」

◼️ 企業変革に向けた「強固な連携」によるアプローチ

本パートナーシップにより、「断片化したシステムから脱却し、アプリケーションを連携し、自動化し、最終的にはエージェント主導型の企業へと進化するお客さまの企業変革を支える」という、BoomiとServiceNowが共有するビジョンを実現することになります。

ServiceNow AI Platformと、Boomiのシステム連携とデータを価値に変えるデータアクティベーション機能を組み合わせることで、企業はCRMの変革といった複雑な業務プロセス刷新が可能になります。システムを横断してシームレスなデータフローの実現するとともに、ServiceNow上の業務画面からそのまま利用できるようになります。

◼️ Boomi会長兼CEO Steve Lucasのコメント

「エンタープライズAIの未来は、もはやAIモデルの性能だけで決まるものではありません。ビジネスを支える各システムをまたいで、企業がいかにデータを活用し、ガバナンスを効かせられるか――これからのエンタープライズAIの成否は、まさにそこにかかっています。ServiceNowとの協業により、私たちはお客さまに対し、データをワークフローに取り込み、ガバナンスを適用し、AIを活用した業務実行を企業全体の規模でオーケストレーションするための、統一された手段を提供します。それこそが、AIを実証実験の段階から、実際のビジネスインパクトを生み出す存在へと変えていく原動力です。」

◼️ Boomi Worldについて

シカゴで開催されるBoomi Worldの基調講演をLinkedInでライブ視聴いただけます。Boomi経営陣、お客さま、パートナーによる最新情報をぜひご覧ください。

● #BoomiWorld 2026 Live: Day 1(https://www.linkedin.com/events/7457542155792715776?viewAsMember=true)（英語）― 5月13日（水）米国中部時間 午前9時

● #BoomiWorld 2026 Live: Day 2(https://www.linkedin.com/events/7457543725951561728?viewAsMember=true)（英語）― 5月14日（木）米国中部時間 午前9時

◼️ Boomi Worldに関する詳細

● Boomi World(https://boomiworld.com/)の詳細情報（英語）

● 今週のBoomiからの発表はBoomiニュースルーム(https://boomi.com/ja/resources/?content_type=press-release)でご覧いただけます

● 公式イベントハッシュタグ #BoomiWorld でLinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-inc)（英語）、X(https://twitter.com/boomi)（英語）、Instagram(https://www.instagram.com/_boomiofficial/)（英語）からイベントの最新情報をフォローいただけます

◼️ Boomi関連情報

● AI駆動型ワンプラットフォーム「Boomi Enterprise Platform」について(https://boomi.com/ja/platform/)

● データ連携と自動化について(https://boomi.com/ja/platform/integration/)

● AIエージェント管理について(https://boomi.com/ja/platform/ai/)

● Boomi MCPについて(https://boomi.com/ja/model-context-protocol/)

● Boomi、Forrester調査で投資対効果347％を達成 ～３年間で約980万ドル（約14億円相当）の経済的効果を実現～(https://boomi.com/ja/content/ebook/global-forrester-tei-study/)

◼️Boomiについて

AI時代のデータアクティベーションカンパニー（データを価値に変える）であるBoomiは、ビジネス全体のデータに命を吹き込み、エージェント主導型企業の実現を支えています。「Boomi Enterprise Platform」は、エージェント主導型の変革を推進するうえで不可欠なエージェント基盤を提供する、データを動かす基盤です。エージェントの設計とガバナンス、API管理およびMCP管理、データ連携と自動化、データ管理を単一のプラットフォームに統合することでBoomiは企業が安全かつスケーラブルな接続性のもとでAIの力を最大限に活用できる環境を提供します。30,000社を超えるお客さまに信頼され、800社以上のグローバルパートナーネットワークに支えられているBoomiは、「AIエージェントによる変革」を推進し、あらゆる規模の企業における俊敏性、効率性、そして大規模なイノベーションの実現を後押ししています。詳細はboomi.com/ja/(https://boomi.com/ja/)をご覧ください。

◼️Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas）は、AI駆動のオートメーション領域で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。全世界で30,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1-18-18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

Boomi公式SNS：X(https://x.com/Boomi_event) | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-japan/) | Facebook(https://www.facebook.com/BoomiJPN/) | YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)

※Boomi、Boomiロゴは、Boomi, LP.またはその関連会社の商標です。その他の記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

※ServiceNow、ServiceNowロゴ、その他のServiceNow関連の表記は、米国およびその他の国におけるServiceNow, Inc.の商標または登録商標です。



