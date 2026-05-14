【安全DX】全国どこでも見放題、300以上のコンテンツで実現する！新しい安全教育「TAViSアンリミテッド」

■「TAViSアンリミテッド」リリース！

株式会社プラネックス

株式会社プラネックス（本社：東京都墨田区、代表取締役：川内 一毅）は、労働災害防止を目的とした安全教育動画配信サービス「TAViS（タービス）」において、新たに無制限見放題プラン「TAViSアンリミテッド」の提供を開始しました。

「TAViSアンリミテッド」https://www.planex00.com/product/?id=1767836630-975346

■拠点ごとに異なる安全教育、そのままで大丈夫ですか？

「TAViSアンリミテッド」は、300コンテンツ以上の安全教育動画を無制限で視聴できるサービスです。

インターネット環境があれば、パソコン・タブレット・スマートフォンなどから、全拠点に対して統一された視聴覚教材を提供できます。

これにより、本部で選定した教材を各拠点へ一斉に展開でき、教育内容のばらつきを抑えた運用が可能になります。

また、視聴履歴がプラットフォーム上に記録されるため、「いつ・どの映像を再生したか」を明確に把握でき、拠点の安全教育の実施を証明する記録として活用可能です。

安全教育の視聴覚教材を全社で統一することで

教育担当者や拠点が変わっても、すべての拠点の全員に向けて、安全教育がスムーズに継続される仕組みを提供します。

■ TAViSアンリミテッド５つの特徴

・全拠点で教育コンテンツを統一可能

・会議アプリを通じた教育実施にも対応

・多様な安全教育動画が見放題（300コンテンツ以上）

・DVD運用が不要となり、管理工数を大幅に削減

・視聴履歴が記録され、安全教育の実施証明として活用可能

■ TAViSアンリミテッド 導入によるメリット

従来の安全教育は、担当者や現場に依存し、「やったつもり」「見せたつもり」になりがちでした。

本サービスの導入により、属人的・断続的な教育から脱却し

本部で定めた安全教育を全拠点へ”しっかり届ける”基盤の構築をサポートします。

さらに、教育の実施状況や履歴をデジタルで一元管理することで安全教育のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進し、全拠点で統一された教育を継続的に提供できる体制を支援します。

安全教育を止めない。現場任せで終わらせない。

安全教育の新しいスタンダードです。

■ 開発背景

建設業・製造業において、労働災害防止の重要性は年々高まっています。

一方で「教育内容のばらつき」「実施状況の不透明さ」「担当者依存」といった課題は依然として残っています。

さらに、人手不足の影響により安全教育に十分な時間やリソースを割けない企業も増えています。

こうした状況の中で求められているのは担当者の負担を軽減しつつ、安全教育を会社全体でスムーズに運用する仕組みです。

TAViSアンリミテッドは、その課題に応えるために開発されました。

■ 導入をご検討中の企業様へ

本サービスは、安全教育を全社で統一して運用したい企業様に選ばれています。

「教育資料が現場任せになっている」

「拠点の教育を正確に把握できていない」

このようなお悩みをお持ちの場合は、ぜひ一度ご相談ください。

貴社の状況に合わせた最適な活用方法をご提案いたします。

■ 会社概要

お問い合わせ :https://www.planex00.com/contact/↑60秒でお問合せ可能です！

会社名：株式会社プラネックス

所在地：東京都墨田区江東橋2-14-7 錦糸町サンライズビル5F

代表者：川内 一毅

事業内容：安全衛生映像教材の制作・販売、動画配信サービスの提供

■ お気軽にお問合せください

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社プラネックス

TEL：03-5638-3122

Email：info@planex00.com

TAViS Weｂサイト :https://www.planex00.com/product/?id=1767836630-975346↑↑詳細はこちら↑↑PLANEX ホームページ :https://www.planex00.com/↑↑弊社HPもぜひご覧ください