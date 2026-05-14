東武カード　Google Pay（TM）タッチ決済対象カード拡充 コピー

東武マーケティング株式会社

東武マーケティング株式会社（本社：東京都豊島区 代表取締役社長：鈴木熊野）が提供する東武カードでは、Google Pay（TM）のタッチ決済に東武カード家族会員の設定が可能となりましたことをお知らせします。

Google Payタッチ決済を設定・利用することで、タッチ決済機能を利用した東武グループポイントサービス「TOBU POINT（トブポ）」の「提示ポイント」付与から、タッチ決済での「お支払い」、「決済ポイント」の付与まで、モバイル端末で一連の操作が可能（※）となります。

本機能拡充により、東武グループ施設において、プラスチックカードを持ち歩くことなくモバイルでお買い物が完結し、お客様にさらに快適でシームレスなお買い物体験を提供いたします。

東武マーケティング株式会社は、今後も東武カードおよび「TOBU POINT（トブポ）」のさらなる利便性・価値の向上を図るとともに、お客様の多様なニーズに応える取り組みを推進してまいります。

（※）一部施設除く

【対象の東武カード】

東武カード東武カードゴールド東武カードＶＩＰ

【本リリースに関するお問い合わせ先】

東武マーケティング株式会社

TEL：03-6732-9999

【東武マーケティング株式会社について】

東武グループのオフィシャルカード会社として、クレジットカード事業・東武グループのポイントサービス「TOBU POINT（トブポ）」を中心に事業展開。2025年4月に「東武カードビジネス」から「東武マーケティング」へ社名を変更し、マーケティング事業にも力を入れています。

公式サイト：https://www.tobucard.jp/