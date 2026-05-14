大人になった風間トオル役に野村康太さんが登場！「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」シーズン2

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、やかんで煮出したような本格的な麦茶の味わいの「やかんの麦茶 from 爽健美茶」（以下「やかんの麦茶」）において、実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」（以下、「やかんの家族だゾ！」）を公開中です。今年4月からはシーズン2として、新たな“めんどうだけど、愛おしい家族の物語”をスタート。

第2話「風間くんのお悩みだゾ！」篇は、新キャストとして、大人になった風間くんに俳優・野村康太さんを迎え、5月14日（木）より公開します。

「やかんの家族だゾ！」ファンの期待も高かったカスカベ防衛隊の一員 風間くんがついに登場！

「やかんの家族だゾ！」は、いつの時代も明るく生きる「クレヨンしんちゃん」の野原家を舞台に、家族のなにげない日常のシーンを描いていくオリジナルショートムービーです。

4月に公開されたシーズン2の第1話では、都心で一人暮らしをしていたしんのすけが、異動をきっかけに地元・春日部の実家へ戻り、引越し当日には家族がそろって迎えに来るなど、野原家らしい“めんどうだけど、愛おしい”日常が描かれました。

野原一家のキャストが再び集結したことに加え、第1話ラストでは特徴的な髪型やもえPのステッカーを手がかりに、後ろ姿で新キャストの存在が描写されたことで、SNS上では「ついに、風間くん登場！？」「風間くん役誰なんだろう・・！」といったコメントも多く寄せられていました。

最新話となるシーズン2 第2話では、カスカベ防衛隊の一員であり、エリート志向の自信家として知られる風間トオル（25歳）を、話題作への出演が続く俳優・野村康太さんが演じます。

本エピソードは、オンライン会議で英語を駆使する風間くんの家に、しんのすけが押しかけてくる場面から物語は展開します。久しぶりに再会したしんのすけと風間くんのやり取りを通して、大人になっても変わらない関係性と、少しずつ変化していく距離感が描かれます。

さらに、歌手・俳優の南野陽子さん演じる風間くんの母・みね子もサプライズ登場。そしてラストには、第3話へとつながる意味深な展開も用意されており、今後のストーリーからも目が離せません。

これまでの野原家に加え、風間親子という新たな“めんどうだけど、愛おしい家族の物語”が初めて描かれる第2話。さらに、カスカベ防衛隊のメンバーの登場により、物語の広がりを感じられる展開にもぜひご期待ください。

＜撮影エピソード＞

新キャストが加わり、新たな空気の中で行われた第2話の撮影。大人になった風間くん役の野村さんが登場すると、「風間くんだ！」、「ツンとしたヘアスタイルとスーツ姿が似合ってる！」といった声がスタッフから上がり、早くも制作チームの一体感が一気に高まる瞬間となりました。

また、高橋さんと野村さんは直近の作品での共演経験もあり、撮影の合間にもリラックスした雰囲気で会話をする一幕も。しんのすけの昔から変わらないテンションに対し、どこか呆れたようにツッコミを入れる風間くん。2人の姿から息の合った関係性が伝わってきました。

大人になった風間くんの登場により、これまでとはひと味違うやりとりが生まれた現場は、終始和やかな空気に包まれながら撮影が進行しました。

＜インタビュー（一部抜粋）＞

--（野村さんへ）英語でのシーンやしんのすけから耳に息を吹きかけられても動じないシーンなどがありましたが、“風間くん”役を演じる上で意識したことや楽しかったこと、難しかったことを教えてください。

野村さん：この作品に向けて、アニメを何時間も見返していました。寝ている時もずっとつけっぱなしにしたりして。（風間くんの）口調を落とし込みながら、かつ自分の“野村康太”らしさもなくさないように意識しながら、そういう言い回しができたらいいなと意識していました。あとは、（高橋）文哉くんとは、他の作品でもご一緒させていただいて、またこんなにもすぐに共演させていただいたことがとても嬉しくて、思い出話をしながら撮影に臨めたことがすごく楽しかったです。

--（高橋さんへ）撮影現場でのやり取りや、野村さんとのシーンで印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

高橋さん：撮影した中で、耳をふーっとして、それを風間くんが遮るというシーンがあったのですが、「あぁ、大人になっちゃったな」というのとともに、（良い意味で）「二人が大人になったんだなぁ」というのも、そのシーンで感じました。前回は、（野原家の）家族だけだったので、カスカベ防衛隊の一員が大人になって合流してくれて、そしてそれが本当についこの間まで数ヶ月一緒に作品をやっていた野村くんだったので、幼馴染み感というか、そういう関係性は僕らにしか出せないものがあると思っていて、それがしんちゃんと風間くん（のシーン）にも反映できていたらうれしいなと思います。

--（南野さんへ）昨年話題となった「やかんの家族だゾ！」に参加することが決まり、どんなお気持ちでしたか？ 撮影で印象的だったことや感想を教えてください。

南野さん：実写でこういうもの（やかんの家族だゾ！）があるというのは知っていたんですけれど、私にお話が来た時、「私、何やるんですか？」と思ったら、「風間くんのお母さんです」と言われて。「どうしよう、できるかな…」って、今日撮影に来るまではかなりドキドキだったんですけど、（風間くんのママ）っぽくしていただいて。二人はちゃんと成長した感じになってるけれど、私は成長してない、そのままで来てしまったような感じがして（笑）。でも、すごく楽しかったです。

--第2話の見どころを教えてください。

野村さん： 風間くんが登場します！大人になった風間くんを、僕の中でイメージして演じたので、最初から最後まで全部が見どころです。

高橋さん：しんのすけとしては、家族に見せる顔と、長くずっと一緒にいて心許せている友だちに見せる顔は違うだろうなぁと思いながら、今回風間くんと風間くんのお母さんが出てきて、そこにしんのすけが入って。しんのすけの子どもの時には見ることができなかった、大人になったしんのすけだからこそ生まれるちょっとした気遣いとか、ちょっとした気の緩みみたいなものを表現できたらいいなと思って撮影に挑みました。ぜひ前回とはまた違うかたちで楽しんでいただけたらうれしいなと思います。

発売1ヶ月で話題拡大！風間くんのシークレットデザインも注目の「クレヨンしんちゃんボトル」

発売から1ヶ月を迎えた「クレヨンしんちゃんボトル」では、全15種の中に含まれる、シークレットデザインとして風間くんボトルも発売しています。※ ボトル裏面には、風間くんと母・みね子が描かれており、やかんをかぶった風間くんが、「水分補給しっかりしてくださいね！」と、しんのすけとはひと味違う、風間くんらしい落ち着いた呼びかけを添えたデザインに仕上げています。

各キャラクターの様々な表情と、「映画クレヨンしんちゃん」の名シーンと名言をあしらったデザインに加え、コレクションしたくなるラインアップも相まって、継続的な話題化につながっており、「クレヨンしんちゃんボトル」発売以降、「やかんの麦茶」の販売は好調に推移しています。ぜひ「やかんの麦茶」限定デザインボトルで喉を潤しながら、第2話もお楽しみください。

※なくなり次第終了。一部取り扱いのない店舗がございます。店舗によって発売日が異なります。店舗へのお問い合わせはお控えください。 対象製品:「やかんの麦茶」（650mlPETのみ）

＜視聴方法＞

・「やかんの麦茶」公式Instagram（ @yakanno_mugicha ）

https://www.instagram.com/yakanno_mugicha/

公式Instagramでは、本編の他にも、撮影時のこだわりなど、「やかんの家族だゾ！」を楽しめる

情報を発信していきます。アカウントをフォローして、本編と合わせてお楽しみください。

・「やかんの麦茶」公式 X（ @yakannomugicha ）

https://x.com/yakannomugicha

・コカ・コーラ公式YouTube（ @coca-colajapan ）

第2話 「風間くんのお悩みだゾ！」篇

https://youtu.be/sTRQxEB9iYM

＜特設サイト＞

スマートフォン版：https://c.cocacola.co.jp/yakan/202504_special/

パソコン・タブレット版：https://c.cocacola.co.jp/spn/yakan/202504_special/

※こちらでもショートムービーをご覧いただけます。

＜「クレヨンしんちゃん」とは＞

超マイペースな“嵐を呼ぶ5歳児”野原しんのすけと、その家族を中心に巻き起こるドタバタコメディー。今年で33作目となる『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』が7月31日に公開予定。ファミリー層を筆頭に 、幅広い層に愛されています。原作コミック「新クレヨンしんちゃん」は「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載中、テレビアニメは毎週土曜16:30からテレビ朝日系で放送中。

まんがクレヨンしんちゃん.com：https://manga-shinchan.com/

「クレヨンしんちゃん」公式ポータルサイト：https://www.shinchan-app.jp/

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

＜「やかんの麦茶 from 爽健美茶」について＞

「やかんの麦茶」は、まるでやかんでひと手間かけて丁寧に淹れたような味わいと、人の温もりを感じる浅葱（あさぎ）色のパッケージで、喉の渇きを潤しながら、ふうっと一息つける麦茶として多くの方に愛飲いただいています。ぜひ「やかんの家族だゾ！」を見ながら、香ばしさとすっきりとした後味をお楽しみください。

「やかんの麦茶」公式ブランドサイト： https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/yakan

「やかんの麦茶」公式Instagram：https://www.instagram.com/yakanno_mugicha

「やかんの麦茶」公式X：https://x.com/yakannomugicha