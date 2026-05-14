ノマズライフ株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：石井 信良）は、全パーツ取り外し可能な実用新案取得の魔法瓶「ICE＆HOT魔法瓶」を、2026年5月下旬より発売いたします。 熱中症対策の基本としてこまめな水分補給が推奨されるなかで、毎日使うマイボトルの衛生管理は見逃しにくいポイントのひとつです。気温が高い夏場はボトル内部や飲み口周りで雑菌が繁殖しやすい環境になりますが、一般的な魔法瓶はパーツが分解しにくく、内部の細かい部分まで洗いにくいという課題があります。マイボトルを持ち歩く習慣が広がるなかで、「毎日使うものだからこそ清潔に保ちたい」というニーズに対し、本製品は全パーツを取り外して洗える独自の衛生設計と、冷水・温水どちらにも対応したオールシーズン設計で応えます。 先行情報：https://camp-fire.jp/projects/937384/view

製品の特徴

全パーツ取り外し可能な独自設計（実用新案取得）

本製品最大の特徴が、全パーツが取り外して洗える独自設計です。一般的な魔法瓶では洗いにくい細かい部分まで丁寧に洗浄でき、毎日使うボトルとして隅々まで清潔さを保てます。この独自設計は実用新案を取得しており、衛生面での使いやすさを追求した製品です。

外気が触れないインナーキャップ構造

インナーキャップ構造を採用しており、飲み口に外気が触れにくい設計になっています。外気に触れる面積を最小限に抑えることで、飲み口周りの衛生状態を保ちやすくなっています。

冷水・温水対応のオールシーズン設計

夏場の冷たい飲み物だけでなく、冬場の温かい飲み物にも対応しており、1本で年間を通じて使い続けることができます。ABS真空蓋を採用しており、保温・保冷性能を高める設計になっています。素材には食品グレードのシリコーンを使用しており、口に触れる部分の安全性にも配慮しています。 本製品は容量220mL（内胆容量170mL）とコンパクトなサイズに設計しています。携帯性を重視した設計で、ビジネスバッグなどにも収まりやすいサイズ感となっております。

製品仕様

製品名：ICE＆HOT魔法瓶 販売価格：2,980円（税込） サイズ：168mm×51mm 重量：175g 材質：本体 - ステンレス、蓋 - ABS樹脂、内側 - シリコーンゴム（食品接触用） 対応温度：冷水・温水両対応 洗浄：全パーツ取り外し・水洗い可能 充電：不要

展示会出展実績

レジャー＆アウトドアジャパン 2025秋 第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

会社・開発者について

ノマズライフ株式会社は、暑さ対策商品などのライフ関連商品の企画・開発を行い、「暑さを我慢しない生活」をテーマに製品づくりを行っています。合従商事株式会社の支援のもと、商品企画・製造・販売のノウハウを活かしながら事業を展開しています。

開発者：石井 信良

「もっと手軽に使えて、しっかり涼しさを感じられる冷却アイテムを作れないか」と考え、この商品の開発をスタートしました。暑い環境でも快適に過ごせるよう、使いやすさと冷却効果の両方にこだわりながら、試作と改良を重ねてきました。

会社概要

会社名 ：ノマズライフ株式会社（Mr.Nomads） 代表者 ：代表取締役 石井 信良 所在地 ：東京都新宿区北新宿4丁目1-4 カテリーナエンナ3F 創業年 ：2025年 資本金 ：999万円 事業内容：冷却商品など、ライフ関係グッズの企画・制作・販売 サイト ：https://www.nomadsstyle.com