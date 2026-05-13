男性インフルエンサー限定の招待制メンズ美容イベント「Men’s Beauty Plus 2026」開催決定 化粧品ブランドと男性インフルエンサーの接点を創出

Mazeru Share株式会社

メンズビューティープロダクション「Soft Drink（ソフトドリンク）」を運営するMazeru Share株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：松倉寛之）は、男性インフルエンサーを招待して行うメンズ美容イベント「Men’s Beauty Plus 2026」を、2026年6月上旬、東京都内にて開催いたします。

◆男性インフルエンサー限定！ ブランド担当者とじっくり話せる招待制メンズ美容イベント

男性が美容に取り組むことが珍しくなくなった昨今、男性向けに美容の指南やアイテム紹介をするインフルエンサーの数も増加しています。また、多くの化粧品メーカーが男性向け美容ブランドの立ち上げや既存ブランドでのメンズラインの拡充を進めるなど、かつてないほどにメンズ美容市場が盛り上がりを見せています。

しかし、市場の急拡大の中で、インフルエンサーとメーカーが相互に交流を持ち、理解を深められる機会は多くありません。インフルエンサーに自社製品の良さを知ってほしいメーカーと、メーカーからより深い知識や情報を得たいインフルエンサーが接点を持つ機会を作ることは、メンズ美容市場全体の活性化につながると考えます。

そこでメンズビューティープロダクションのSoft Drinkは、2026年6月上旬、男性インフルエンサー限定の招待制美容イベント「Men’s Beauty Plus 2026」を、東京都内にて開催いたします。各ブランドのブースでは、参加インフルエンサー向けの特別な体験や、ブランド担当者とじっくりお話ができる時間をご用意。ブランドとインフルエンサーの相互コミュニケーションの場を創出します。また、商品のタッチアップや肌診断、美容施術体験など、企業ブースごとに様々なコンテンツを実施予定。メンズ美容についての知識のアップデートや体験、交流ができる、唯一無二の時間をご提供します。

◆「Men’s Beauty Plus 2026」について

◆「Soft Drink」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108728/table/21_1_594f2a22e84c58a92b43f81ee3665f1d.jpg?v=202605140151 ]

「Soft Drink」では、芸能活動・インフルエンサーとしての活動や、商品・ブランド開発などに興味がある美容感度の高い男性をKOL・インフルエンサーとしてマネジメントいたします。KOLを活用したクリエイティブの制作から、マーケティング施策のデータ分析まで幅広くカバーすることで、クライアントのニーズに合ったマーケティングを提供します。

Mazeru Share株式会社ホームページ：https://mazeru-share.jp/

Soft Drink公式ホームページ：https://soft-drink.jp/

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