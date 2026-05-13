装着するだけで首の正しい姿勢習慣をサポート。日常生活で“姿勢意識”を高めるネックサポーターがCAMPFIREに登場

株式会社フルークフォレスト姿勢習慣をサポートするネックサポーター

株式会社フルークフォレスト（所在地：埼玉県さいたま市）は、応援購入サービス「CAMPFIRE」にて、装着するだけで首の正しい姿勢習慣をサポートするネックサポーターの先行販売を開始いたしました。本製品は、スマートフォンやPC使用時の姿勢意識を高め、日常生活の中で自然に正しい姿勢を意識しやすくするネックサポーターです。簡単に装着できるシンプル設計で、在宅ワークやスマートフォン使用時など、長時間同じ姿勢になりやすいシーンでも手軽に使用できます。

CAMPFIREプロジェクト

タイトル：装着するだけで首の正しい姿勢が身につくネックサポーター

URL：https://camp-fire.jp/projects/940403/view(https://camp-fire.jp/projects/940403/view)

期間：2026年05月31日まで

開発背景

自然と正しい姿勢をサポート

近年、スマートフォンやPCを使用する時間が増え、前傾姿勢や猫背姿勢が気になるという声が増えています。

特に、

- スマホを長時間見てしまう- デスクワークで姿勢が崩れやすい- 正しい姿勢を意識しても維持が難しい

といった悩みを抱える方も少なくありません。

本製品は、「日常生活の中で自然に姿勢を意識しやすくすること」を目的として開発されました。

装着することで首まわりの姿勢意識を高め、日常的な姿勢習慣づくりをサポートします。

製品の特徴

使用前後の比較イメージデスクワークにも1．装着することで姿勢意識をサポート

首まわりをサポートすることで、スマホやPC使用時の姿勢意識を高めます。

「普段どれだけ前傾姿勢になっていたか気づけた」という使用感にもつながりやすい設計です。

付け心地の軽い装着感2．簡単装着で日常使いしやすい

面倒な調整を減らし、短時間でも使いやすいシンプル設計。

在宅ワーク中や読書、スマホ時間など、さまざまな生活シーンで使用できます。

人間工学に基づく構成3．正しい姿勢習慣をサポート

毎日の生活の中で継続的に使用することで、姿勢を意識する習慣づくりをサポートします。

全身姿勢への意識向上4．首だけでなく全体姿勢も意識しやすく

首姿勢をサポートすることで、背中や全身姿勢への意識向上にもつながります。

商品概要

商品名：ネックサポーター

内容：首姿勢をサポートする姿勢補助アイテム

販売期間：CAMPFIREにて先行販売中

プロジェクトページ：

https://camp-fire.jp/projects/940403/view

今後の展開

株式会社フルークフォレストでは、日常生活の“ちょっとした悩み”をサポートする製品開発を通じて、暮らしをより快適にするアイテムを今後も展開してまいります。



会社概要

会社名：株式会社フルークフォレスト

所在地：埼玉県さいたま市

事業内容：生活雑貨・健康サポート製品・ガジェット製品等の企画、販売

URL：https://flukeforest.jp/



本件に関するお問い合わせ先

株式会社フルークフォレスト

Mail：support@flukeforest.jp

URL：https://flukeforest.jp/