装着するだけで首の正しい姿勢習慣をサポート。日常生活で“姿勢意識”を高めるネックサポーターがCAMPFIREに登場

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株式会社フルークフォレスト

姿勢習慣をサポートするネックサポーター

株式会社フルークフォレスト（所在地：埼玉県さいたま市）は、応援購入サービス「CAMPFIRE」にて、装着するだけで首の正しい姿勢習慣をサポートするネックサポーターの先行販売を開始いたしました。本製品は、スマートフォンやPC使用時の姿勢意識を高め、日常生活の中で自然に正しい姿勢を意識しやすくするネックサポーターです。簡単に装着できるシンプル設計で、在宅ワークやスマートフォン使用時など、長時間同じ姿勢になりやすいシーンでも手軽に使用できます。




CAMPFIREプロジェクト


タイトル：装着するだけで首の正しい姿勢が身につくネックサポーター


URL：https://camp-fire.jp/projects/940403/view(https://camp-fire.jp/projects/940403/view)


期間：2026年05月31日まで



自然と正しい姿勢をサポート

開発背景


近年、スマートフォンやPCを使用する時間が増え、前傾姿勢や猫背姿勢が気になるという声が増えています。




特に、


- スマホを長時間見てしまう
- デスクワークで姿勢が崩れやすい
- 正しい姿勢を意識しても維持が難しい

といった悩みを抱える方も少なくありません。




本製品は、「日常生活の中で自然に姿勢を意識しやすくすること」を目的として開発されました。




装着することで首まわりの姿勢意識を高め、日常的な姿勢習慣づくりをサポートします。



使用前後の比較イメージ

製品の特徴



デスクワークにも

1．装着することで姿勢意識をサポート

首まわりをサポートすることで、スマホやPC使用時の姿勢意識を高めます。


「普段どれだけ前傾姿勢になっていたか気づけた」という使用感にもつながりやすい設計です。



付け心地の軽い装着感

2．簡単装着で日常使いしやすい

面倒な調整を減らし、短時間でも使いやすいシンプル設計。


在宅ワーク中や読書、スマホ時間など、さまざまな生活シーンで使用できます。



人間工学に基づく構成

3．正しい姿勢習慣をサポート

毎日の生活の中で継続的に使用することで、姿勢を意識する習慣づくりをサポートします。



全身姿勢への意識向上

4．首だけでなく全体姿勢も意識しやすく

首姿勢をサポートすることで、背中や全身姿勢への意識向上にもつながります。



商品概要


商品名：ネックサポーター


内容：首姿勢をサポートする姿勢補助アイテム


販売期間：CAMPFIREにて先行販売中


プロジェクトページ：
https://camp-fire.jp/projects/940403/view


今後の展開


株式会社フルークフォレストでは、日常生活の“ちょっとした悩み”をサポートする製品開発を通じて、暮らしをより快適にするアイテムを今後も展開してまいります。

会社概要


会社名：株式会社フルークフォレスト


所在地：埼玉県さいたま市


事業内容：生活雑貨・健康サポート製品・ガジェット製品等の企画、販売


URL：https://flukeforest.jp/

本件に関するお問い合わせ先


株式会社フルークフォレスト


Mail：support@flukeforest.jp


URL：https://flukeforest.jp/