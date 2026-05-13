TVアニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』青道高校の誇りをリング（指輪）に――。選手名の刻印と、「不屈の精神」を意味するダイヤモンドを留めて

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、TVアニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』とのコラボレーションアイテム「ダイヤモチーフリング」の予約受付を2026年5月13日（水）～6月10日（水）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて行います。

このたびの新作は、TVアニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』をテーマにしたデザインのリング（指輪）です。作品タイトルにも通じる「不屈の精神」を持つダイヤモンドを留め、内側に選手名を刻印しました。

選べるキャラクター・刻印一覧

取扱店詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/930_1_2d3a262c8235f6df7815ee306410c391.jpg?v=202605141251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/930_2_589d052238371be882f1682c159b934e.jpg?v=202605141251 ]プラチナ950プラチナ950プラチナ950刻印イメージ（沢村栄純」モデル）シルバー925シルバー925シルバー925刻印イメージ（沢村栄純」モデル）着用イメージ着用イメージロゴ入りのボックスに入れてお届けします

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示を行います。（展示スケジュールは変更となる場合がございます。ご来店前に店舗へお問い合わせください）

尚、ご予約は池袋・心斎橋いずれでも承っておりますので、是非この機会にお立ち寄りください。

TVアニメ『ダイヤのA actII』イントロダクション

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/930_3_761935341fd4f69250311ae2ad0f8b34.jpg?v=202605141251 ]

青道高校野球部に所属する左利きのピッチャー・沢村栄純。

2年生となる沢村が、ついに春のセンバツ甲子園のデビューを果たす！

目指すは全国の頂点のみ！！

名門復活へ。

青道高校野球部の快進撃が始まる!!

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