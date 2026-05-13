スーパーマーケットを”まるごと”体験できる一日。バックヤード潜入から試食販売、本物のレジ応対まで。

両備ホールディングス株式会社

りょうびキッズカンパニーは、2026年6月21日（日）に、小学生向けのイベント「“ガチ”お仕事体験シリーズ第8弾～両備ストアでス-パーマーケットのお仕事を“ガチ”体験～」を開催します。

今回の舞台は、地域の食卓を支える「両備ストア（リョービプラッツ灘崎店）」。

両備ストアでの開催は2回目となりますが、今回は体験の幅をさらに広げ、普段は決して入れないバックヤードでの商品づくりから、自らPOPを作って魅力を伝える試食販売、そして本物のレジ応対まで、スーパーマーケットの”ガチ”なお仕事をまるごと体験できるプログラムとなっております。

ご参加希望の方は、5月29日（金）10:00までにお申し込みください。

（お申込み先：https://ryobi.gr.jp/ryobi-kids/）

■体験内容

▲ 品出しイメージ▲ レジ対応イメージ

試食販売体験では、両備自家製から揚げなどのお惣菜を実際に試食し、その魅力を自分の言葉で表現してPOPを作成することに挑戦していただきます。そのPOPを店頭に並べ、お客様への試食販売を体験。お客様とのコミュニケーションを通じて、働くことの楽しさや責任感を学ぶ機会となります。

レジ体験では、一人ずつ、ストアスタッフの補助のもと実際のお客様に対してレジ応対に挑戦していただきます。※スキャンやオペレーションを体験していただき、お金の受け渡しはストアスタッフが行います。

品出し体験では、売り場にある段ボールから商品をピックアップし、商品棚に陳列していただきます。また、乱れている商品を整えたりするメンテナンス作業も行います。

野菜加工体験では、バックヤードに入り、野菜の検品や、パッキングなどの作業を体験します。自分が袋詰めした野菜が、数分後には売り場に並び、誰かの夕食になる。そんな「自分の仕事が誰かの役に立つ」という実感を、本物の現場で味わえます。

■“ガチ”お仕事体験シリーズ第8弾 ～両備ストアでスーパーマーケットのお仕事を“ガチ”体験～ 開催概要

開催日：2026年6月21日（日）

開催時間：10:00～16:00（予定）

開催場所：リョービプラッツ灘崎店（〒709-1203 岡山県岡山市南区西紅陽台3丁目12－1）

集合・解散場所：リョービプラッツ灘崎店前

【アクセス情報はこちら→https://ryobi-store.jp/store/platz/nadasaki/】

集合時間：9:30～9:55

体験内容：スーパーマーケットの1日のお仕事体験

・試食販売体験

・レジ体験

・品出し体験

・野菜加工体験 など

※昼食（お弁当、お飲み物）つき

対象者：小学3年生～6年生

定員：小学生のお子さま最大12名、保護者の方最大12名

※原則として、小学生のお子さま1名とその保護者の方1名のペアでお申込みいただきます。

※保護者の方のご参加は、お子さま1名につき1名までとさせていただきます。

※お子さま1名の追加の場合のみ、保護者の方1名の追加が可能です。

※1家族当たり、お子さま2名、保護者の方2名（合計4名様）のお申し込みを上限とさせていただきます。

参加費：1組（お子さま1名＋保護者の方1名）5,000円

・ご参加されるお子さま1名の昼食代とプレゼント代、保護者の方1名の昼食代を含みます

・お子さま1名の追加のお申込みは、追加の参加費（昼食代、プレゼント代を含む）として、3,000円にて承ります

・保護者の方1名の追加のお申込みは、追加の参加費（昼食代を含む）として、1,500円にて承ります

募集期間：2026年5月11日（月）10:00～5月29日（金）10:00

※先着順です。定員に達し次第、受付を終了させていただきます。

お申し込み方法：イベントページ内のお申し込みフォームにて受け付けます

イベントページURL：https://ryobi.gr.jp/ryobi-kids/

※メール・電話でのお申し込みはお受けできません

▲ お申し込みはこちらから

イベントに関するお問い合わせ先：両備ホールディングス株式会社 りょうびキッズカンパニー

Mail：ryobi_kids@ryobi-holdings.jp

参加に際して不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

■”ガチ“お仕事体験シリーズ 概要

企画名：“ガチ”お仕事体験シリーズ

内容：両備グループにしかできない、とにかく「ガチ」なお仕事体験イベント

【目的】

・子ども達に様々なお仕事に憧れを抱いてもらう

・将来の夢を持つきっかけづくり

・複数分野にまたがって多様な経験を積んでもらう

・知らないことに挑戦する、怖がらず飛び込める精神力を養ってもらう

【イベントの特徴】

・両備グループの幅広い事業領域を活かした様々な業種のお仕事体験を実施

・各社の設備や施設を使用した、本物のお仕事内容を体験

・両備グループ社員が上司となり、働くことについて説明

対象者：小学生

イベントページURL：https://ryobi.gr.jp/ryobi-kids/

※お仕事体験の詳細や、実施後の様子を発信していきます

主催：両備ホールディングス株式会社

■りょうびキッズカンパニーとは

りょうびキッズカンパニーは、「両備グループを”社員が夢を持つ会社”から”子どもたちに夢を与える会社”へ」を目標に、両備グループの若手社員が立ち上げたお仕事体験イベントの企画・運営チームです。

子どもたちに、普段の生活では見られないものを見て特別な体験をしてほしい、プロの姿を間近で見て将来の夢を持って欲しい、そんな想いから「りょうびキッズカンパニー」は生まれました。

幅広い業種をもつ両備グループだからこそできる、さまざまな”本物”に触れるお仕事体験の場を提供いたします。