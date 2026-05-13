出店者の約8割が沖縄県内企業。104ブースが集結する関東最大級の沖縄カルチャーフェス『OKINAWA FES Milafete』が今年10周年を迎え、今週末開催！

ミラフェート株式会社

ミラフェート株式会社（所在地：沖縄県那覇市、代表取締役：笠井誉文）は、関東最大級の沖縄カルチャーフェス「OKINAWA FES Milafete」を、2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、東京都・代々木公園イベント広場にて開催いたします。

本イベントは、“REAL OKINAWA”をテーマに、沖縄の音楽・伝統芸能・飲食・物産・アートなど、多彩なカルチャーを体感できるフェスとして開催しており、今年で10周年を迎えます。会場では豪華アーティストによるライブパフォーマンスも実施し、沖縄の魅力を五感で楽しめる空間を創出します。

2日間で約25万人が来場する本イベントには、今年、沖縄県内企業を中心とした104ブースが出店。出店者の約8割が沖縄県内企業で構成されるなど、“本物の沖縄”を体現する内容となっています。

さらに今後は、東京開催にとどまらず、大阪や北海道など全国各地での展開も予定しており、沖縄の魅力をさらに広く発信してまいります。

■沖縄の人気店・ローカルブランドなど104ブースが集結！

今回は、飲食ブース60、キッチンカーブース7、物産・PRブース37の計104ブースが出店。沖縄県内企業を中心とした構成で、地元で愛される人気店やブランドが多数集結し、東京にいながら沖縄の空気感やカルチャーをそのまま体感できる点が特徴です。

琉球ソフトクリーム

世界初の米粉と紅芋で作られた紫⾊のコーンが特徴。年間4.6万個売り上げた人気商品が初登場！

琉球ソフトクリーム

フレッシュプラザユニオン

沖縄でおなじみスーパー「ユニオン」が東京上陸。ロゴTシャツや限定グッズなど、地元愛あふれるアイテムが集結！

フレッシュプラザユニオン

石窯PIZZA Cava?

石垣島産ブランド牛“美崎牛”を使用。ジューシーで旨みあふれるパティが主役の贅沢な一品。

石窯PIZZA Cava?

本部町観光協会

本部町の食材を使った沖縄そばやヤギ料理、スッポンなど珍しい食材が楽しめるローカル⾊豊かなブース！

本部町観光協会

※その他の出店者一覧・詳細は添付資料をご覧ください。

■10周年を記念し、豪華賞品が当たる来場者参加型のキャンペーンも開催！

イベント開催期間中、来場された方を対象に2つのキャンペーンを実施いたします。

どなたでも参加可能！

【1】スタンプラリー＆LINEお友だち追加で抽選に参加！！

イベント会場内のスポットを巡り、うちわにスタンプを2つ集めた上で、公式LINEアカウントをお友だち追加していただいた方に、抽選参加権をプレゼントいたします。抽選ブースにてガラガラ抽選にチャレンジでき、沖縄ホテル宿泊券やオリジナルグッズ、海ぶどうなど豪華賞品が当たります。

【2】アンケート回答で豪華ホテルの宿泊券をゲット！

5月16日(土) ～ 5月31日(日) 23:59まで、イベントに関するアンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で沖縄県内の豪華ホテル宿泊券や沖縄ウィスキーが当たります。

※お酒の当選は20歳以上の方が対象となります。

■「OKINAWA FES Milafete」イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156840/table/10_1_2f28c6c82554f6f0f841f9057c5d9219.jpg?v=202605130751 ]

■ 会社概要

会社名 ：ミラフェート株式会社

代表取締役 ：笠井 誉文

所在地 ：沖縄県那覇市安里1-1-58 光生ビル303

主な事業内容：イベント制作、映像制作、Web制作、マーケティング全般 等

HP ：https://www.milafete.co.jp/