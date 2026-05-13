“頭皮から整える”新習慣を体験　fuwari、ボタニカルスカルプセラムモニター募集

株式会社ウェルファーマ

株式会社ウェルファーマ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：福田一生）が展開するフェムケアブランド「fuwari（フワリ）」は、2026年5月13日（水）より、Instagram公式アカウントにて、「頭皮から整える」fuwari ボタニカルスカルプセラム無料モニターキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、日々頑張る自分をいたわる新しいセルフケア習慣として、“頭皮から整える”という視点を提案。抽選で10名様に、fuwari ボタニカルスカルプセラムのモニターにご参加いただき、実際の使用感やご感想をお寄せいただきます。

キャンペーン実施の背景

fuwariでは、頭皮ケアを美容のためだけでなく、自分を整え、いたわるセルフケア習慣のひとつとして提案したいと考えています。

一方で、頭皮ケアは日常習慣としてまだ定着していない側面もあり、実際にどのようなシーンで取り入れやすいのか、どのような使用感が求められているのかについて、ユーザーのリアルな声を伺いながら理解を深めたいと考え、本モニターキャンペーンを実施する運びとなりました。

本取り組みを通じて、実際の使用感やご意見を今後の商品・ブランドづくりにも活かしてまいります。

キャンペーン概要

キャンペーン名：

「頭皮から整える」fuwari ボタニカルスカルプセラム無料モニターキャンペーン

対象者：

・20歳以上の方

・商品到着後、指定期間内に使用感アンケートへご回答いただける方

・Instagramアカウントをお持ちで、fuwari公式アカウントをフォローいただける方

・頭皮ケアやセルフケア習慣に関心のある方

募集人数：

10名程度

応募期間：

2026年5月13日（水）～5月20日（水）

応募方法：

以下の方法でご応募いただけます。

１.fuwari公式Instagram（@fuwari_fem）をフォロー

２.対象投稿に「いいね」

※対象投稿は5月13日（火）21時頃に公開予定です。

３.コメント投稿で当選確率アップ

fuwari公式Instagram：https://www.instagram.com/fuwari_fem/

モニター内容

fuwariスカルプセラムをご使用いただき、商品到着後、指定期間内に使用感アンケートへのご協力をお願いいたします。

送付製品

・fuwari スカルプセラム 1本

頭皮をやさしく整えながら、1日の終わりに心地よいセルフケア時間をサポートするスカルプケアアイテム。

ユーザーの声とともに育てるセルフケア提案へ

本キャンペーンは、商品をご体験いただくだけでなく、実際にご使用いただいた声を今後の商品・ブランドづくりに活かしていく取り組みでもあります。

fuwariは、女性のゆらぎに寄り添いながら、毎日のなかで無理なく続けられるセルフケア習慣を提案してまいります。

本キャンペーンを通じて、頭皮ケアを「美容のため」だけではなく、自分を整え、いたわる時間として取り入れるきっかけを届けてまいります。

fuwariについて

fuwariは「からだ こころ ふわり」をコンセプトに、エビデンスや植物のチカラ、専門医の知見を取り入れながら、女性の悩みに寄り添うものづくりを行うフェムケアブランドです。

年齢とともに変化する身体や心に寄り添い、日常の中で無理なく取り入れられるセルフケアを提案しています。そうした小さな積み重ねが、心と体のバランスを整え、日々の心地よさにつながると考えています。

女性がいつまでも、 からだもこころも “ふわり” と軽やかに 過ごせるように。

ライフステージの変化の中でも、自分をいたわる選択肢を届けていきます。

公式HP：https://fuwari-care.jp/

株式会社ウェルファーマについて

ウェルファーマは、「エビデンスベースドのウェルネスケアを通じて、人々の心身の不調を解消し、生涯QOLを最大化する」を理念に掲げ、医療機関取扱いブランドからペットケアまで、心と身体のウェルビーイングを支えるプロダクトを開発しています。

会社名：株式会社ウェルファーマ

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役 福田一生

事業内容：健康食品・化粧品・ペットケア商品の企画、製造、販売

公式サイト：https://wellpharma.co.jp/





