【新電力アワード2025】シン・エナジーが「継続意向」部門で最優秀賞を受賞

シン・エナジー株式会社

シン・エナジー株式会社（本社：兵庫県神戸市／代表取締役社長：乾 正博／以下、当社）は、このたび株式会社イード（本社：東京都中野区）が主催する顧客満足度調査「新電力アワード2025」において、「継続意向」部門の最優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。本アワードは、実際の利用者による評価をもとに、新電力各社の料金、サービス品質、サポート体験などを多角的に評価するものです。

当社は「継続意向」部門で最優秀賞に選ばれたほか、「総合満足度」および「料金の納得感」の2部門でも優秀賞を受賞いたしました。電気代の負担軽減が求められる中、多くのお客様から「ずっと使い続けたい」という強い支持をいただいたことを受け、今後もより一層、一人一人の生活に寄り添ったサービスの提供に努めてまいります。

■受賞の背景：今、ご家庭が電力会社に求めるのは「誠実さ」と「納得感」

昨今の電力市場は価格変動が大きく、多くのご家庭にとって電力会社の選択は、家計に直結する重要な判断となっています。その中で、消費者が新電力に求める価値は一時的なキャンペーン特典ではなく、「長期的な家計への貢献」と「自身の生活スタイルへの適合」「長く付き合える企業か」という点にシフトしています。

当社は2016年の電力小売全面自由化当初より、お客様の多様なライフスタイルに最適化したプラン展開を行ってまいりました。今回の3部門での受賞は、実際に当社をご利用いただいているお客様が、日々の暮らしの中で当社のサービスに真の価値を感じてくださっている結果であると受け止めております。

■受賞を裏付ける3つの安心

■結びと今後の展望

- ご家庭の生活スタイルに寄り添ったプラン結婚、出産、子育て、老後、単身赴任など、お客様のライフステージに合わせて最適なプランをお選びいただけます。お客様一人ひとりの暮らしの変化を、エネルギーの面から支えます。- 初期費用・解約手数料0円の「家計応援プライス」※切り替え時の初期費用や、解約時の手数料を原則無料に設定。リスクなく安心して切り替えていただけるだけでなく、無駄を徹底的に排除した合理的な料金体系により、家計への確かな経済的メリットを還元します。※法人様向けプランにおいては、対象プランやご契約内容により、一部費用が発生する場合があります。- 「ぴったりプラン診断」と柔軟なプラン変更による最適化専用マイページにて、月・日・時間別の使用量を詳細に可視化。蓄積された実データに基づく「ぴったりプラン診断」機能により、迷うことなく最適なプランを確認できます。診断結果を受け、検針日ごとにプラン変更が可能なため、季節や生活環境の変化に合わせて、お客様に合わせたコスト効率の良い選択をサポート致します。

今回の受賞評価に甘んじることなく、今後もお寄せいただく声に真摯に耳を傾け、より利便性の高いサービスの拡充と透明性の高い情報発信に努めます。家計を支える良きパートナーとして、地域社会と共に歩み、豊かで安心できる未来の実現に邁進してまいります。

サービスサイト：https://home.symenergy.net/(https://home.symenergy.net/)

■企業概要

シン・エナジー株式会社 https://www.symenergy.co.jp

本社：神戸市 / 代表取締役社長：乾 正博

シン・エナジーは、地域社会と共に持続可能なエネルギーシステムの構築を行い、小売りから発電事業、コンサルティングまで一貫して手掛けています。エネルギーを基軸に資源と経済が循環する社会を実現するプラットフォーマーとなるべく、持続可能なエネルギーの創出と、効率的かつ経済的な利用を推進しています。

【調査概要】

https://www.iid.co.jp/news/press/2026/033102.html(https://www.iid.co.jp/news/press/2026/033102.html)

調査名： 新電力アワード2025

実施期間： 2026年2月20日～3月16日

調査対象： 全国の新電力利用者

有効回答数： 6,051名

調査手法： インターネット調査（株式会社イード実施）

