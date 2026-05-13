法政大学は、法政グローバルデイ2026実行委員会主催「法政グローバルデイ2026」を5月16日（土）に法政大学市ケ谷キャンパスにて開催します。高校生、一般の方など、どなたでも参加できます。

法政グローバルデイとは、学生実行委員が企画・運営を行う国際系イベントです。ゲストを招いた講演会や学生企画での意見交換などを行い、「国際協力・国際交流の興味関心・理解を高めること」を目的としています。 ゲストに、アフリカや中東の紛争地・貧困地域を独自に取材する、フリーランス国際協力師の原貫太氏を招き、既存メディアが伝えない「世界のリアル」について伺います。

【開催概要】

■名 称 ：法政グローバルデイ2026 ■日 時 ：2026年5月16日（土）12:30～18:30 ■会 場 ：法政大学市ケ谷キャンパス 外濠校舎2階S205教室 東京都千代田区富士見2-17-1 https://www.hosei.ac.jp/ichigaya/access/ ■申 込 ：https://forms.gle/8Jph8PejP2tuzCRC8 ■詳 細 ：法政大学グローバル教育センターウェブサイト https://www.global.hosei.ac.jp/on_campus/globalday/2026/ ■プログラム：12:30～12:35 開会挨拶 12:35～14:05 講演会 フリーランス国際協力師 原 貫太 氏 14:05～14:30 学生企画ワークショップ紹介セッション 14:30～17:30 学生企画ワークショップ （「フェアトレード」企画／「移民」企画／「戦争」企画／ 「音楽とファッション」企画／「言語」企画） 17:30～18:30 交流会（自由参加、途中退出可） ◆ゲストスピーカー紹介 フリーランス国際協力師 原 貫太 氏 ＜プロフィール＞ 1994年生まれ。フリーランス国際協力師。早稲田大学卒。「組織に頼らない、新しい国際協力の形」を実践するジャーナリスト。大学在学中にフィリピンで物乞いをする少女と出会ったことを原点に、学生時代からNPO法人を設立するなど支援活動に奔走。現在は組織に属さない「フリーランス」として、アフリカや中東の紛争地・貧困地域を独自に取材。既存メディアが伝えない「世界のリアル」を発信し続け、YouTubeチャンネル登録者は39万人を超える。

【本件に関するお問い合わせ先】 法政大学グローバル教育センター事務部 国際交流課 TEL: 03-3264-4088 E-mail：global@hosei.ac.jp