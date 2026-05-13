ゲームは遊ぶより、作るほうが面白い！ゲーム制作フェス「ゲームメーカーズ スクランブル2026」8月30日（日）に東京・有明で開催決定！

株式会社ヒストリア

ゲーム制作系Webメディア「ゲームメーカーズ」（運営：株式会社ヒストリア）は、ゲーム制作者向けのリアルイベント「ゲームメーカーズ スクランブル2026」を、2026年8月30日（日）に開催することを発表いたします。

また、イベント内容やチケット情報について、以下の通りお知らせいたします。

■ゲームメーカーズ スクランブルとは？

「ゲームは遊ぶより、作るほうが面白い！」――だから、作る楽しみを多くの方に伝えたい。ゲーム制作人口が増えれば、きっと日本のゲーム文化の発展にも繋がるはず。こうした想いから、2022年にゲーム制作系Webメディア「ゲームメーカーズ」が始まりました。

「ゲームメーカーズ スクランブル」は、ゲームメーカーズ編集部が主催する、ゲーム制作者のためのリアルイベントです。プロアマ問わず、“ゲーム制作への熱”を持った全ての人たちが立場を超えて混ざり合う場所をコンセプトとして、今年で4回目の開催を迎えます。

今回はさらに規模を拡大し、3つの講演トラック、15以上の講演枠、参加者数1,000名超での開催を予定しています。たくさんのノウハウや制作モチベーションを皆さまに持ち帰っていただけるイベントになるよう、チーム一丸で準備を進めています。ぜひ、皆さまのご参加をお待ちしております！

運営責任者/ゲームメーカーズ編集長 神山 大輝

2025年8月に開催された「ゲームメーカーズ スクランブル2025」の様子

https://gamemakers.jp/article/2025_09_24_116494/

■全15以上の講演や展示ブースを中心としたコンテンツ内容

「ゲームメーカーズ スクランブル2026」では、ゲーム制作のノウハウや技術情報が詰まった数多くのセミナーや、1対1で質問できる「プロに聞ける！なんでも相談所」、講演者とも交流可能な懇親会など、たくさんのイベントをご用意して皆さまをお待ちしています。

■お得な早期割引チケットが本日より販売開始

「ゲームメーカーズ スクランブル」は、多くの皆さまのご支援のもと、年々規模を拡大してきました。今回は会場規模や講演数をさらに拡大し、もっと制作が楽しくなる、そして明日からの制作にすぐ活かせるノウハウが得られるイベントを目指して企画を進めています。

イベントの盛り上がりを一過性のものではなく、ゲーム制作文化を広める起点として継続した安定運営を続けるために、本開催からチケットを有料化することにいたしました。

また、これにあわせて、特典付きの「プレミアチケット」もご用意しています。数量限定での販売となりますので、ぜひご検討中の方はお早めにお申し込みください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23321/table/114_1_7341b0f625cc02c6bb1ee7558866a638.jpg?v=202605130252 ]

※価格は税込です※早期割引チケットは2026年7月31日（金）まで販売予定です

チケット購入ページ（Peatix） :https://gamemakers-scramble-2026.peatix.com

プレミアチケット購入特典：「ゲームメーカーズ スクランブル2026特製ピンバッジ」

講演ラインナップやハンズオン情報を掲載した特設ページの公開は、2026年7月中旬頃を予定しております。こちらも続報を楽しみにお待ちください！

■イベント協賛の募集について

本イベントの趣旨にご賛同いただける企業・団体様からのご協賛を広く募集しております。出展ブースをはじめ、イベント参加者へPRできる協賛メニューを多数ご用意しております。

詳しくはご協賛マニュアルをご覧いただき、資料末尾の専用フォームより情報をお送りいただけますと幸いです。

▼ゲームメーカーズ スクランブル2026 協賛マニュアル（PDF）

https://gms2026.short.gy/sponsorship-manual-pdf

- ご協賛の早期割引の申込締切：6月10日（水）- ご協賛の申込締切：7月15日（水）

■開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23321/table/114_2_31676f4ddb294ba014f92459cb237dba.jpg?v=202605130252 ]イベントに関するお問い合わせ :https://gamemakers.jp/inquiry/

■ゲームメーカーズについて

ゲームメーカーズはゲームづくりの情報発信を行うWebメディアです。プロ・アマチュアを問わずゲームづくりを行う全ての方に向けて、ゲームづくりに役立つ最新情報や、作り手の想い、制作に役立つTips、イベント情報などを発信しています。

■関連リンクーーWebメディア「ゲームメーカーズ」公式HP :https://gamemakers.jp/公式X（@GameMakersJP） :https://x.com/GameMakersJP公式Facebook :https://www.facebook.com/GameMakersJP