SUSHI TOP OCR、レシートスキャンによるJPYC獲得ソリューションを開発

SUSHI TOP MARKETING株式会社

SUSHI TOP MARKETING株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:徳永 大輔、以下「当社」)は、レシートスキャンとデジタル特典の配布を組み合わせた独自の販促ソリューション「SUSHI TOP OCR(特許出願中)」において、日本円ステーブルコイン「JPYC」を配布できる新たなPoCパッケージの提供を開始しました。

本パッケージは、小売・飲料メーカー・自治体・スポーツ団体など、レシートを起点としたマーケティング施策を検討する企業・団体に向けて、短期間で実装可能な「お試し型」のソリューションです。レシートを撮影してアップロードすると、条件を満たしたユーザーにJPYCが送付される、新しいキャンペーン体験を実現します。

■ 背景:単発で終わらない、"複利型マーケティング"へ

従来のレシート応募キャンペーンでは、応募確認や不正検知、景品送付などに多くの運用コストが発生していました。また、クーポンやポイント施策は配布時点で完結してしまい、継続的な顧客接点として活用しづらい側面がありました。

一方、NFTやJPYCはユーザーのウォレットアドレスがブロックチェーン上に残り続けるため、来店・購買・イベント参加などの行動データと紐づけながら、次回施策にも継続的に活用できます。施策を実施するほど顧客接点とデータが蓄積され、次回施策へ活かせる――当社はこれを"複利型マーケティング"と定義しています。

■ PoCパッケージの内容

本PoCパッケージは、企業・団体が短期間でJPYC獲得キャンペーンを検証できる、パッケージ化されたソリューションです。受領用ウォレットの新規インストールフローも組み込み可能で、ブロックチェーン技術への知見がない企業でも導入いただけます。

■ SUSHI TOP OCRとは

【主な提供内容】- SUSHI TOP OCRによるレシート画像の自動解析(対象商品・購入金額・決済手段の判定)- キャンペーンページからのJPYC(日本円ステーブルコイン)の自動配布- 受領用ウォレットの連携(デモではunWalletを使用、その他ウォレットにも対応可)- 不正利用検知(画像生成AIによる偽造・同一レシートの再提出などを検知)- 購買データの分析レポート(店舗別・日付別・時間帯別など)

SUSHI TOP OCRは、エンドユーザーがアップロードしたレシート画像を独自AIエージェント(Powered by NIGIRI AI)が自動解析し、指定条件を達成したユーザーにデジタル特典を自動発行するソリューションです(特許出願中)。ユーザーはレシートを撮影してアップロードするだけでキャンペーンを開始できるため、参加ハードルが非常に低い点が特長です。

■ JPYCを活用した新しいデジタルインセンティブ

【主な機能】- 購買証明の自動判定：レシート画像から対象商品の購入・金額・決済手段をAIが自動判定- デジタル特典の自動発行：購買内容に応じたNFTの自動発行(出し分けも可能)- 不正利用検知：画像生成AIによる偽造や同一レシートの再提出などの不正を検知- データ分析：店舗別・日付別・時間帯別などの購買データ蓄積と分析レポート出力

JPYCは、日本円に連動したステーブルコインです。価格変動が少なく、「1JPYC=約1円相当」と直感的に理解しやすいことから、キャンペーン特典として活用しやすい点が特長です。

NFT施策と組み合わせることで、

■ やるほど、効く。複利で積み上がるマーケティングモデル

- NFT保有者限定でJPYCを配布- デジタルスタンプラリーの景品として還元- 来店・購買・イベント参加を横断したリワード設計- など、継続的な顧客接点を生み出す施策設計が可能になります。

本ソリューションは、施策を重ねるごとにキャンペーン効果が複利で積み上がる仕組みになっています。

■ 体験と購買を"ひとつなぎ"で可視化

- 認知拡大：NFT配布×オムニチャネルで全接点においてデジタル販促物として認知を獲得- 売上創出：レシートOCRで購買から売上を直接計測。POSの押し上げ効果を数字で可視化- 蓄積：NFT・JPYCがユーザー手元に残り、次回以降は保有者へ無料で再アプローチ。CACが指数関数的に低下- 精度向上：蓄積データをAIが学習し、次キャンペーンのターゲティング精度が複利的に向上

SUSHI TOP OCRは、小売キャンペーンだけでなく、スタンプラリーやスポーツ観戦、イベント来場施策などの体験型キャンペーンとも組み合わせることが可能です。

例えば、

- イベント参加- 来店- 購買

といった一連の顧客行動を、ブロックチェーンを共通DBとして横断的に記録・分析できます。これにより、従来は分断されがちだった「体験」と「購買」のデータを統合し、施策全体の効果を可視化します。

プレスリリース読了御礼NFT配布中

最後までお読みいただきありがとうございます。記念として、本記事をご覧いただいた方限定のNFTを配布しています。

https://liff.line.me/2002004940-e57ppvY7?distType=nftmaker&campaign=nftshot&meta=ba7540fd-69eb-4c39-889d-89334f5f5f6a(https://liff.line.me/2002004940-e57ppvY7?distType=nftmaker&campaign=nftshot&meta=ba7540fd-69eb-4c39-889d-89334f5f5f6a)

実はこちらのNFT、今後開催予定のスタンプラリーキャンペーンで使えるかも！？

詳細は近日公開予定です。まずはNFTをゲットして、続報をお待ちください！

■ 会社概要

SUSHI TOP MARKETINGはNFTの配布と企画に特化した、企業のNFTマーケティングを支援する会社です。アカウントレスでNFTを簡単に受け取れる「NFT Shot」の開発やNFT活用の企画提案などを通し、世の中にNFTを普及させ、トークングラフマーケティングという新しいマーケティング手法を確立しています。

以上

【リリースに関する問い合わせ先】

SUSHI TOP MARKETING株式会社

Email: sales@sushitopmarketing.com