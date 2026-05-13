【すみだ水族館】新たに2羽のきょうだいが仲間入りマゼランペンギンの赤ちゃん「きび」「だんご」が誕生













4日齢の「だんご」













名前：「だんご」両親：おもち（オス）、ピーチ（メス）産卵日：3月26日（木）ふ化日：5月4日（月）体重：112.4グラム（5月8日時点）名前の由来：まるで団子のようにきれいでまん丸な卵から生まれてきたことや、マゼランペンギンのひな特有のマロ眉毛のような模様が、団子のようにまん丸だったことが由来となっています。また、きょうだい「きび」との名前の相性も良く、2羽合わせると『きびだんご』となることから、来館者の皆さまの元気の源になるような存在に成長してほしいという願いを込めました。