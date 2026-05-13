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東京成徳大学中学・高等学校が強豪ひしめく全国大会を制覇、6度目の日本一 〜 女子ラクロス部「BRAVE YOUTH」
大学通信から中学・高校のニュースリリースをお送りします。
東京成徳大学中学・高等学校（東京都北区、校長：木内秀樹）は、本校女子ラクロス部「BRAVE YOUTH」が、「第17回全国中学校高等学校女子ラクロス選手権大会」において優勝し、通算6度目となる全国制覇を達成したことをお知らせします。
本大会は全国の強豪校が集う非常にハイレベルな大会となりましたが、本校は初戦から接戦を勝ち抜き、決勝戦で東京都立飛鳥高等学校に7対5で勝利。関東大会後からの約4か月間、「日本一」を目標に積み重ねてきた努力が実を結び、激戦を制して再び全国の頂点に立ちました。
第17回全国中学校高等学校女子ラクロス選手権大会は、2026年3月26日から28日にかけて開催され、各地区予選を勝ち抜いた全国屈指の強豪校が出場しました。今大会はどの試合も僅差となるなど、非常に競技レベルの高い大会となりました。
BRAVE YOUTHは、初戦で立命館宇治高等学校に9対6、準決勝では同志社高等学校に6対5と、いずれも一進一退の攻防を制して勝利しました。
迎えた決勝戦では、数々の難敵を倒して勝ち上がってきた東京都立飛鳥高等学校と対戦。緊張感あふれる展開の中、粘り強いディフェンスと要所での得点力を発揮し、7対5で勝利を収め、6度目の全国優勝となりました。また本大会MVPにも、本校より高校2年生の選手が選出されています。
関東大会準優勝から全国大会までの約4か月間、選手たちは結果が出ない時期や不安に直面しながらも、全員が「日本一」を目指し努力を継続してきました。今回の全国優勝は、チームの結束力と成長の証であるとともに、日頃より支えてくださった保護者、指導者、関係者、地域の皆様の支援の賜物です。
本校は今後も、生徒の挑戦を通じた人間形成に取り組んでまいります。
■大会概要
・大会名 ：第17回全国中学校高等学校女子ラクロス選手権大会
・大会日程 ：2026年3月26日（木）〜3月28日（土）
■女子ラクロス部「BRAVE YOUTH」 試合結果
・1回戦（3/26）：対 立命館宇治高等学校 9-6 勝利
・準決勝（3/27）：対 同志社高等学校 6-5 勝利
・決勝（3/28）：対 東京都立飛鳥高等学校 7-5 勝利
■成績（最終結果）
優勝（全国制覇・通算6度目）
大会MVP（高校2年 生徒）
■優勝歴
第1回（2009年）、第2回（2010年）、第5回（2014年）、第8回（2017年）、第13回（2022年）、
第17回（今大会・2026年）
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京成徳学園
法人本部経営企画部 龍野
TEL：03-3911-2411
メール：kouhou@tokyoseitoku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
東京成徳大学中学・高等学校（東京都北区、校長：木内秀樹）は、本校女子ラクロス部「BRAVE YOUTH」が、「第17回全国中学校高等学校女子ラクロス選手権大会」において優勝し、通算6度目となる全国制覇を達成したことをお知らせします。
本大会は全国の強豪校が集う非常にハイレベルな大会となりましたが、本校は初戦から接戦を勝ち抜き、決勝戦で東京都立飛鳥高等学校に7対5で勝利。関東大会後からの約4か月間、「日本一」を目標に積み重ねてきた努力が実を結び、激戦を制して再び全国の頂点に立ちました。
BRAVE YOUTHは、初戦で立命館宇治高等学校に9対6、準決勝では同志社高等学校に6対5と、いずれも一進一退の攻防を制して勝利しました。
迎えた決勝戦では、数々の難敵を倒して勝ち上がってきた東京都立飛鳥高等学校と対戦。緊張感あふれる展開の中、粘り強いディフェンスと要所での得点力を発揮し、7対5で勝利を収め、6度目の全国優勝となりました。また本大会MVPにも、本校より高校2年生の選手が選出されています。
関東大会準優勝から全国大会までの約4か月間、選手たちは結果が出ない時期や不安に直面しながらも、全員が「日本一」を目指し努力を継続してきました。今回の全国優勝は、チームの結束力と成長の証であるとともに、日頃より支えてくださった保護者、指導者、関係者、地域の皆様の支援の賜物です。
本校は今後も、生徒の挑戦を通じた人間形成に取り組んでまいります。
■大会概要
・大会名 ：第17回全国中学校高等学校女子ラクロス選手権大会
・大会日程 ：2026年3月26日（木）〜3月28日（土）
■女子ラクロス部「BRAVE YOUTH」 試合結果
・1回戦（3/26）：対 立命館宇治高等学校 9-6 勝利
・準決勝（3/27）：対 同志社高等学校 6-5 勝利
・決勝（3/28）：対 東京都立飛鳥高等学校 7-5 勝利
■成績（最終結果）
優勝（全国制覇・通算6度目）
大会MVP（高校2年 生徒）
■優勝歴
第1回（2009年）、第2回（2010年）、第5回（2014年）、第8回（2017年）、第13回（2022年）、
第17回（今大会・2026年）
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京成徳学園
法人本部経営企画部 龍野
TEL：03-3911-2411
メール：kouhou@tokyoseitoku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/