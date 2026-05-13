Netskope、AIアプリケーション向け通信を最適化する「NewEdge AI Fast Path」を発表

Netskope Japan株式会社

クラウドとAI時代に対応した最新のセキュリティとネットワーク技術で業界をリードするNetskope Japan（本社：東京都千代田区 以下、Netskope）は、NewEdge AI Fast Pathを発表しました。本機能は、パブリッククラウド、プライベートクラウド、ネオクラウド上のAIアプリケーションを含む、重要なAI接続先へのネットワーク経路を最適化する機能群で、すでにNetskopeのお客様への提供を開始しています。AIアプリケーションを利用する組織やエージェント型AIを導入する企業に対し、遅延の低減やコスト削減、パフォーマンスの最適化、レジリエンスの強化、そして安全なユーザー体験を実現します。また、Netskopeは日本国内においても、東京2拠点・大阪2拠点の計4データセンターを展開しており、国内ユーザーのAIトラフィックを最短経路でセキュアに処理する体制を整えています。

「セキュリティ vs. スピード」のジレンマを解消

最近の調査(https://www.netskope.com/jp/resources/reports-guides/crucial-conversations-line-of-sight)によると、AI時代では、パフォーマンス、レジリエンス、セキュリティの要求が高まっており、現在の体制と予算で対応可能であると確信しているITインフラ・運用部門のリーダーは、わずか18%にとどまっています。企業はAI活用を拡大したいと考えているものの、従来のセキュリティツールや不十分なネットワークインフラへの過度な依存により、セキュリティとユーザー体験のいずれかを妥協せざるを得ない状況に置かれています。その結果、セキュリティへの懸念からAI導入を遅らせたり、AIトラフィックに対するセキュリティ検査を回避したりするケースが生じています。また、パフォーマンス低下を避けようとするユーザーが、重要なセキュリティ制御を迂回してしまう危険性もあります。

Netskopeのお客様は、セキュリティとユーザー体験のいずれかを妥協する必要はありません。それを可能にするのが、Netskope Oneプラットフォームの基盤となるキャリアグレードのプライベートクラウド、Netskope NewEdgeです。Netskope NewEdgeは、セキュリティ、ネットワーキング、分析、AIサービスを提供します。AI Fast PathはNewEdgeに含まれる一連の機能で、最も負荷の高いAIアプリケーションでも優れたパフォーマンスと効率を実現します。具体的なメリットは以下のとおりです。

- 応答速度の向上：プロンプトから応答までの推論時間を短縮し、対話型AIの初回応答生成時間（Time to First Token：TTFT）を最小化- エージェント型AIの最適化：迅速かつ反復的なAIサブタスクに必要な高速処理により、複雑なマルチプロンプトエージェントワークフローを加速- LLMパフォーマンスの最適化：MCPゲートウェイ経由など大量の分散型データにアクセスする際の、大規模言語モデル（LLM）のパフォーマンスを向上- RAGの高速化：LLMと外部データソース間の接続を高速化し、より高品質なリアルタイム出力で検索拡張生成（RAG）をサポート

Netskope Japan株式会社のバイスプレジデント兼カントリーマネージャー権田裕一は、次のように述べています。「組織がAIのスピードに合わせて進化する中で、セキュリティとパフォーマンスのどちらかを妥協する必要はなく、そのようなことは決してあってはならないことです。Netskopeは、インターネットへの直接接続と同等、場合によってはそれを上回るネットワークパフォーマンスを維持しながらセキュリティを確保する手法で、通信経路上のほぼすべてのユーザーに価値を提供するマーケットリーダーとして評価されています。ビジネスに不可欠なAIのユーザー体験の最適化もその一環です。私たちは、お客様が不要なリスクを増やすことなく、AIのスピードに対応できるよう支援できることをうれしく思います」

Netskope、NewEdgeを継続的に拡張

パブリッククラウドやサードパーティープロバイダーに依存する他のベンダーとは異なり、Netskopeは自社のデータセンターインフラを直接管理し、すべての拠点でエッジでのフルコンピュート機能とセキュリティサービスを提供します。可用性、トラフィック処理能力、セキュリティの有効性は、業界最高水準のサービスレベルアグリーメント（SLA）によって担保されています。Netskope NewEdgeは、セキュリティおよびネットワーキングにおける現代的な基準を打ち立てています。お客様が求める世界水準のカバレッジ、エンドツーエンドのパフォーマンス、レジリエンスといった要件に対応し、自然災害やケーブル切断といった予測不可能な事象（「ブラックスワン」）が発生した場合でも事業を継続できるレジリエンスを備えるよう設計されています。また、NewEdgeのアーキテクチャは拡張性があり、データセンターの迅速な追加や容量を拡張できる能力を備えているため、Netskope One(https://www.netskope.com/jp/netskope-one)プラットフォームのサービスが常に稼働し、高いパフォーマンスを維持できるようサポートします。

AI Fast Pathは、以下のように拡大を続けるNetskopeのNewEdgeグローバル網と、業界をリードするネットワーク機能群に新たに加わりました。

- 世界120超のデータセンター展開：日本国内４拠点を含む、80以上の地域で120を超えるデータセンターをグローバル展開。各拠点がユーザー、サイト、デバイス向けに、NewEdgeへのトラフィックの流入を加速するため、エッジ環境でのフルコンピュート機能と完全なSASEスタックを提供します。また、SSE、SASE、AIセキュリティを含むNetskopeのサービスを活用できます。- 主要AIプロバイダーとの直接接続：NewEdgeは現在12,000を超えるネットワーク接続拠点（過去12カ月間で1,000以上を追加）を備え、750以上のユニークな自律システム番号（ASN）との間で、広範なピアリングおよび相互接続を実現しています。このピアリングおよび相互接続により、トラフィックホップやトランジットプロバイダーへの依存を排除し、NewEdgeからAmazon Web Services、Microsoft、Google、Anthropic、OpenAIなどといった世界有数の主要なAIサービスプロバイダーへの高速かつ直接の経路を確保しています。- 1日数万回の動的経路最適化：NewEdge Route Controlのような革新的な技術では、広範なネットワークおよびアプリケーションパフォーマンスの監視を通じて収集された豊富なテレメトリデータが活用されています。Route Controlは、AI接続先への最速経路を特定するため1日あたり数万回のルート変更を実施し、インターネットの輻輳やISP接続問題を迂回することによってレジリエンスを強化しています。

NetskopeがAI時代におけるセキュリティとパフォーマンスを両立させる仕組みの詳細は、Netskope.comのNetskope NewEdge Network(https://www.netskope.com/jp/netskope-one/newedge)のページをご覧ください。



NewEdge AI Fast Pathは、現在のNetskopeのお客様にはすでに提供を開始しております。詳細については、Webサイトまたは各営業担当にお問い合わせください。

Webサイトお問い合わせ：https://www.netskope.com/jp/get-started

Netskopeについて

Netskope（NASDAQ: NTSK）は、クラウドおよびAI時代の最新のセキュリティとネットワーク技術で業界をリードしています。人、デバイス、データに加え、エージェント、アプリケーション、ツール、LLMを含むAIエコシステム全体に対して、最適化されたアクセスとリアルタイムのコンテキストベースのセキュリティを提供し、セキュリティチームとネットワークチームの両方のニーズに応えることができます。Fortune 100企業の30社以上を含む数千社のお客様が、Netskope Oneプラットフォーム、ゼロトラストエンジン、そして強力なNewEdgeネットワークを信頼し活用しています。これらのソリューションにより、あらゆるクラウド、AI、SaaS、ウェブ、プライベートアプリケーションの利用状況を可視化し、セキュリティリスクの低減とネットワーク性能の向上を実現しています。



詳しくは、netskope.com/jp(https://www.netskope.com/jp/)をご覧ください。

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

Netskope 広報事務局 （合同会社NEXT PR内）

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E-mail: netskopePR@next-pr.co.jp