株式会社アットヨコハマはトヨタの小型モビリティ「C+walk T（立ち乗りタイプ）」、「C+walk S（座り乗りタイプ）」を活用した無人シェアリングサービス共同実証実験を開始します

株式会社アットヨコハマ

株式会社アットヨコハマ（本社：横浜市神奈川区栄町7-1／代表取締役：上野 健彦・宮原 漢二、以下アットヨコハマ）は、2026年5月19日（火）から7月17日（金）までの期間、山下公園および山下ふ頭エリアにおいて、トヨタ自動車株式会社（以下、トヨタ）の小型モビリティ「C+walk T（立ち乗りタイプ）」「C+walk S（座り乗りタイプ）」を活用した無人シェアリングサービス「TOYOTA Petit RIDE（トヨタ プチライド）」の実証実験を実施いたします。

本実証は、横浜市都心臨海部における「回遊性向上」と、モビリティサービスの「移動体験の創出」の検証を目的とするもの。

横浜市都心臨海部（臨港パーク～山下公園エリア）は約5kmにわたる広域な観光動線を有しており、高齢者や子ども連れ、観光客にとって移動の負担が課題となっています。一方で、既存のパーソナルモビリティ貸出サービスは有人対応が前提となっており、人件費や運営コストの増大が課題となっています。本実証では、トヨタの小型モビリティ「C+walk T（立ち乗りタイプ）」「C+walk S（座り乗りタイプ ）」を活用した無人貸出サービスを導入することで、「誰でも移動しやすい移動手段の提供」、「スマートな運営化・効率化」の同時実現を目指します。

また、横浜市が推進する水際線コンセプトに沿ったモビリティハブ形成の検討と連動した取り組みにしたいと考えております。ぜひとも取材のご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。

左からトヨタの小型モビリティ「C+walk T（立ち乗りタイプ）」「C+walk S（座り乗りタイプ ）」

■無人シェアリングサービス「TOYOTA Petit RIDE（トヨタ プチライド）」

◇実施期間 2026年5月19日（火）～7月17日（金）

◇実施時間 11：00～17：00 ＊街のイベント等により変動する可能性がございます

◇実施場所 山下公園および山下ふ頭周辺

◇実施内容

・「C+walk T（立ち乗りタイプ）」「C+walk S（座り乗りタイプ）」の無人シェアリングサービスの提供

・シェアリングポートの設置（計3か所）

・専用アプリを活用した貸出・返却運用※

◇車両台数 計10台（C+walk T（立ち乗りタイプ）7台／C+walk S（座り乗りタイプ）3台）

◇料金 無料

◇ポート設置場所

・THE WHARF HOUSE YAMASHITA KOEN

・THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP

・JP BAYSIDE HUB

※山下公園内でのイベント開催や混雑状況により、予告なく営業を中止する場合がございます

ポート設置場所と走行エリアのイメージ※THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUPは現在一時休館中のため、休館中は本実証の走行エリア対象外とします。〈走行エリア〉休館中：赤色で表示した範囲／再開時：赤色および黄色で表示した範囲

出典：国土地理院ウェブサイト（地理院地図）を加工して作成

※専用アプリによる貸出・返却運用について

本サービスでは、トヨタシェアのシステムを活用した専用アプリ「TOYOTA Petit RIDE」により、貸出・返却を行います。アプリはLINEのミニアプリとして起動し、スムーズにご利用いただけます。また、すでにTOYOTAアカウントをお持ちの方は、新たな会員登録は不要です。

■アットヨコハマについて

横浜都心臨海部の商店街、自治体および企業と連携して、地域の店舗、イベントなどのスポット情報を掲載し、地元事業者ならではの神奈川・横浜の多彩な魅力を発信しております。（神奈川県オールトヨタ販売店が運営）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73986/table/54_1_c70236c182e4b4205fc89fdca22f02b6.jpg?v=202605131152 ]