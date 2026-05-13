【Amazon予約解禁】今週の気温上昇で注文加速！昨年完売の「伝説の車載ファン」がSPEEDERブランドで進化。5月下旬発送に向けた“夏準備”が最終局面に。

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

昨年「ヘッドレストダブルファン／HDF01」として発売され、楽天ランキング3冠を達成した大ヒット商品のリニューアル最新モデル『SPEEDER ヘッドレストダブルファン／HDF02』の予約販売を、楽天市場・Yahoo!ショッピングに続き、Amazonでも予約販売を開始いたしました。

ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZ7VR4YV

いよいよ夏日到来。車内熱中症対策は「今」がリミット

今週から全国的に気温が急上昇し、日中は25度を超える夏日が観測されるなど、車内の「暑さ対策」が急務となっています。密閉された車内は、外気温がそれほど高くなくても直射日光によって数分で50度を超える危険な空間へと変貌します。

5月下旬の発送を予定している本製品は、本格的な猛暑が到来する前の「今」予約することで、最も過酷な時期を涼しく過ごすための“先行投資”となります。

主要モール出揃う。Amazonでの予約がついにスタート！

「普段使い慣れているAmazonで購入したい」という多くのお客様からのリクエストにお応えし、ついにAmazon公式ストアでの予約受付を解禁いたしました。これにより楽天・Yahoo!・Amazonの主要3モールでの予約体制が整い、より多くのお客様へお届けできる準備が整いました。

進化した「SPEEDER」ブランドと、インテリアを彩る3カラー

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZ7VR4YV

最新モデル「SPEEDER ヘッドレストダブルファン／HDF02」は、信頼のカー用品ブランド「SPEEDER（スピーダー）」のロゴを本体に刻印。機能性だけでなく、所有する満足度も高めました。

さらに、昨年の「ブラック×メタリック」に加え、内装の多様化に合わせた新色が登場しています。

ブラック×メタリック：高級感溢れるアーバンスタイル。

ブラック（新色）：内装に溶け込み、後付け感を感じさせないシックな仕上がり。

グレージュ（新色）：明るいカラーのシートや、洗練された輸入車のようなインテリアに最適。

左右独立！360度可動アームが生む「個別コンフォート（快適性）」

本製品が選ばれる最大の理由は、左右のファンが独立して動き、風量も別々に設定できる点にあります。人によって異なる「快適な温度」を一つの車内で両立させます。

パパと赤ちゃん

運転席で首元を冷やしたいパパと、後部座席のチャイルドシートで寝ている赤ちゃんへ、同時に最適な風量を届けます。

風量の好みも自由自在

冷えすぎを気にする助手席の同乗者は「弱」、とにかく暑がりの運転席は「強」など、個別スイッチだからこそ叶うおもてなしの空間づくり。

ペットへの配慮

足元にいるペットへピンポイントで冷風を送れるのも、自由自在に曲がるフレキシブルアームならではの利点です。

早期完売の予感。「複数買い」によるまとめ準備が加速中

予約開始わずか1週間で、既に昨年の記録を大きく上回るペースで注文が舞い込んでいます。今年は「運転席・助手席の両方に設置して、車内の空気を一気に循環させたい」「メインカーとセカンドカーの分までまとめて揃えたい」といった、複数買いの需要が非常に高く、5月下旬の初回入荷分が早期に完売する可能性が出てまいりました。

昨年、夏本番に「在庫切れ」で手に入らなかった苦い経験を持つ方は、ぜひこの気温が上がり始めたタイミングでのご準備をお勧めいたします。

ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZ7VR4YV

SPEEDER

ヘッドレストダブルファン／HDF02

＜カラー＞

ブラック×メタリック、ブラック、グレージュ

＜セット内容＞

- 本体

- 給電ケーブル

- WEB説明書QRコード(保証書付)

配送時期：2026年5月下旬頃より順次発送予定

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)