小柄女性向けブランド「COHINA」、日本発デニムメーカー「カイハラ」と初コラボデニムを発売

株式会社EGBA

株式会社EGBA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：帰山元成）が展開する、身長150cm前後の小柄女性に向けたアパレルブランド「COHINA（コヒナ）」は、日本を代表するデニムメーカー「カイハラ」との特別なコラボレーションデニムを発売いたします。

本コレクションでは、COHINAが大切にしてきた“小柄女性のための美しいシルエット設計”に、世界中のブランドから信頼されるカイハラの高品質デニム素材を掛け合わせ、日常に寄り添いながらも特別感のある2型を製作しました。

また、環境に配慮した新たなインディゴ染料「第三のブルー」を採用。美しい藍色と、これからのものづくりへの視点を両立したコレクションです。



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COHINA × KAIHARA DENIM 特集ページ(https://cohina.net/collections/cohina-kaihara-denim-special-collaboration?utm_source=top_page&utm_medium=link&utm_campaign=lp_page&utm_content=20260510_cohina-kaihara-denim-special-collaboration)

なぜ、カイハラなのか

カイハラは、広島県福山市を拠点に130年以上の歴史を持つ、日本発のデニムメーカーです。

糸づくりから染色、織布、整理加工までを一貫して手がける世界でも稀有な生産体制を持ち、その品質は世界中のトップブランドから高く評価されています。

COHINAは今回、シルエットだけではなく、生地の風合い、色、履き心地まで妥協しない1本を目指し、カイハラとの取り組みを実現しました。

環境に配慮した、新しいブルー「第三のブルー」

本コレクションには、カイハラが展開する環境配慮型インディゴ染料「第三のブルー」を採用。

バイオマス由来原料を活用し、従来の深い藍色の美しさを保ちながら、環境負荷低減にも配慮した次世代の染料です。天然藍、合成インディゴに続く新しい選択肢として、未来のデニムづくりを支えるブルーとして注目されています。

COHINAは、これからの時代に寄り添う選択肢として、この新しいブルーを選びました。





◼️ 商品ラインアップ



ITEM #01 CURVE DENIM

今の気分を、きれいに取り入れる。

【COHINA×KAIHARA DENIM】

カーブデニム(https://cohina.net/products/cie0015)



上代：\16,500(税込）

カラー展開：Light Indigo / Indigo

腰まわりにゆとりを持たせ、裾にかけて緩やかにカーブするシルエット。脚のラインを拾いにくく、自然とすっきり見える1本。小柄女性に合わせた設計で、トレンド感のあるフォルムを心地よく楽しめます。



ITEM #02 MIDDLE RISE STRAIGHT DENIM

毎日に寄り添う、美しい定番。

【COHINA×KAIHARA DENIM】

ミドルライズストレートデニム(https://cohina.net/products/cie0016)



上代：\16,500(税込）

カラー展開：Light Indigo / Indigo

無駄を削ぎ落としたストレートライン。

腰位置を高めに見せ、すらりとしたバランスに整える1本。小柄女性が自然にスタイルアップして見える、毎日に寄り添うデニムです。



◼️ 販売概要

発売日：2026年5月13日（水）

価格：16,500円

販売場所：

COHINA公式オンラインストア

ZOZOTOWN

COHINA直営店舗

・Casa COHINA Aoyama店

・渋谷ヒカリエ ShinQs店

・有楽町マルイ店



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◼️ カイハラについて

世界が認める最高峰のクオリティ「カイハラデニム」

広島県福山市で 130 年以上の歴史を持ち、国内シェアの約50％を誇るトップブランド「カイハラ」。江戸時代から続く伝統技術と最新テクノロジーを融合させ、綿花の選定から染色、織り上げまで自社で一貫して行う世界でも稀な生産体制を確立しています。日本で初めて成功させた「ロープ染色」による深みのある藍色は、世界中のトップブランドから「カイハラブルー」と称賛される美しさ。履き込むほどに味わいが増す絶妙な色落ちと、一貫生産だからこそ実現できる最高品質のデニムは、まさに世界基準の信頼の証です。





◼️「COHINA (コヒナ)」について

「本当に欲しいと思う素敵な服を、低身長でも美しく着こなせるサイズで作ろう。」という当事者の想いから生まれた身長150cm前後の女性に向けたブランド。「あなたに陽が当たる服」というブランドコンセプトのもと“小柄女性の美しさ”を追求し日々を自分らしく過ごせる服を提案。Instagramのフォロワーは、2026年5月時点、22万人超え。共感を重視したインスタライブによる販売が話題。

▪️公式サイト：https://cohina.net/

▪️公式Instagram：@cohina.official(https://www.instagram.com/cohina.official/)

◼️ COHINA Director Profile

田中絢子 Ayako Tanaka

COHINAディレクター。身長148cm。1994年生まれ。2018年、早稲田大学在学中に、小柄女性向けアパレルブランド「COHINA」を立ち上げる。「あなたに陽が当たる服」をコンセプトに身長150cm前後の小柄女性を輝かせるファッションを提案。2022年には、大人の小柄女性のためのブランド「STRATA」も立ち上げる。2023年2月より、主婦の友社より初の著書「148cmディレクターと学ぶ 小柄が輝くおしゃれの本」を発売。

▪️Instagram：@ayako_cohina(https://www.instagram.com/ayako_cohina/)