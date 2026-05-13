株式会社TVer

株式会社TVer（本社：東京都港区、代表取締役社長：大場洋士）は、データ利活用の一層の推進を目指し、子会社である株式会社TVer DATA MARKETING（本社：東京都港区、代表取締役社長：瓜生健）に、株式会社TVer Technologies（本社：東京都港区、代表取締役社長：前田寿之）の事業を統合し、承継することを決定いたしました。

本事業承継によりグループ内における放送および配信のコンテンツのリーチ実績やユーザーの行動ログ等のデータ資産を整理し、利活用しやすい体制構築、意思決定の迅速化を実現し、持続的な成長を目指してまいります。

■株式会社TVerについて

株式会社TVerは、民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」を主に運営しています。

2020年7月、前身の「株式会社プレゼントキャスト」から「株式会社TVer」に社名を変更し、テレビ局が制作したコンテンツの面白さを、新しい"テレビ"の価値とともに提供しています。

「TVer」は、2015年のサービス開始以来、累計アプリダウンロード数は9,000万、月間ユニークブラウザ数は4,470万を超え、2025年12月には月間動画再生数も6.5億回を突破しました。今後も、テレビをアップデートし、「場所」や「時間」から"開放"することで、コンテンツを身近に、自由に楽しむ機会を提供してまいります。

■株式会社TVer DATA MARKETINGについて

株式会社TVer DATA MARKETINGは、民放公式テレビ配信サービスを運営する株式会社TVerと、視聴データの管理・運営・分析を行う株式会社ビデオリサーチが出資し、放送・配信コンテンツの価値向上と放送業界の発展に貢献する目的で設立された、TVerのグループ子会社です。

放送視聴データおよび配信データの計測・分析業務、計測したデータを活用した新たなソリューションの開発・提供業務を行っています。