GAACAL、「初音ミク×シナモロール」コラボレーションアイテムを予約販売開始

株式会社rainboww

仕事もプライベートも頑張る女子を応援するブランド「GAACAL（ガーカル）」（運営：株式会社rainboww）は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発したバーチャル・シンガー「初音ミク」と株式会社サンリオの「シナモロール」とコラボレーションしたアイテムを本日より予約販売開始いたしました。

本コラボレーションでは、GAACALが得意とする“日常をアップデートする”機能的なガジェット雑貨を展開します。質感にこだわった素材選びと、初音ミクとシナモロールの魅力を、日常使いに最適なミニマルかつスマートなスタイルで表現しました。性別や世代を問わず、ガジェットにこだわりを持つすべての人へ。実用性と個性が共鳴する特別なプロダクトをお届けします。

GAACAL公式オンラインショップにて販売

https://gaacal.com/collections/hatsunemiku-cinnamoroll

※日本国内のみの販売となります。

お届け予定：2026年7月下旬以降～

■商品ラインナップ（すべて税込）

1、スマホケース（４種類） \3,280(税込）

キラキラと輝くシェル柄やラメをベースに、初音ミク×シナモロールの世界観を表現したハンドメイドケース。

さりげなく散りばめたビジューやパールが、手元を華やかに演出します。

【対応機種】iPhone 15/iPhone 16/iPhone 17

２、薄型3in1モバイルバッテリー（４種類） \6,980(税込）

iPhone、Apple Watch、AirPodsをMagsafeでワイヤレス充電できる1台3役の多機能バッテリー。

厚さ8.9mm、重さ約110gの薄型・軽量設計で持ち運びに便利です。5000mAh容量でスマートフォン約1回分の充電が可能。

過熱・ショート・過電圧・過充電から守る保護回路を搭載しています。

容量：5000mAh

サイズ：厚さ8.9mm、重量約110g

出力：USB-Cポート最大20W

同時充電可能台数：2台

※PSE認証済み

３、高透明度レジン製着せ替え有線イヤホン（LIFEEAR Nova仕様）（３種類） \16,800(税込）

異なる3つの世界観を、それぞれの個性に合わせた本体カラーと共にデザイン

■ 「coffee」モデル（本体カラー：アクアブルー）

ピンクのマグカップに腰掛けた、愛らしいミクとシナモロール。鮮やかなイラストと、クリアな高透明レジンの組み合わせが、ポップでありながら、大人の遊び心をくすぐるデザインに仕上げました。

■ 「クラシック・ガーリー」モデル（本体カラー：ブルー）

水色と白を基調とした、エレガントなドレス姿のミク。可憐さと清潔感のあるデザインは、どんなスタイルにも馴染み、日常のガジェットとして長く愛用できる仕上がりです。

■ 「ONSTAGE」モデル（本体カラー：クリア）

マイクスタンドを手に、シナモロールと共にポーズを決めるミク。アーティストとしての側面を強調した「ONSTAGE」モデルは、機能性とデザイン性を高次元で両立させた、まさに「スマート」なガジェットです。

コレクター心を捉える、専用収納ケースとアクリルブロックの豪華セット

専用イヤホン収納ケース：大切なデバイスを守る実用性はもちろん、鞄から取り出すたびに所有欲を満たす仕上がりです。

限定アクリルブロック： 奥行きのある三層構造で描き下ろしイラストを立体的に再現。デスクや棚に飾ることで、コレクションとしての「飾る楽しみ」を同時に叶えます。細部にまでこだわり抜かれたセット内容は、まさにファンのコレクター魂を揺さぶる、プレミアムなパッケージとなっています。

＜LIFEEAR Nova仕様＞

プロ仕様イヤモニの製造技術を活かし、開発されたLIFEEAR Novaは、高透明なレジンの美しいボディに、カスタムIEM級の高音質を凝縮。高音から低音まで、クリアで迫力あるサウンドを実現。

クリアで迫力ある音質で専用収納ケース＆アクリルブロック付き。

フェイスプレートは、着せ替え可能で気分やコーデに合わせてカスタマイズ可能。

【セット内容】

・イヤホン本体（L/R）× 1セット

・着せ替え用フェイスプレート（L/R）× 2セット

※うち1セットはイヤホン本体に装着済み

・イヤーチップ（S/M/L）× 各1ペア

・リケーブル(フラット2pin-3.5mm) × 1

・専用収納ケース × 1

・アクリルブロック× 1

・取扱説明書

・保証書（保証期間：1年）

*イヤホン1個につき、デザインプレート2種類が付属されます。

４、カナル型 Type-C対応有線イヤホン（収納ポーチ付き）（4種類）\2,580(税込）

金属製ハウジング×重低音サウンド。

リモコン・マイク付きで、通勤・通話・動画視聴にも最適。

デザインがあしらわれた特製クリップを採用。ケーブルを留めるたびに“かわいい”が目に入るデザインです。

さらに、専用収納ポーチもコラボデザインで登場。





５、彫刻入りのマグネット式アップルウォッチバンド（２種類） \3,280(税込）

マグネット式で着脱が簡単なApple Watchバンド。

金具部分にさりげなく刻まれた彫刻デザインが、コラボならではの特別感をプラスします。

【対応機種】

Apple Watch Series9/8/7/6/5/4/3/2/1/se2/se/38/40/41mm対応

【幅/厚さ】

バンド幅約22mm、最大厚さ約3mm

６、Magsafe対応360度スマホグリップ（6種類） \1,680(税込）

MagSafe対応で装着したままワイヤレス充電OK。

360°回転で動画視聴や自撮りも快適に。片手操作でも安心。

７、2in1急速充電ケーブル（Type-C）（2種類） \1,280(税込）

最大60W急速充電＆データ転送対応。

ストラップ感覚で持ち歩ける便利＆かわいいケーブル。

８、アクリルストラップ（４種類） \680(税込）

バッグやポーチなど、身の回りのアイテムに気軽に付けられます。

９、ポーチ（アクリルチャーム付き）（２種類） \1,680(税込）

メイクや小物の収納に便利な、メッシュ素材のバイカラースクエアポーチ。

内ポケットとハンドストラップ付きで持ち運びにも便利。

キュートな初音ミク×シナモロールのアクリルチャームが付属します。



１０、金属ストラップ（１種類） \1,980(税込）



繊細な金属造形が魅力のストラップ。バッグやポーチに取り付けて、コーディネートにさりげない存在感をプラスします。

１１、 転写シール（4種類） \680(税込）

透明感のある仕上がりで、まるで直接プリントしたように美しく馴染む転写シール。ノートやスマホケース、ステーショナリーなどに貼って楽しめます。

１２、ステッカーシール（７種類）\400(税込）

貼るだけで楽しめるダイカット仕様のステッカーシール。

全7種類のデザインをラインナップしています。

１３、フォンタブ（４種類） \380(税込）

スマートフォンケースに挟んで使用できるフォンタブ。ショルダーストラップやチャームと組み合わせて使える、実用性の高いアイテムです。

■購入特典

税込3,000円以上ご購入の方に、オリジナルシールを1枚プレゼント（数量限定・なくなり次第終了）

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670720







広報・掲載に関するお問い合わせ先

pr@rainboww.co.jp

商品のお取り扱いに関するお問い合わせ先

info@rainboww.co.jp

【GAACAL（ガーカル）とは】

「GAACAL（ガーカル）」は、仕事とプライベートのバランスを保ちつつ、自分らしいライフスタイ ルを楽しむ女性たちを応援するブランドです。

恋愛だけでなく、将来の選択や結婚、ライフスタイルの変化を考える女性たちの声に寄り添い 共に歩むパートナーとして、頑張る女性たちがオンとオフの両方でときめきを感じられるライフ スタイル雑貨を提供します。

Instagram https://www.instagram.com/gaacal/

取扱店舗一覧 https://rainboww.co.jp/shoplist

■株式会社rainboww（レインボー）https://rainboww.co.jp/

ライフスタイル雑貨ブランドGAACALの運営

代表取締役：朱 静儀

本社：東京都新宿区西新宿5-8-2 恵徳ビル904号室

設立：2019年7月26日