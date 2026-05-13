【ココス】今年も、ココロはずむスイーツかき氷が登場！ココスが“純氷ふわふわかき氷 第1弾”を販売開始！

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社ココスジャパン（代表取締役社長：一木 直哉 本社：東京都港区）が全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、5月14日（木）より、“純氷ふわふわかき氷 第1弾”を販売開始します。

ココスの“純氷ふわふわかき氷”は、-10℃前後で48時間かけてじっくりと凍らせた透明度の高い氷を、空気を含ませながら細かく削ることで、専門店にも負けないふわふわとしたくちどけに仕上げた夏の定番スイーツです。

第1弾では、定番フレーバーの「いちご」や「宇治金時」、「マンゴー」を夏に先駆けて販売します。味のベースとなるミルクシロップをはじめとしたこだわりのシロップや、ふわとろホイップ、ココロはずむようなトッピングで贅沢なスイーツに仕上げました。どの商品にも“追いシロップ”が付きますので、最後のひとくちまで存分にフレーバーをお楽しみいただけます。

“純氷ふわふわかき氷”は、6月23日（火）よりさらにラインアップを増やして販売する予定ですので、ぜひご期待ください！

ぜひこの機会にお近くのココスで、贅沢な味わいの“純氷ふわふわかき氷”をお楽しみください。

※ 504店舗で販売予定です。（5月13日時点）

※ 空港店舗では実施しません。

※ 販売終了時期は未定です。

※ テイクアウトはできません。

いちご

890円（税込979円）

かき氷の大定番であるいちごフレーバーを、ココスの“純氷ふわふわかき氷”らしい贅沢なスイーツに仕上げました。

果肉入りのいちごソースや、ふわとろホイップ、まろやかなホワイトチョコフレーク、サクサクとしたビスケットチップをトッピング。トップにあしらったフリーズドライのいちごパウダーのピンク色がキュートな見た目を演出します。

宇治金時

890円（税込979円）

天保7年創業の京都「矢野園」の宇治抹茶を使用した、贅沢な味わいのかき氷です。ふわとろホイップにかかった抹茶パウダーの豊かな香りが、抹茶の風味を一層際立たせます。

もちもちとした白玉や優しい甘さの北海道産あずきは、濃厚な抹茶と相性抜群。心ゆくまで抹茶の味わいをご堪能いただけます。

マンゴー

890円（税込979円）

アルフォンソマンゴーのピューレを使用したシロップをたっぷりかけた、常夏感あふれるかき氷です。ふわとろホイップの上にはサクサクとしたビスケットチップをトッピングし、食感のアクセントを加えました。“追いシロップ”にはとろんとしてなめらかな食感のマンゴーの果肉が入っています。

爽やかな甘みのマンゴーで、南国気分をお楽しみいただけること間違いなしです！

★ミニサイズ★ 全3種：540円（税込594円）

食後にぴったりなサイズもご用意しています。

・ミニ！いちご

・ミニ！宇治金時

・ミニ！マンゴー