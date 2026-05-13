【酒列磯前神社】 昨年人気を博した限定お守り「あじさい幸守」再登場！　海辺の参道を彩る「あじさい詣」6月1日より開始

酒列磯前神社

茨城県ひたちなか市に鎮座する酒列磯前神社（さかつらいそさきじんじゃ）では、令和8年6月1日～7月31日にかけて「あじさい詣」が開催されます。人気スポット「海の見える鳥居」周辺に、色とりどりのアジサイ200株以上が咲きほこります。

また、昨年、授与開始からわずか1週間で欠品となった人気の授与品「あじさい幸守（しあわせまもり）」を、6月～7月の期間限定で再頒布いたします。再頒布を望む多くのお声を受け、本年改めて皆様にお分けする運びとなりました。

アジサイと、ともに楽しむ夏詣で

酒列磯前神社の境内では、例年6月中旬～7月中旬にかけて、アジサイの花が見頃を迎えます。とくに、海を一望できる「海の見える鳥居」の両脇には、ピンク・青紫・水色など色とりどりのアジサイが咲きほこり、涼やかで幻想的な景色が広がります。今から10年ほど前、地域の新たな見どころをつくるため、地元園芸会社の協力のもとアジサイの苗が植えられました。そして10年たった今、境内のあちこちで立派な花を咲かせ、その光景を一目見ようと県内外から多くの参拝者が来るようになりました。

アジサイの数は合わせて200株以上にもなり、拝殿前や「幸運の亀さん」石像など境内各所にも鉢植えが置かれます。幻想的な境内風景のなかを、心静かに参拝してみてはいかがでしょうか。

太平洋を一望できる、「海の見える鳥居」

▲ 海へと続く参道の階段 色とりどりのアジサイが咲きほこる。

アジサイ咲く参道には、「海の見える鳥居」があります。鳥居の間から太平洋を一望できるこの鳥居は県内の特別崇敬者から奉納され、今年でちょうど10周年を迎えます。6～7月にかけては、アジサイと海の美しいコントラストが楽しめるため、近年「SNS映え」するスポットとして知られています。天気がよければ、弧を描く海岸線や砂浜、火力発電所など港町の風景を楽しむこともできます。ただし、鳥居の先には車道が通っているため、お参りの際は十分お気を付けください。

大人気の「あじさい幸守」、新色が登場！

▲ 海の見える鳥居 「あじさい幸守」の絵柄のモチーフになった。

「あじさい幸守」は、アジサイの花をかたどったお守りで、「海の見える鳥居」の景色がモチーフになっています。アジサイの時期だけ授与される、季節限定の特別御守です。昨年は透明・青紫の2種類でしたが、本年は新たに1色を加え、計3種類でのご用意を予定しております。アジサイに込められた「移ろいの美しさ」や「心を整える癒しの力」にあやかり、日々の暮らしに幸福が訪れるよう願いを込めて授与いたします。

■ 遠方の方にもお受けいただける「郵送授与」

遠方にお住まいの方や、諸事情によりご参拝が難しい方のために、お守りの郵送授与も承っております。「あじさい幸守」は、令和8年6月1日より、現金書留、または当神社公式ホームページ専用フォームにてお申込みいただけます。https://sakatura.org/jyuyohin/

現金書留にてお求めの方は、「何が何体ほしいか」を記したメモと現金を添えてお送りください。

ホームページからお求めの方は、専用フォームにて必要情報を入力いただきます。お守りと一緒に振込用紙を同封いたしますので、到着次第、お振込みの手続きをお願いいたします。

なお、ご朱印の郵送は承っておりませんので、ご了承をお願いいたします。

■ 「あじさい詣」開催概要

パンフレットのダウンロード → https://1drv.ms/b/c/1c3c16b272b04ffc/IQB2iF3scFw-R6iKSSdLu9iGAY_k__-4OoDo5FtzmDuCF8A?e=1tf6oa

・期間：令和8年（2026）6月1日～7月31日（予定）

・見ごろ：6月20日～7月20日ごろ

・開催地：酒列磯前神社

〒311-1202 茨城県ひたちなか市磯崎町4607-2

・営業時間：午前8時～午後4時

（ご祈願は午前9時～午後3時）

・駐車場：乗用車100台、大型バス10台（いずれも無料）

EV車充電スタンド・男女トイレ・サイクルラック・喫煙スペースあり

・期間限定「あじさい幸守」：

初穂料 1体1,500円 色 透明・青紫・水色

郵送対応 あり 送料は約385円（後払い）※ 数量により異なる場合があります。

発送期間 フォーム入力後1～2週間ほどで発送

【お問い合わせ】

029-265-8220（TEL） 029-265-9290（FAX） sakatsuraisosaki@air.ocn.ne.jp

＜ホームページ＞ https://sakatura.org/

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酒列磯前神社（さかつらいそさきじんじゃ）について

酒列磯前神社は、「お医者様の神様」として知られる少彦名命・大名持命をお祀りし、病気平癒や健康長寿の御神徳で広く信仰を集めております。平安時代はじめの斉衡3年（856）創建で、江戸時代には歴代水戸藩主の崇敬を受けました。近年では金運・宝くじ当選のご利益でも注目され、多くの参拝者が訪れます。太平洋を望む立地で、樹叢（木のトンネル）のツバキ、新緑、アジサイなど、四季折々の境内風景を楽しむことができます。

▲ 酒列磯前神社の樹叢（じゅそう） 茨城県指定天然記念物