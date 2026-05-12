【名古屋タカシマヤ】”東海地区初”600点以上のグッズがあつまる2026NEWバージョンの「くまのプーさん おひさまマーケット」を開催！

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株式会社 ジェイアール東海高島屋

ジェイアール名古屋タカシマヤでは、2026年5月20日（水）から25日（月）までの6日間、「くまのプーさん おひさまマーケット」を開催いたします。2026年版のNEWバージョンとなる本イベントは、東海地区初開催。2026年は「くまのプーさん」原作デビュー100周年の記念の年。会場ではイベント限定商品をはじめ、100周年をお祝いしたデザインのグッズなど600点以上のグッズを取り揃えます。




特設サイトはこちら :
https://www.jr-takashimaya.co.jp/topics/10f/260512-pooh.html

【東海地区初登場】会場でしか買えないイベント限定品（一例）





　ぬいぐるみ（はちみつ壺バッジ付き）（約22×18.5×高さ27cm） 6,160円《150体限り》 ※お一人様2体限り。

ハチミツ美味しいプーさんマスコット（約6×12.5×高さ15.5cm） 2,750円《300体限り》 ※お一人様2体限り。


タオルハンカチ(約25×25cm) 759円

プリントタオルハンカチ(約20.5×20.5cm) 660円


スウェット 5,830円

サテン巾着(約18×13cm) 880円

「くまのプーさん」の世界観が楽しめるフォトスポットが登場






※カメラなどの撮影機器はお持ちください。


※フォトスポットデザインはイメージです。


※フォトスポットエリアが混雑している際は、


　お待ちいただく場合がございます。





(C) DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.




※画像はイメージです。


※価格は消費税を含む総額にて表示しております。


※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。