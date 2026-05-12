【名古屋タカシマヤ】”東海地区初”600点以上のグッズがあつまる2026NEWバージョンの「くまのプーさん おひさまマーケット」を開催！

株式会社 ジェイアール東海高島屋

ジェイアール名古屋タカシマヤでは、2026年5月20日（水）から25日（月）までの6日間、「くまのプーさん おひさまマーケット」を開催いたします。2026年版のNEWバージョンとなる本イベントは、東海地区初開催。2026年は「くまのプーさん」原作デビュー100周年の記念の年。会場ではイベント限定商品をはじめ、100周年をお祝いしたデザインのグッズなど600点以上のグッズを取り揃えます。

特設サイトはこちら :https://www.jr-takashimaya.co.jp/topics/10f/260512-pooh.html

【東海地区初登場】会場でしか買えないイベント限定品（一例）

ぬいぐるみ（はちみつ壺バッジ付き）（約22×18.5×高さ27cm） 6,160円《150体限り》 ※お一人様2体限り。ハチミツ美味しいプーさんマスコット（約6×12.5×高さ15.5cm） 2,750円《300体限り》 ※お一人様2体限り。タオルハンカチ(約25×25cm) 759円プリントタオルハンカチ(約20.5×20.5cm) 660円スウェット 5,830円サテン巾着(約18×13cm) 880円

「くまのプーさん」の世界観が楽しめるフォトスポットが登場

※カメラなどの撮影機器はお持ちください。

※フォトスポットデザインはイメージです。

※フォトスポットエリアが混雑している際は、

お待ちいただく場合がございます。

(C) DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。