【名古屋タカシマヤ】”東海地区初”600点以上のグッズがあつまる2026NEWバージョンの「くまのプーさん おひさまマーケット」を開催！
株式会社 ジェイアール東海高島屋
特設サイトはこちら :
https://www.jr-takashimaya.co.jp/topics/10f/260512-pooh.html
ぬいぐるみ（はちみつ壺バッジ付き）（約22×18.5×高さ27cm） 6,160円《150体限り》 ※お一人様2体限り。
ハチミツ美味しいプーさんマスコット（約6×12.5×高さ15.5cm） 2,750円《300体限り》 ※お一人様2体限り。
タオルハンカチ(約25×25cm) 759円
プリントタオルハンカチ(約20.5×20.5cm) 660円
スウェット 5,830円
サテン巾着(約18×13cm) 880円
ジェイアール名古屋タカシマヤでは、2026年5月20日（水）から25日（月）までの6日間、「くまのプーさん おひさまマーケット」を開催いたします。2026年版のNEWバージョンとなる本イベントは、東海地区初開催。2026年は「くまのプーさん」原作デビュー100周年の記念の年。会場ではイベント限定商品をはじめ、100周年をお祝いしたデザインのグッズなど600点以上のグッズを取り揃えます。
特設サイトはこちら :
https://www.jr-takashimaya.co.jp/topics/10f/260512-pooh.html
【東海地区初登場】会場でしか買えないイベント限定品（一例）
ぬいぐるみ（はちみつ壺バッジ付き）（約22×18.5×高さ27cm） 6,160円《150体限り》 ※お一人様2体限り。
ハチミツ美味しいプーさんマスコット（約6×12.5×高さ15.5cm） 2,750円《300体限り》 ※お一人様2体限り。
タオルハンカチ(約25×25cm) 759円
プリントタオルハンカチ(約20.5×20.5cm) 660円
スウェット 5,830円
サテン巾着(約18×13cm) 880円
「くまのプーさん」の世界観が楽しめるフォトスポットが登場
※カメラなどの撮影機器はお持ちください。
※フォトスポットデザインはイメージです。
※フォトスポットエリアが混雑している際は、
お待ちいただく場合がございます。
(C) DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
※画像はイメージです。
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。
※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。