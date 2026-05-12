ショップチャンネル 5月14日（木）は「キャストいちおしデイ」を放送

ジュピターショップチャンネル株式会社

24時間365日双方向型ライブ放送のショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」を運営するジュピターショップチャンネル株式会社（代表取締役社長：小川吉宏、所在地：東京都江東区、以下

「ショップチャンネル」）は、5月12日（火）から21日（木）まで「心おどる、夏いち大感謝祭」を開催しています。

5月14日（木）は、ショップチャンネルの番組で司会進行役を務め、日頃より様々な商品に触れているキャストが、おすすめアイテムの魅力を語る「キャストいちおしデイ」を放送します。

また「心おどる、夏いち大感謝祭」期間中は、3,000名様にクーポンが当たるキャンペーンも開催しています。お見逃しなく！

心おどるキャンペーン ～夏いち編～

購入で当たる！

対象期間：2026年5月12日（火）～21日（木）

内容 ：

キャンペーン対象期間中、合計10,000円（税込）以上お買い物をしていただくと自動的に

エントリー！3,000名様に、クーポン1,000円をプレゼントします。

心おどる、夏いち大感謝祭 まるごと攻略ガイド

イベントプログラムやキャンペーンの詳細を、以下特設ページで紹介しています。

https://www.shopch.jp/pc/cmn/a/sp/be26ntt(https://www.shopch.jp/pc/cmn/a/sp/be26ntt)

心おどる、夏いち大感謝祭 特別動画

心おどる、夏いち大感謝祭の特別動画を以下からご覧いただけます。

https://youtu.be/uG6EpxIbXKY(https://youtu.be/uG6EpxIbXKY)

※画像は一部参考商品です。番組、商品内容、企画内容などに変更が生じる場合があります。

ショップチャンネル 創業30周年

ショップチャンネルは、2026年に創業30周年を迎え、2026年1月1日から2027年3月31日までの期間、お客さまへの感謝の気持ちを込めて、30周年を寿ぐスペシャルな企画を多数用意しています。

30周年関連の情報は、以下特設ページで紹介しています。

https://www.shopch.jp/pc/cmn/a/sp/30th

双方向型ライブ放送とは、テレビの番組放映と同時に、QR コードによるお客さまコメント投稿・ご紹介、お客さまとのお電話でのやりとり、お客さまからのお電話・スマートフォン・PC によるご注文の混雑情報、並びに当社在庫状況のリアルタイム表示、お電話でのコンタクトセンターでの接客及びスマートフォン・PC 等を通じてお客さまとリアルタイムで繋がり双方向コミュニケーションを図り、お客さまと一緒に作り上げるライブ放送です。

ジュピターショップチャンネル株式会社（shopch.jp(https://www.shopch.jp)）

1996年11 月に日本初のショッピング専門チャンネルとしてスタート。現在はケーブルテレビや衛星放送などを通じ、全国3,210 万世帯で視聴可能（2025 年 3 月時点）。ファッション、ビューティー、ホームグッズ、グルメなど、バイヤーが厳選した多彩な商品を 24 時間紹介しています。快適にお買い物していただくため、注文受付や商品出荷も自社で対応。生放送ならではの臨場感と心おどるお買い物体験をお届けしています。テレビ・デジタル・リアルを連携させたショッピングエンターテインメントをお楽しみください。