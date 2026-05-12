マルマテクニカはEPIROC社製油圧アタッチメントの販売を始めます。

マルマテクニカ株式会社

マルマテクニカ株式会社（本社：神奈川県相模原市、社長：森木英光）は、2026年1月から

エピロックジャパン株式会社より、建設機械向け油圧アタッチメントの国内における販売・サービス事業を引き継ぐこととなりました。当社が長年国内で取り扱ってまいりました大型鉄骨切断機「LaBounty シャー」事業がエピロック社の事業として展開されることに伴う事業再編の一環となります。

エピロック社は、建設・解体・採石・鉱山分野において世界的に高い評価を受ける油圧アタッチメントメーカーです。当社は今回の事業承継を通じ、日本国内においてこれら製品群の安定供給とサービス体制の維持・強化を図ってまいります。

■取り扱い製品

主な取り扱い製品は以下の通りです。

油圧ブレーカー/ドラムカッター/油圧オーガー/コンパクター/マルチグラップル /解体用アタッチメント各種 など

エピロック社製油圧アタッチメントは、高い耐久性、作業効率、操作性を備え、建設・解体・採石・インフラ整備など幅広い現場で活用され、小型から大型まで幅広いラインアップを揃えています。

■国内サポート体制について

当社では、製品販売に加え、長年培ってきたサービスの能力を生かし、国内部品供給、メンテナンス対応などのアフターサポート体制を順次強化してまいります。

また、お客様の使用環境や施工条件に応じた最適機種の提案を行い、生産性向上と機械稼働率向上に貢献いたします。

尚、来たる5月20日（水）～5月22日（金）2026NEW環境展、

6月17日（水）～6月20日（土）CSPI2026国際建設・測量展に出展を予定しております。

今後も当社は、高品質な建設機械関連製品と技術サポートの提供を通じ、国内建設・解体業界の発展に貢献してまいります。

各種油圧ブレーカーER1500ドラムカッターMG1500 マルチグラップル2026 NEW環境展に出展します。CSPI2026 国際建設・測量展に出展します。