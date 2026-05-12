9年連続 国内シェア１位の『BIZTEL（ビズテル）』松本若菜さんを起用した新CM第3弾を5月12日（火）より公開

株式会社リンク

9年連続国内シェア第1位（※1）のクラウド型コールセンターシステム「BIZTEL（ビズテル）」を展開する株式会社リンク（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡田 元治、以下 リンク）は、俳優・松本若菜さんを起用した新CM 「BIZTEL深掘りしちゃいます！篇」、およびサービス説明動画を、2026年5月12日（火）より公開します。

※1 デロイト トーマツ ミック経済研究所『マーテック市場の現状と展望2025年度版 クラウド型CRM市場編（第9版）』

による

2022年よりブランドキャラクターを務める松本若菜さんを起用し、新CMとサービス説明動画を制作しました。

今回の動画では、9年連続国内シェアNo1・導入社数2,000社以上を誇る「BIZTEL」が、なぜ選ばれ続けているのかを明らかにするため、松本さんがBIZTELを支える社員と対談を実施。トークを通じて、高い音声品質やサポート品質、課題に対する柔軟な提案力など、BIZTELならではの強みを紐解き、「BIZTELが選ばれ続けている理由」を深掘りしていきます。

■新CM「BIZTEL深掘りしちゃいます！篇」・サービス説明動画 ストーリー

松本若菜さんの「BIZTEL、深掘りしちゃいます！」という勢いのあるセリフからスタート。松本さん自らリンクのオフィスに足を運び、BIZTELの事業企画チーム・営業/インサイドセールスチーム・サービスデスクチームの社員との対談を通じて「なぜ、BIZTELが選ばれ続けているのか」を紐解いていきます。

最後は、「働くそばに、BIZTEL」というセリフで締めくくります。

■動画概要

● CM タイトル：新CM「BIZTEL深掘りしちゃいます！篇」（30秒）

サービス説明動画「BIZTEL深掘りしちゃいます！篇」（6分2秒）

● 出演者：松本若菜

● 放映開始日：5 月 12 日（火）

● 放映媒体：WEB CM ほか

● 映像 URL：BIZTEL 新CM「BIZTEL深掘りしちゃいます！篇」（働くそばにBIZTEL）

https://youtu.be/D-o21V5kYGQ

サービス説明動画「BIZTEL深掘りしちゃいます！篇」（働くそばにBIZTEL）

https://youtu.be/5IZpuX1KOo0

メイキングムービー「BIZTEL深掘りしちゃいます！」

https://youtu.be/R9_InRFsQWc

■CMカットデータ「BIZTEL深掘りしちゃいます！篇」

■松本若菜さん 撮影後インタビュー

Q. 今回の撮影を終えての感想をお聞かせください。

色々な部署の方とお話をさせていただいて、BIZTELというサービスだけでなく、スタッフの皆さまの業務についても理解を深めることができました。

こうして現場の方の声を直接伺うことで、会社の理念やサービスへの熱量を肌で感じることができ、私自身もBIZTELのことをより深く知ることができた一日だったと思います。

オフィスにお邪魔した際も、皆さんに笑顔で迎え入れていただき、とても嬉しかったです！

■出演者プロフィール

松本若菜（まつもとわかな）さん

鳥取県出身。2007年に俳優デビュー。2009年、映画『腐女子彼女。』で映画初主演を務める。2017年には映画『愚行録』での演技が高く評価され、第39回ヨコハマ映画祭助演女優賞を受賞。2022年、ドラマ『やんごとなき一族』での存在感ある演技が「松本劇場」と称され話題となり、東京ドラマアウォード2022助演女優賞をはじめ数多くの賞を受賞した。同年、『復讐の未亡人』で連続ドラマ初主演を果たす。2024年はドラマ『西園寺さんは家事をしない』『わたしの宝物』でゴールデン・プライム帯2クール連続主演を務め、2025年にはTBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』にも出演。さらに2026年は、NHKプレミアムドラマ『対決』で主演を務めるなど、実力派女優としてさらなる活躍を見せている。

■CM制作スタッフリスト

【エージェンシー】

アカウントエグゼクティブ/クリエイティブプロデューサー：乗鞍 大樹（ジョック）

アカウントエグゼクティブ：亀田 優介（イニシャル）

【プロダクション】

プロデューサー：桑田 尚紀（VECKS）

プロダクション マネージャー：高村 鴻太（VECKS）

【スタッフ】

ディレクター：島本 竜二（VECKS）

カメラマン：砂原 洋一

カメラマン：加藤 純一

VE：高田 秀雄

照明デザイナー：橋本 朱里

レコーディング：茂木 祐介

スタイリスト：金 順華

ヘアメイクアップアーティスト：George

メイキング：杉野 翔太朗（VECKS）

メイキング：吉田 淳志

モーションデザイン：高岡 悠氣

サウンドエフェクト：新居 亮佑

ポストプロダクション：HAC STUDIO

BIZTEL（ビズテル）について

BIZTELは2006年のサービス提供開始以来、クラウド型テレフォニーサービスのパイオニアとして企業向け電話システムやコールセンターシステムを幅広く展開しています。現在、2,000社超の導入企業数を達成しており、デロイト トーマツ ミック経済研究所より発行された『マーテック市場の現状と展望 2025年度版 クラウド型CRM市場編（第9版）』においては、クラウド型コールセンターシステム9年連続シェア第1位のサービスとしてリストアップされました。また、富士キメラ総研より発刊された『ソフトウェアビジネス新市場2025年版』においても、リンクがSaaSのCTI(電話とコンピューターの統合システム)の国内シェア第1位を達成しています（2024年度実績、金額ベース）。

サービスの詳細は、https://biztel.jp/ をご覧ください。

株式会社リンクについて

株式会社リンクは、業界最大級の稼動台数を持つ専用ホスティング「at+link」、クラウド型ホスティング「リンク・ベアメタルクラウド」を軸として、9年連続シェア第1位のクラウド型コールセンターシステム「BIZTEL」、セキュリティプラットフォームサービス「PCI DSS Ready Cloud」など、さまざまなサブスクリプション型サービスを提供しています。農系事業にも取り組んでおり、2011年10月からは岩手県岩泉町にある自然放牧酪農場「なかほら牧場」を運営しています。事業の詳細は、https://www.link.co.jp/ をご覧ください。

★リンクが運営するメディアサイト

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https://watch.link.co.jp/