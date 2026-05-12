Festo　食品・医薬・包装ライン向けステンレス衛生仕様ドライブシステムを受注開始　電動シリンダとサーボモータを FOOMA JAPAN 2026 で日本初披露

フエスト株式会社

フエスト株式会社（横浜市都筑区、代表取締役社長：成瀬浩章）は、食品、医薬品、包装業界の衛生要求に対応するドライブシステムとして、ステンレス電動シリンダ「EPRF‑BS」とステンレスサーボモータ「EMMH‑AS」の受注を開始いたしました。

ステンレス電動シリンダ「EPRF-BS」とステンレスサーボモータ「EMMH-AS」

ステンレス電動シリンダ「EPRF‑BS」とステンレスサーボモータ「EMMH‑AS」両製品は、316Lステンレスハウジング、IP69K準拠の防水構造、NSF-H1グリースを採用し、洗浄工程の負荷軽減と異物混入リスクの低減、耐腐食性の向上に貢献、 食品機械・包装機械メーカーが求める「衛生性」「耐環境性」「設計自由度」を高いレベルで両立した新モデルです。

なお、両製品は6月に開催される展示会『FOOMA JAPAN 2026』にて国内初披露いたします。

■ 食品・医薬・包装業界の衛生課題に応える「ステンレス衛生仕様ドライブシステム」

食品製造現場では、

・洗浄強化による浸水トラブル

・薬品洗浄による腐食

・グリースの食品接触リスク

・洗浄時間の増加による稼働率低下

といった課題が深刻化しています。

Festoの新製品EPRF‑BSとEMMH-ASは、これらの課題に対し「洗浄に強い」「腐食しない」「食品に安全」「設置が自由」という4つの方向からアプローチし、HACCP対応設備の構築を支援します。

■新製品（1）ステンレス電動シリンダ「EPRF‑BS」

ステンレス電動シリンダ「EPRF‑BS」

●主な特長

・IP69K × 二重シール構造で高圧

・高温洗浄に対応 316L（1.4404）ステンレス製ハウジングで高耐腐食性

・NSF-H1グリース採用で食品接触リスクを低減

・最大12.5 kNの高推力で重負荷工程にも対応

・6種類の取付オプションで装置設計の自由度が向上

・ストローク最大1000 mm、5サイズ展開

食品・医薬品・包装機械メーカーが求める衛生性・耐環境性・設計自由度を高いレベルで両立したモデルです。

● 主な仕様

・サイズ：36 / 45 / 55 / 75 / 86

・最大推力：380～12,500 N

・ストローク：25～1000 mm

・保護等級：IP69K

・材質：ステンレス鋼 316L（1.4404）

・使用温度：-10～60℃

■新製品（2）ステンレスサーボモータ「EMMH‑AS」

ステンレスサーボモータ「EMMH‑AS」

●主な特長

・IP69K対応のステンレスモータ（316L）

・食品接触に適した NSF-H1グリース

・シングルケーブル（OCP）構造で省配線、高信頼性

・バッテリー不要のデジタル絶対測定システム、マルチターン

・保持ブレーキ付きも選択可能（縦軸・安全要求に対応）

・4サイズ × 2長さのラインアップ

・CMMT-AS-MPサーボドライブとシームレス統合 （Profinet / EtherCAT / Ethernet/IP / Modbus対応）

衛生性と高性能を両立した、食品・医薬品・包装ライン向けステンレスモータの新基準です。

●主な仕様

・サイズ：68 / 88 / 108 / 138（各2長さ）

・保護等級：IP69K（シャフト含む）

・ハウジング材質：316L（1.4404）

・エンコーダ：バッテリーレス絶対値（マルチターン）

・連続トルク：0.75～18.1 Nm

・最大トルク：2.1～59 Nm

・最大回転速度：4,550～9,550 rpm

・オプション：保持ブレーキ、シングルケーブル（OCP）構造

■ 両製品を組み合わせた「衛生仕様ドライブシステム」の価値

EPRF‑BS と EMMH‑AS を組み合わせることで、 アクチュエータ＋モータ＋サーボドライブをすべて衛生仕様で統一できます。これにより、

・洗浄工程の効率化

・異物混入リスクの低減

・腐食による故障リスクの低減

・メンテナンス性の向上

・HACCP対応設備の構築

といった食品製造ラインの課題解決に大きく貢献します。

■ FOOMA JAPAN 2026 出展情報（日本初披露）

フエスト株式会社は、2026年6月2日(火)～6月5日(金) 4日間 東京ビッグサイトにて開催される『FOOMA JAPAN 2026』 に出展いたします。その場で「EPRF‑BS」 と 「EMMH‑AS」 を日本初披露いたします。食品製造ラインの衛生設計は、いま大きな転換期を迎えています。ぜひ会場で、Festoの最新ステンレス衛生仕様ドライブシステムをご体感ください。

■今後の予定

Festoは今後、EPRFシリーズに横荷重・モーメント荷重を吸収するステンレス製ガイドユニットを追加し、食品・飲料・包装分野における電動化ニーズにさらに応えていきます。 ガイドユニットの投入により、ウォッシュダウン環境で求められる高精度・高耐久の動作が可能となり、従来は空気圧や特注機構で対応していた工程の電動化が一気に加速します。 日本の食品機械メーカーが抱える“衛生設計と高精度制御の両立”という課題に対し、Festoはステンレス電動システムという新たな選択肢を提示し、次世代の生産設備づくりを力強く後押しします。

■ 製品詳細

EPRF‑BS

https://www.festo.com/jp/ja/p/dian-dong-sirinda-id_EPRF/?q=eprf~:festoSortOrderScored

EMMH-AS

https://www.festo.com/jp/ja/p/sa-ho-mo-ta-id_EMMH/?q=EMMH-AS~:festoSortOrderScored

■フエスト株式会社について

フエスト株式会社は、2025年に創業100周年を迎えたドイツFestoの日本法人として、空気圧機器・電動駆動・制御技術を軸に産業オートメーションの高度化を支援しています。世界60か国以上で事業を展開し、研究開発・教育分野にも注力。食品・医薬品・自動車・電子部品に加え、精密な制御が求められる半導体製造分野にもソリューションを提供しています。100年にわたり磨き続けてきた精密工学と制御技術により、「テクノロジーのFesto」として世界的な信頼と評価を獲得しています。

SNS

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/フエスト（株）(https://www.linkedin.com/company/%E3%83%95%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89/?viewAsMember=true)

Instagram： https://www.instagram.com/festo_japan_official/(https://www.instagram.com/festo_japan_official/)

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