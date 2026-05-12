株式会社NEXA、「Eight EXPO 2026 夏」に出展決定｜AI営業ロールプレイングサービス「ジシュトレAI」をデモ展示

株式会社NEXA

株式会社NEXA（本社：東京都大田区、代表取締役：渡辺勇介）は、2026年6月3日（水）・4日（木）に東京国際フォーラム ホールE（ロビーギャラリー含む）にて開催される「Eight EXPO 2026 夏」に出展することをお知らせいたします。当社が提供するAI活用型の営業ロールプレイングサービス「ジシュトレAI」のデモンストレーションを実施いたします。

■ 出展概要

■ ブースへのご来場特典

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182315/table/5_1_5dfc68fdfdae2b4f4aba32849eb645ec.jpg?v=202605120151 ]

来場される方向けに、特別なご招待特典をご用意しております。下記のSTEPをクリアされた方に、東京国際フォーラム館内共通利用券2,000円分をプレゼントします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182315/table/5_2_9e876f43d21fc7474a90bb89504ba2b8.jpg?v=202605120151 ]

※ご利用可能ショップ＆レストランはこちら：https://www.t-i-forum.co.jp/visitors/shop/



▼注意事項

・6月2日（火）23:59 までのブース訪問予約が対象です。

・館内共通利用券は、6月3日（水）・4日（木）中のみご利用可能です。

・訪問件数によらず、館内共通利用券の進呈は一律 2,000 円です。

・キャンペーンコードの入力漏れや、ブース訪問予約をせずに当日訪問された場合など、いずれかの条件を満たさない場合は進呈できませんのでご注意ください。

・「キャンペーン引換カウンター」の場所は、イベント当日の配布される会場MAPをご確認ください。

・本キャンペーンは Eight EXPO 事務局による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは、当社および東京国際フォーラムではお受けしておりませんので、お問い合わせフォーム【https://eexpo-event.zendesk.com/hc/ja/requests/new】よりご相談ください。

■ 「ジシュトレAI」とは

「ジシュトレAI」は、営業担当者の商談力向上と早期戦力化を目的とした、AI活用型の営業ロールプレイングサービスです。実際の商談を想定したシナリオのもと、AIが顧客役となって対話を行い、ヒアリング力、提案力、課題整理力、クロージング力など営業活動に必要な実践スキルを繰り返しトレーニングできます。実施後は会話内容を分析し、話し方や質問内容、提案の精度などを可視化しながら具体的な改善点をフィードバック。指導者ごとの差が出やすい従来のOJTに比べ、均一で再現性の高い育成環境を実現します。新人営業の立ち上がり支援はもちろん、中堅層のスキル強化や管理職の指導負担軽減にも対応し、企業全体の営業生産性向上に貢献するサービスです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kOruJW9CB-k ]

■ キーエンス出身メンバーが開発した"売れる営業の仕組み"

NEXAの創業メンバーは、営業力に定評のあるキーエンス出身者で構成されています。代表の渡辺は同社SMB部門にて最年少トップセールスアワードを受賞、COOの菊池はETP-G部門にて最年少トップセールスアワードを受賞。現場で培ったトップセールスの思考・話法をAIで再現し、誰もが習得できる形で組織へ展開できる点が「ジシュトレAI」最大の特徴です。

■ 代表取締役 渡辺勇介よりコメント

多くの企業でOJTや属人的な指導に依存し、十分なトレーニング機会が確保できていない現実があります。ジシュトレAIは、こうした課題を解決するために開発しました。Eight EXPOにご来場の方には、実際にAIとのロールプレイングを体験いただき、営業育成の新しい可能性を感じていただけますと幸いです。ぜひブースへお越しください。

■ 会社概要

会社名：NEXA

所在地：東京都大田区上池台1-20-23 BURTON B1

設立：2026年4月6日

事業内容：生成AI営業ロールプレイングサービスの開発・提供

URL：https://sales-nexa.com/