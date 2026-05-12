LLMO・AIO（AI検索最適化）対策の定点観測ツール『GEO AIO TRACKER』を正式リリース

株式会社LIFE『GEO AIO TRACKER』ChatGPT・Gemini・Perplexity・Google AI Overview の4エンジンを定点観測

Webサイト制作・SEO対策を軸に企業の売上成長を支援してきた株式会社LIFE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野田知世）は、2026年5月12日、自社のLLMO・AIO対策コンサルティング業務でクライアント向けに使用してきたAI検索定点観測ツール『GEO AIO TRACKER』を、月額\0のFreeプランから利用できるクラウドサービスとして一般公開しました。

『GEO AIO TRACKER』は、ChatGPT・Gemini・Perplexity・Google AI Overviewの4つのAI検索エンジンを完全ブラウザ再現方式で定点観測するクラウドサービスです。「自社ブランドが今、AIに推薦されているか」を可視化するだけでなく、AIが何を根拠に推薦しているか（推奨文脈）と、AIが裏側で参照している情報源（潜在ドメインを含むドメイン分析）の両面まで踏み込んで分析できる点が、既存のLLMO対策ツールと一線を画す特長となっています。

▼ サービスサイト https://geoaiotracker.com(https://geoaiotracker.com)



▼ Free プラン（クレジットカード不要・無料登録）(https://geoaiotracker.com/login?mode=signup)

「AIで決める消費者」が急増、AI推奨は新しい売上最大化チャネルへ

消費者の購買・サービス選定の入口が、Google検索からChatGPT・Gemini・Perplexity・Google AI OverviewといったAI検索・AIアシスタントへ急速に移行しています。直近の海外調査では、AI経由の流入・利用が一年で数倍規模に拡大していることが報告されています。

+527% AI経由のリファラルセッションが急増 ※158% のユーザーが、製品・サービスの推薦を聞くために検索よりAIを好む ※2

消費者がAIに「おすすめは？」「どれがいい？」と聞き、その回答に出てきたブランドだけが検討候補に入るという購買行動が定着しつつあります。SEOに続く新しい売上最大化チャネルとしての「AI推奨」が始まっています。

AI推薦の仕組みと、「定点観測」が必要な理由

AI推薦の獲得が難しいのは、AI検索の内部処理が従来のSEOとは構造的に異なるためです。

AI検索の仕組み｜質問が複数のクエリに分解され、Webドメインを横断検索し、推薦が導かれる

ユーザーがAIへ質問する

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１.クエリファンアウト

AIが内部で、ユーザーの質問を複数の別の質問に分解して並列検索します。

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２.共通認識の選定

AIは複数のドメインから情報を引用し、共通認識を確認することで情報の精度を高めようとします。

1週間で引用URLの 80～93% が入れ替わり ※3

4エンジンが共通して引用するドメインは わずか 4.4%になっている ※4

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３.推奨文脈の形成

各AIが「なぜそれを推薦するか」の文脈を組み立て、回答に反映します。

エンジンごとに推薦の軸に傾向の差が観察されています ※5

さらに、AIの推薦順位は短期間でも大きく揺れ動きます。当社調査では、AI推奨で1位を取ったブランドのおよそ半数は、1週間後には順位変動していることが判明しています※6。エンジン別の差も大きく、Perplexityでは1位翌週固定率がわずか23.3%（4回に3回は1位が変わる）にまで下がります。

つまりAI推薦の獲得には、「継続的な定点観測」と「エンジンごとに異なる推薦文脈・引用ドメインの理解」が必要です。『GEO AIO TRACKER』はこの2つを同時に提供する目的で開発されました。

『GEO AIO TRACKER』3つの特長

１. 4つのAIエンジンを「完全ブラウザ再現」で定点観測

ChatGPT・Gemini・Perplexity・Google AI Overviewの4エンジンに、APIではなく実際のブラウザでアクセスし、ユーザーが目にする結果と同じデータを取得しています（APIとブラウザ版では検索結果が異なるため）。また、当ツールは日本IPでの観測に完全対応しています。

監視キーワードごとに概ね週1回程度の頻度で4エンジンを観測し、推薦状況の推移をスコアとグラフで可視化します。

スコア一覧画面｜4エンジンの推薦状況をひと目で把握２. 独自手法で「潜在ドメイン」まで把握する3層ドメイン分析

AIの回答は、単に表示されているURLだけでなく、表に出ていないドメイン（潜在ドメイン）も裏側で参照して組み立てられています。『GEO AIO TRACKER』は当社独自の二段階観測手法（デュアルクエリ方式）でこの潜在ドメインまで特定し、引用ドメインを以下の3層で可視化します。

一次参照：現在AIが明確に参照しているサイト

二次参照：質問の仕方によって参照されたりされなかったりするサイト

潜在参照：当社独自の分析手法によって判明した参照サイト

さらに、4エンジンを横断したドメイン引用パターンを分析することで、各AIエンジンが「どの情報源を信頼しているか」も把握できます。4エンジンが共通して引用するドメインは全体の4.4%※4であり、ドメインを抑えることがAI検索を抑える肝とも言えるでしょう。

4エンジン横断のドメイン引用マップ（GEO AIO TRACKERレポート管理画面より）

これにより、競合がまだ気づいていないドメインを発見し、ピンポイントで対策を打つことが可能になります。

３. 「推奨文脈」の可視化（インサイト機能）

スコアの変動だけでなく、AIがどのような文脈で・どんな軸でブランドを推薦しているかまで分析します。AIごとに推薦の軸に以下のような傾向の差が観察されています※5。

ChatGPT：公的認定・国内シェア・導入実績など「権威性」を重視する傾向

Gemini：カテゴリ別・用途別に整理して提示する「分類」傾向

Perplexity：口コミ・比較サイト編集評価など「ユーザー評価」を重視する傾向

Google AI Overview：地域密着・実績・公式サイトなど「Google検索が従来評価してきた軸」と類似する傾向

『GEO AIO TRACKER』のインサイト機能は、これらの差をクエリごとに可視化し、競合する文脈の中で勝ちに行くのか、まだ誰も主張していない新しい文脈を作りに行くのか、というLLMO戦略の上流から判断できる仕組みを提供します。

インサイト機能｜エンジンごとの推奨文脈と改善アクションを提案

料金プラン（全プラン税込）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134243/table/3_1_348c23a6859f149eb170b75527a7de2a.jpg?v=202605120151 ]

※ クレジットカード登録なしで Free プランからキーワード登録が可能です。Free プランではAI観測は走らず、登録したキーワード・質問クエリの確認と有料プランへの移行準備のみ行えます。

※ 監視キーワード1つにつき、最大3つの質問クエリを設定できます（例：「電気自動車」というキーワードに対し、「おすすめの電気自動車は？」「コストパフォーマンスの高い電気自動車は？」「家族向けの電気自動車は？」のように複数の聞き方で観測）。

リリース記念：AI推薦獲得保証キャンペーン（半年で結果出ない場合は全額返金）

『GEO AIO TRACKER』の正式リリースを記念し、契約から半年（180日）で指定の質問クエリにおいてAI推奨が獲得できなかった場合に、月額×6ヶ月分を全額返金するキャンペーンを実施します。

※ 事前のすり合わせを行いますので、キャンペーン参加をご希望の場合は info@life-from2020.com までメールにてご連絡ください。既存クライアントの競合にあたる場合などお引き受けできないケースもあります。

※ キャンペーンの詳細・規約は専用ページをご確認ください：https://geoaiotracker.com/campaign/refund-guarantee

追加機能実装について

株式会社LIFEは、自社のGEO研究プロジェクトで蓄積する独自findings（研究結果）を継続的に『GEO AIO TRACKER』のインサイト機能に反映していきます。今後は、

- 業界カテゴリ別の処方箋強化（HR・金融・EC・美容など、業界ごとのAI推薦獲得パターンの可視化）- エンジン別アクション提案の精緻化（ChatGPT・Gemini・Perplexity・AI Overview それぞれに最適化された改善アクション）- ドメイン3層分析の高度化（一次／二次／潜在の判定ロジック改善）

を予定しています。

メディア関係者の方へ

AI検索の普及により、今後Webメディアにとっては「自社メディアがAI検索にどの程度影響を与えるのか」が、PV以上に重要な指標になると当社は考えています。

メディア関係者の方を対象に、自社ドメインがAI検索で参照されている状況（参照頻度・カテゴリ・推薦文脈など）を無料でレポートいたします。ご興味のある方は下記までお気軽にお問い合わせください。

メール：info@life-from2020.com

件名：「メディア向けAI参照分析依頼」

株式会社LIFE について

会社名：株式会社LIFE

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 2階

代表者：代表取締役社長 野田知世

設立：2020年1月

事業内容：Webサイト制作／ECサイト制作運用／SEO対策／SNS運用/GEO（Generative Engine Optimization）研究／LLMO・AIO対策コンサルティング／AI検索定点観測ツールの開発・運営

URL：https://life-from2020.com

本件に関するお問い合わせ

株式会社LIFE

メール：info@life-from2020.com

出典・調査データ

※1 AI経由のリファラルセッション 5ヶ月で+527%（2025年1～5月／Previsible「2025 AI Traffic Report」、19のGA4プロパティ分析、Search Engine Land ）- https://searchengineland.com/ai-traffic-up-seo-rewritten-459954

※2 ユーザーの58%が、製品・サービスの推薦（おすすめ）を得る目的で、従来の検索エンジンよりも生成AIツールを好む（Capgemini Research Institute「What Matters to Today's Consumer 2025」、12カ国12,000人調査）- https://www.capgemini.com/insights/research-library/what-matters-to-todays-consumer-2025/

※3 1週間で引用URLの80～93%が入れ替わる（株式会社LIFE 自社調査）

※4 4エンジン共通引用ドメイン4.4% / 4エンジン共通推薦ブランド4.9%（株式会社LIFE 自社調査、22日分・domain_citations 9,891件・1,843ドメイン）- https://life-from2020.com/blog/ai-engine-citation-overlap/

※5 エンジン別の推薦軸の傾向（株式会社LIFE 自社調査、observations 135件・36キーワード、2026年3～4月）

※6 AI推奨1位の翌週固定率（株式会社LIFE 自社調査、4エンジン × 37キーワード × 1,400組以上の連続観測ペア／2026年2月27日～5月3日）- https://life-from2020.com/blog/ai-top1-retention/

※ ChatGPT は OpenAI, Inc.、Gemini および Google AI Overview は Google LLC、Perplexity は Perplexity AI, Inc. の商標または登録商標です。各社のロゴ・名称は識別目的で使用しており、本サービスは各社による公式のパートナーシップ・後援・推奨等を意味するものではありません。

本リリース内の自社調査データは、出典として「株式会社LIFE」を明記いただければ、ブログ・SNS・プレゼン資料等で自由にご利用いただけます。

本リリースに記載の情報は2026年5月12日時点のものです。サービス内容・料金・キャンペーン条件は予告なく変更される場合があります。