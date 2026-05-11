【ラジオアプリGERA】5月18日(月)～豪華ゲスト&特別企画をお送りする特別な1週間！「GERA Premium Week」開催決定！
プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮 幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する、ラジオアプリ「GERA（ゲラ）」は、2026年5月18日(月)から5月23日(土)まで豪華ゲストを多数お招きし、ここでしか聴けない特別なトークを配信する「GERA Premium Week(ゲラ プレミアム ウィーク)」を開催します。
【「GERA Premium Week」について】
「GERA Premium Week」は、特別企画や豪華ゲストを迎えて、各番組を盛り上げる特別な1週間となります。
2026年5月18日 (月) ～20日 (水)
■各番組ゲスト・企画(敬称略)
※全て20時00分配信
■2026年5月18日 (月)
転転飯店のアンリミテッド定食
ゲスト：男性ブランコ
モダンタイムスの家なしブサイクラジオ
ゲスト：大王
■2026年5月19日 (火)
春とヒコーキのグピ☆グパ☆グポ
ゲスト：松井優征
鈴木ジェロニモの感情
ゲスト：金井球
■2026年5月20日 (水)
スタミナパンのもっちりパン教室
ゲスト：セルライトスパ
ヤマトパンクスの銀河巡礼概論
ゲスト：後日発表
■2026年5月21日 (木) ～23日 (土)
■2026年5月21日 (木)
ママタルトのラジオ母ちゃん
ゲスト：さすらいラビー中田、谷口つばさ
■2026年5月22日 (金)
ぱーてぃーちゃんの絆nightふぃーばー
ゲスト：HIROKI（ORANGE RANGE）/ NAOTO（ORANGE RANGE）
虹の黄昏の超絶バイーンラジオS
ゲスト：メイプル超合金
■2026年5月23日 (土)
聞かん坊な煩悩ガール
ゲスト：オダウエダ
【ラジオアプリ「GERA」（ゲラ）について】
GERAは、お笑い芸人をはじめ、多様なジャンルの音声コンテンツを配信するラジオアプリです。話題のパーソナリティから注目の新鋭まで、ここでしか聴けない番組を幅広くお届けしています。
各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。
また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。
■メンバーシップ機能について
番組ごとに基本1ヶ月単位で加入できる有料サブスクリプション機能です。加入すると、イベントのチケット先行予約やアーカイブ聴取（過去配信音源）、メンバーシップ限定エピソード聴取など、様々な限定サービスが受けられます。なお、一部金額が異なる番組もございます。
■アプリURL：https://st.gera.fan/download/(https://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)
■Web URL ：https://gera.fan/
■GERA公式X：https://x.com/radio_gera
■本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社ファンコミュニケーションズ GERA運営チーム
Email：contact@gera.fan
【株式会社ファンコミュニケーションズについて】
ファンコミュニケーションズ
所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル
設立日：1999年10月1日
代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）
資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）
※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。