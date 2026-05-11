【ラジオアプリGERA】5月18日(月)～豪華ゲスト&特別企画をお送りする特別な1週間！「GERA Premium Week」開催決定！

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮 幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する、ラジオアプリ「GERA（ゲラ）」は、2026年5月18日(月)から5月23日(土)まで豪華ゲストを多数お招きし、ここでしか聴けない特別なトークを配信する「GERA Premium Week(ゲラ プレミアム ウィーク)」を開催します。

【「GERA Premium Week」について】

「GERA Premium Week」は、特別企画や豪華ゲストを迎えて、各番組を盛り上げる特別な1週間となります。

2026年5月18日 (月) ～20日 (水)■各番組ゲスト・企画(敬称略)

※全て20時00分配信

■2026年5月18日 (月)

転転飯店のアンリミテッド定食

ゲスト：男性ブランコ

モダンタイムスの家なしブサイクラジオ

ゲスト：大王

■2026年5月19日 (火)

春とヒコーキのグピ☆グパ☆グポ

ゲスト：松井優征

鈴木ジェロニモの感情

ゲスト：金井球

■2026年5月20日 (水)

スタミナパンのもっちりパン教室

ゲスト：セルライトスパ

ヤマトパンクスの銀河巡礼概論

ゲスト：後日発表

■2026年5月21日 (木)

■2026年5月21日 (木) ～23日 (土)

ママタルトのラジオ母ちゃん

ゲスト：さすらいラビー中田、谷口つばさ

■2026年5月22日 (金)

ぱーてぃーちゃんの絆nightふぃーばー

ゲスト：HIROKI（ORANGE RANGE）/ NAOTO（ORANGE RANGE）

虹の黄昏の超絶バイーンラジオS

ゲスト：メイプル超合金

■2026年5月23日 (土)

聞かん坊な煩悩ガール

ゲスト：オダウエダ

【ラジオアプリ「GERA」（ゲラ）について】

GERAは、お笑い芸人をはじめ、多様なジャンルの音声コンテンツを配信するラジオアプリです。話題のパーソナリティから注目の新鋭まで、ここでしか聴けない番組を幅広くお届けしています。

各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。

また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。

■メンバーシップ機能について

番組ごとに基本1ヶ月単位で加入できる有料サブスクリプション機能です。加入すると、イベントのチケット先行予約やアーカイブ聴取（過去配信音源）、メンバーシップ限定エピソード聴取など、様々な限定サービスが受けられます。なお、一部金額が異なる番組もございます。

■アプリURL：https://st.gera.fan/download/(https://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)

■Web URL ：https://gera.fan/

■GERA公式X：https://x.com/radio_gera

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ファンコミュニケーションズ GERA運営チーム

Email：contact@gera.fan

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。