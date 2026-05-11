【ラジオアプリGERA】5月18日(月)～豪華ゲスト&特別企画をお送りする特別な1週間！「GERA Premium Week」開催決定！

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株式会社ファンコミュニケーションズ


プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮 幸司　東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する、ラジオアプリ「GERA（ゲラ）」は、2026年5月18日(月)から5月23日(土)まで豪華ゲストを多数お招きし、ここでしか聴けない特別なトークを配信する「GERA Premium Week(ゲラ プレミアム ウィーク)」を開催します。




【「GERA Premium Week」について】


「GERA Premium Week」は、特別企画や豪華ゲストを迎えて、各番組を盛り上げる特別な1週間となります。







2026年5月18日 (月) ～20日 (水)

■各番組ゲスト・企画(敬称略)

※全て20時00分配信


■2026年5月18日 (月)

　転転飯店のアンリミテッド定食


　ゲスト：男性ブランコ



　モダンタイムスの家なしブサイクラジオ


　ゲスト：大王



■2026年5月19日 (火)

　春とヒコーキのグピ☆グパ☆グポ


　ゲスト：松井優征



　鈴木ジェロニモの感情


　ゲスト：金井球



■2026年5月20日 (水)

　スタミナパンのもっちりパン教室


　ゲスト：セルライトスパ



　ヤマトパンクスの銀河巡礼概論


　ゲスト：後日発表




■2026年5月21日 (木) ～23日 (土)

■2026年5月21日 (木)

　ママタルトのラジオ母ちゃん


　ゲスト：さすらいラビー中田、谷口つばさ



■2026年5月22日 (金)

　ぱーてぃーちゃんの絆nightふぃーばー


　ゲスト：HIROKI（ORANGE RANGE）/　NAOTO（ORANGE RANGE）　



　虹の黄昏の超絶バイーンラジオS


　ゲスト：メイプル超合金



■2026年5月23日 (土)

　聞かん坊な煩悩ガール


　ゲスト：オダウエダ



【ラジオアプリ「GERA」（ゲラ）について】


GERAは、お笑い芸人をはじめ、多様なジャンルの音声コンテンツを配信するラジオアプリです。話題のパーソナリティから注目の新鋭まで、ここでしか聴けない番組を幅広くお届けしています。


各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。


また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。


■メンバーシップ機能について

番組ごとに基本1ヶ月単位で加入できる有料サブスクリプション機能です。加入すると、イベントのチケット先行予約やアーカイブ聴取（過去配信音源）、メンバーシップ限定エピソード聴取など、様々な限定サービスが受けられます。なお、一部金額が異なる番組もございます。



■アプリURL：https://st.gera.fan/download/(https://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)


■Web URL ：https://gera.fan/


■GERA公式X：https://x.com/radio_gera



■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ファンコミュニケーションズ　GERA運営チーム


Email：contact@gera.fan




【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズは、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。



所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル


設立日：1999年10月1日


代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）


資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）



※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。