工事不要のスマートロック「Chatlock」、台湾で母の日ポップアップイベントを開催

チャットロック株式会社

チャットロック株式会社（本社：東京都、以下「Chatlock」）は、2026年5月8日から5月10日にかけて、台湾にて母の日をテーマとした期間限定ポップアップイベントを開催いたしました。

Chatlockは、工事不要で設置できる後付け型スマートロックを展開する日本発のスマートホームブランドです。スマートフォン連携や指紋認証に対応し、鍵の持ち歩き、紛失、閉め忘れといった日常の不安を軽減する電子錠・スマートロック製品を提供しています。

近年、スマートホーム市場の拡大とともに、住宅の防犯対策だけでなく、「離れて暮らす親の家を守りたい」「高齢家族でも使いやすい鍵管理を導入したい」「実家の防犯を見直したい」といった、家族向けのスマートロック需要が高まっています。今回のイベントでは、家族連れや若年層を中心に多くの来場者がChatlock製品を体験し、スマートロックを通じた“家族の安心”への関心の高さがうかがえる結果となりました。

母の日をきっかけに高まる「実家防犯」と「家族の見守り」ニーズ

イベント期間中、来場者からは以下のような相談が多く寄せられました。

・離れて暮らす親の鍵管理が心配

・高齢の家族でも使いやすい防犯設備を探している

・実家の防犯対策を見直したい

・鍵の閉め忘れや紛失への不安を減らしたい

・工事不要で導入できる後付け型スマートロックを探している

・賃貸住宅でも設置しやすい電子錠を検討している

また、来場者からは、「母の日に“安心できる暮らし”を贈りたい」「親が鍵をなくしたり、閉め忘れたりしないか心配だった」「工事不要なら実家にも導入しやすいと感じた」といった声も寄せられました。

従来、スマートロックは「鍵を持たなくてよい」「荷物が多い時でも解錠しやすい」といった利便性が注目される傾向にありました。一方で現在は、防犯対策や高齢家族の見守り、子どもの帰宅確認、鍵トラブルの予防など、“家族の安心を支えるスマートホーム製品”としての需要が広がっています。

日本発スマートロックブランド「Chatlock」とは

Chatlockは、防犯性と利便性を両立したスマートロック製品を展開する日本発のスマートホームブランドです。

Chatlockのスマートロックは、スマートフォン連携や指紋認証などに対応し、物理鍵に依存しない新しい暮らしを提案しています。鍵を持ち歩く負担を減らすだけでなく、鍵の紛失、閉め忘れ、家族間での鍵の受け渡しといった日常的な不安の軽減にもつながります。

また、工事不要で設置できる後付け型スマートロックを採用しているため、戸建て住宅だけでなく、賃貸住宅や高齢家族の住まい、実家の防犯対策にも導入しやすい点が特徴です。

高齢家族向け需要の高まりとスマートロック

近年、スマートロック市場では、単なる「便利な鍵」としてだけでなく、高齢家族の見守りや実家防犯を目的とした利用への関心も高まっています。

特に、

・鍵の閉め忘れへの不安

・物理鍵の紛失リスク

・離れて暮らす親の防犯対策

・家族間での鍵共有や管理

といった課題から、工事不要で導入できるスマートロックへの注目が広がっています。

Chatlockでは、後付け型を採用することで、賃貸住宅や既存住宅にも導入しやすいスマートホーム環境を提案しています。

また、スマートフォン連携や指紋認証に対応することで、物理鍵への依存を減らし、日常の鍵管理をよりシンプルで安心できるものへとサポートします。

さらに近年では、高齢家族や離れて暮らす親の住まいに導入を検討するケースも増えており、防犯対策だけでなく、“家族を見守る安心”という観点からもスマートロックへの関心が高まりつつあります。

今回の台湾での母の日ポップアップイベントを通じて、Chatlockは台湾市場においても、スマートロックに対する関心が「便利さ」から「安心」「防犯」「家族の見守り」へと広がっていることを確認しました。

今後の展開

Chatlockは今後も、「家族を想うスマートホーム」をテーマに、スマートロックを通じた防犯対策、実家の見守り、高齢家族の暮らしを支える情報発信を進めてまいります。

また、日本発のスマートロックブランドとして、台湾をはじめとするアジア市場においても、工事不要で導入しやすい後付け型スマートロックの価値を伝え、安心で便利な住まいづくりに貢献してまいります。

【Chatlockについて】

Chatlockは、防犯性能だけでなく、「離れていても家族を気にかけられる暮らし」に寄り添うスマートホームブランドとして、日本の住宅環境に適した製品・サービスを展開しています。

今後も、“安心して暮らせる住環境”を支える存在として、日本の暮らしに合ったスマートホーム体験を提案してまいります。

【会社概要】

会社名:チャットロック株式会社

所在地:東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容:スマートホームデバイス、セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP:https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram:https://www.instagram.com/chatlock2018/

X:https://x.com/chatlock2018

Tik Tok：https://www.tiktok.com/@chatlock_jp

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