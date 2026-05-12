情シスの約55%が生成AIを業務活用、42%がクラウドストレージ完全移行を検討

株式会社ダイレクトクラウド

インテリジェンスをシンプルに共有する株式会社ダイレクトクラウド（本社：東京都港区、代表取締役：安 貞善、以下ダイレクトクラウド）は、情報システム関連部署の会社員956名を対象に「クラウドストレージおよび生成AIの利用状況」に関する調査を実施しました。本日、調査結果をまとめたホワイトペーパー『2026年 クラウドストレージ利用状況』を公開しました。

■調査背景

企業のDX推進とセキュリティ強化が求められる中、生成AI（ChatGPT、Claudeなど）の業務活用が急速に進んでいます。本調査では、AI時代におけるデータ管理の実態と、クラウドストレージの役割変化を明らかにしました。

■調査ハイライト

・生成AIの業務活用：「全社的に活用を推進している（29.7%）」「一部の部門で活用している（25.0%）」を合わせ、約55%（54.7%）がすでに業務で生成AIを活用していることが判明。

・クラウドストレージへの完全移行：現在のストレージ環境からクラウドストレージへの完全移行について、42.4%の企業が前向きに検討している（「考えている：11.0%」「やや考えている：31.4%」）。

・最新規格「MCP」への関心： AIツールから社内ファイルに直接アクセスできる規格「MCP（Model Context Protocol）」にクラウドストレージが対応した場合、42.2%が導入に前向き（「ぜひ導入・活用したい：12.4%」「条件次第で検討したい：29.8%」）と回答。

本編（ホワイトペーパー）でご覧いただける詳細データ 本プレスリリースで紹介したデータは、

調査結果の一部です。

無料ダウンロードいただけるホワイトペーパー本編では、以下の詳細な調査結果をグラフとともに掲載しています。

- 現在のファイルサーバー・NASに感じている具体的な不満点- クラウドストレージを導入する目的と、選定時に重視するポイント- クラウドストレージ完全移行に対するハードル（懸念点）の詳細- クラウドストレージをAIのデータ基盤として活用する際に期待する用途と懸念点- 今後、クラウドストレージに追加・強化を期待する機能

AIを活用した次世代のデータ管理手法や、他社のクラウドストレージ運用実態を把握するための資料として、ぜひご活用ください。

資料の無料ダウンロードはこちら :https://directcloud.jp/resource_catalog/survey_2026

■調査概要

・調査対象：情報システム関連部署の会社員

・回答数：956名

・調査期間：2026年3月31日～4月7日

・調査方法：インターネット調査

※出典：株式会社ダイレクトクラウド調べ

■会社概要

会社名：株式会社ダイレクトクラウド

所在地：東京都港区東新橋2-12-1 PMO東新橋 7階

代表者：代表取締役 安 貞善

資本金：4,000万円

設立 ：2004年 5月

URL ：https://directcloud.co.jp/company#com-profile

DirectCloudは、企業のセキュリティポリシーに準拠したセキュアな環境で、企業間のファイル共有やハイブリッドワークスペースを提供します。このサービスは、複雑なアクセス権管理、情報漏洩対策などのデータ管理をクラウド上でスマートに行えるクラウドファイルサーバーです。また、生成AIを活用してデータを効率的に活用することができるデータインフラでもあります。 さらに、データのライフサイクル管理や長期バックアップも簡単に行えるため、企業のデータ管理を包括的にサポートします。