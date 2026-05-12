Ocean、「ISO/IEC 27001」認証を取得し、国際水準の情報セキュリティ体制を確立

株式会社Ocean

2026年11月の免税制度改正（リファンド方式）に対応した次世代型タックスリファンドプラットフォーム「Ocean Tax Refund」を開発・提供する株式会社Ocean（本社：東京都中央区、代表取締役：星野 遼、以下「Ocean」）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001」の認証を取得しましたので、お知らせいたします。



本認証取得は、2025年12月のプライバシーマーク（Pマーク）付与認定に続く、Oceanにとって第二の第三者認証取得となります。これによりOceanは、個人情報保護に特化した国内規格（JIS Q 15001）と、情報資産全般を対象とする国際規格（ISO/IEC 27001）の双方を満たす二重の認証体制を確立し、事業全体の情報セキュリティ体制を国際水準へと一段引き上げました。

2026年11月の免税制度改正を見据え、加盟店および訪日旅行者の皆様により安心してご利用いただける環境を提供してまいります。

ISMS認証取得の背景

Oceanは、訪日外国人観光客の免税情報を取り扱う事業者として、創業以来、情報セキュリティを経営の最重要課題の一つと位置付けてまいりました。

2025年12月には、個人情報保護に関する国内規格（JIS Q 15001）に基づくプライバシーマーク付与認定を取得し、訪日旅行者および加盟店の個人情報を適切に取り扱うための管理体制を整備してまいりました。

2026年11月の免税制度改正および事業拡大を見据え、個人情報保護にとどまらない、より広範な情報セキュリティ管理体制の整備が必要との判断のもと、情報資産全般を対象とした国際的に通用するISO/IEC 27001に基づくISMSの構築を推進し、このたび認証取得に至りました。これにより、Pマーク（個人情報保護）とISO/IEC 27001（情報資産全般）の二重の第三者認証体制が完成し、事業全体の情報セキュリティ体制を国際水準へと引き上げました。

Oceanは認証取得後の継続的な運用・改善を通じて、加盟店および訪日旅行者の皆様により安全で信頼性の高いサービスを提供するとともに、日本のインバウンド経済の持続的な成長に貢献してまいります。

ISO/IEC 27001（ISMS）について

ISO/IEC 27001は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する国際規格です。組織が保有する情報資産の「機密性」「完全性」「可用性」をバランスよく管理・運用するための枠組みを定めており、認証取得は、当該組織が情報セキュリティに関する国際水準の管理体制を構築していることの証明となります。

▼認証情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/172396/table/33_1_bc9331d2b1d7ea5d3625a8aeb397845c.jpg?v=202605121051 ]

「Ocean Tax Refund」について

「Ocean Tax Refund」は、2026年11月からはじまる新免税制度（リファンド方式）に完全対応した、次世代免税サービスです。

＜主な特長＞

・導入コスト0円

初期費用・月額固定費は一切不要。加盟店はコストをかけずに新制度へ対応できます。

・世界中の訪日客に対応

多言語サポートと世界初（※）の「免税LINEミニアプリ」により、国籍を問わずスムーズな免税体験を提供します。（※Ocean調べ）

・シンプルかつ安全な免税運用

AI・OCR技術を活用し、購入情報の管理から申請データの作成まで自動化。新制度下におけるシンプルで安全な免税運用プラットフォームです。

「Ocean Tax Refund」の詳細はこちら：https://ocean.inc/service

会社概要

株式会社Ocean (Ocean Inc.)

代表者：星野 遼

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座2-6-5 藤屋ビル5階

設立：2024年5月

事業内容：訪日ショッピング体験向けの免税・タックスリファンド・ショッピングプラットフォームの開発・提供

加入団体：一般社団法人Fintech協会、日本オムニチャネル協会、大阪観光局

免税承認送信事業者番号：1-0100-0124-5294-0140-0001

コーポレートサイトURL：https://www.ocean.inc

サービスサイトURL：https://service.ocean.inc/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社Ocean 広報担当

E-Mail：pr@ocean.inc