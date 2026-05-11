「はたらくソーシャル・リスニング（25年度下半期）」を発表　投稿増加率1位は「黒字リストラ」- 利益確保下での人員削減が大きな話題に

株式会社パーソル総合研究所

株式会社パーソル総合研究所（本社：東京都江東区、代表取締役社長：岩田 亮）は、生活者の生の声をもとに「はたらく」に関するトピックスのトレンドを可視化する「はたらくソーシャル・リスニング（2025年度下半期）」を発表いたします。（分析対象期間：2025年10月～2026年3月）

本調査では、SNS・ブログ・レビューサイト・掲示板など、国内10万のソーシャルメディアから取得した「はたらく」に関する投稿（サンプリングデータ）を継続的に収集・分析するもので、2023年より定点で実施しています。

2025年度下半期の分析では、「黒字リストラ」が投稿増加率で1位となり、業績が安定している企業においても人員削減が進む動きがSNS上で急速に拡散しました。また、外国人労働や働き方・雇用・ジェンダーを巡る議論も広がり、雇用や制度の在り方をめぐる構造的な課題への関心が高まっています。

■2024～2025年度の投稿増加率トレンド（上位10ワード）

※25年下半期のメンション数が5000以上のトピック。メンション数：該当キーワードの投稿回数。1回の投稿文中に複数回使われている場合は、複数回分をカウント。

■2025年度下半期の投稿増加率上位10ワード（詳細）

2025年度下半期において、前年同期からの投稿増加率が高かったトピックス。

※2５年下半期のメンション数が5000以上のトピック。メンション数：該当キーワードの投稿回数。1回の投稿文中に複数回使われている場合は、複数回分をカウント。小数点以下の数値の関係上順位に差があるものがある。

■2025年度下半期の投稿増加率上位ワード （上位11-20位）

■2025年度下半期のピックアップ・トレンド

2025年度下半期において、前年同期からの投稿増加率が高かったトピックスからピックアップ。

1.「働き方改革」の総括と労働時間規制見直しの議論が話題に

・ 長時間労働や働き方の自由度をめぐる制度改定の議論が進む中で、改めてワーク・ライフバランスの在り方が話題に。

・ 企業・マネジメント側は、働き方改革によって、行き過ぎたホワイト企業化による副作用を気にしており、「育成の難しさ」や「管理職へのしわ寄せ」が議論されている。

・ 一方で、個人側からは長時間労働による心身の不調や過労死、バーンアウト（燃え尽き症候群）などの問題も改めて話題にあがり、対立的な構図も目立つ。26年度もこれらの話題がまとまって注目される状況が続きそう。

2.「外国人労働者の受け入れ」について議論が紛糾

・ 人手不足が深刻化する中で、外国人労働を巡る制度全体が社会的関心を集めた。

・ 特に25年下半期は、外食業界での特定技能での新規受け入れ停止の話題や、高度人材の位置づけを見直す動きが重なり、「誰をどこまで受け入れるのか」という意見の対立から、一般でも議論が白熱した。

・ そうした中でも現場の人手不足は継続しており、これからの日本の労働政策における分水嶺となる時期を迎えている。

3.「ジェンダーギャップと女性活躍」について言及が増加

・ 女性首相の誕生が象徴的出来事となり、天井を破ったというポジティブな評価と同時に、困難局面で女性が責任を担わされるという「ガラスの崖」への警戒も広がった。

・ 毎年発表されるジェンダーギャップ指数も改めて日本の遅れを可視化しており、「女性活躍」の実効性が改めて論点化した時期であった。

・ また、女性活躍推進法改正で企業に対する情報開示義務が強化される中で、企業実務としても施策のアップデートが求められている。

■2025年度下半期の投稿減少率上位ワード

2025年度下半期において、前年同期からの投稿減少率が高かったトピックス。

・106万円の壁／103万円の壁

従来意識されてきた所得税・社会保険の年収の区切りは、税制改正によって意味合いが大きく変化。一定の解消が進み、話題になる頻度も減少した。

・2025年問題

「2025年問題」とは、団塊の世代（約800万人）が全員75歳以上の後期高齢者となることで生じるさまざまな社会的課題の総称。警鐘の時期が過ぎ、大きく言及量が減少。

●本調査を引用いただく際は、出所として「パーソル総合研究所」と記載してください。

●構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100％とならない場合があります。

■調査概要

■【株式会社パーソル総合研究所】＜https://rc.persol-group.co.jp/(https://rc.persol-group.co.jp/)＞について

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、人材開発・教育支援などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

■【PERSOL（パーソル）】＜https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/)＞について

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。