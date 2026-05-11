箸市場：素材別、種類別、流通チャネル別、用途別―2026-2032年の世界市場予測
箸市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.99%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、箸市場調査レポートを発行・販売します。
「箸レポート」では消費者の価値観、素材の革新、流通の複雑化が、製品戦略と競合上のポジショニングをいかに再定義しているかを示す、鋭い洞察に満ちた導入部を言及するほか、消費チャネル全体における製品開発、流通の力学、調達優先順位を再構築する主要な変革的変化に関する包括的な解説を分析します。
世界の箸市場規模は、2025年に238億2,000万米ドルと評価され、2026年の254億5,000万米ドルから2032年には382億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2014369-chopsticks-market-by-material-type-distribution.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 箸市場：素材別
第9章 箸市場：タイプ別
第10章 箸市場：流通チャネル別
第11章 箸市場：最終用途別
第12章 箸市場：地域別
第13章 箸市場：グループ別
第14章 箸市場：国別
第15章 米国箸市場
第16章 中国箸市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・箸市場における消費者の価値観はどのように変化していますか？
現代の消費者は、持続可能性への取り組み、手触りや人間工学に基づいたデザイン、文化的正統性、そして多様な食事シーンにおける利便性など、多角的な視点から箸を評価しています。
・箸市場における主要な変革的変化は何ですか？
素材の革新、サステナビリティへの志向、そして小売および外食産業ネットワークの再構築によって、一連の変革的な変化を遂げています。
・2025年に導入された関税変更はどのような影響を与えましたか？
関税調整は、サプライチェーンや調達判断に波及し、コスト構造やサプライヤーとの関係を見直すよう促しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、箸市場調査レポートを発行・販売します。
「箸レポート」では消費者の価値観、素材の革新、流通の複雑化が、製品戦略と競合上のポジショニングをいかに再定義しているかを示す、鋭い洞察に満ちた導入部を言及するほか、消費チャネル全体における製品開発、流通の力学、調達優先順位を再構築する主要な変革的変化に関する包括的な解説を分析します。
世界の箸市場規模は、2025年に238億2,000万米ドルと評価され、2026年の254億5,000万米ドルから2032年には382億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2014369-chopsticks-market-by-material-type-distribution.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 箸市場：素材別
第9章 箸市場：タイプ別
第10章 箸市場：流通チャネル別
第11章 箸市場：最終用途別
第12章 箸市場：地域別
第13章 箸市場：グループ別
第14章 箸市場：国別
第15章 米国箸市場
第16章 中国箸市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・箸市場における消費者の価値観はどのように変化していますか？
現代の消費者は、持続可能性への取り組み、手触りや人間工学に基づいたデザイン、文化的正統性、そして多様な食事シーンにおける利便性など、多角的な視点から箸を評価しています。
・箸市場における主要な変革的変化は何ですか？
素材の革新、サステナビリティへの志向、そして小売および外食産業ネットワークの再構築によって、一連の変革的な変化を遂げています。
・2025年に導入された関税変更はどのような影響を与えましたか？
関税調整は、サプライチェーンや調達判断に波及し、コスト構造やサプライヤーとの関係を見直すよう促しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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