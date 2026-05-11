富裕層向けWEBメディア「THE GOLD ONLINE」を運営する株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番1号 ベネッセビル2階、代表取締役：山下 征孝)は、お金と投資に関する「あるある」を、五・七・五の川柳で表現するコンテストを開催します。





第3回「お金と投資の川柳コンテスト」





本企画は、2026年8月1日(土)に東京国際フォーラムにて開催する「THE GOLD ONLINE フェス2026 SUMMER」との連動企画です。

★イベント公式HPはこちら→ https://goldonline.co.jp/fes_2026summer/





募集テーマは「投資」「相続」、今回の特設テーマである「AI」の全3部門。

あなたの鋭い洞察と、矜持が光る一句をお待ちしております。





応募締め切り：2026年7月15日(水)まで









◎募集テーマ(全3部門)

▼「投資」部門

～リスクを取るや、取らざるや。それが永遠のテーマ。

株式、債券、投資信託、不動産、金、アートまで。資産を「守り、育てる」ことは、富裕層にとって仕事であり、趣味であり、時に哲学でもあります。うまくいった話、タイミングを逃した後悔、人には言えない勝負――あなたの“投資のリアル”を「五・七・五」でお詠みください。





★対象キーワード(ほんの一例です)

株／投資信託／不動産／ベンチャー投資／NISA／投資の教訓／バブル／浪費と反省／分散投資





★作品例

含み益 朝日のように すぐ変わる

波待ちて 心も揺れる 投資かな









▼「相続」部門

～築くよりも、守るほうが難しい。自分と一族の財産、どうする？

先祖代々受け継がれてきた資産、あるいは自ら築き上げてきた資産を、いかに守り、次世代へと繋いでいくか。法定相続分、財産分割、成年後見人、相続放棄……など、問題が多い相続において、ご自身や一族の資産を守るための知恵や工夫、悩み・風刺等を「五・七・五」で表現してください。





★対象キーワード(ほんの一例です)

遺産／争続／相続税／後継者選び／贈与／遺産分割／成年後見





★作品例

遺産分け 兄はため息 書類の山

財も人も 巡りて去りゆく 春の空









▼「AI」部門

～機械の正論、人間の迷い。知能と歩むマネーライフ。

AIを使って副業を収益化したり、ビジネスの無駄を削ぎ落としたり。いまやお金を「稼ぐ・守る」現場において、AIは欠かせないツールです。プロンプトひとつで利益が出た成功体験もあれば、AIの予測を信じて大損した苦い記憶、あるいは「AIに仕事が奪われる」という漠然とした不安まで。





AIと対話しながらお金を動かすなかで見えてきた、現代人ならではの心の揺れを五・七・五に託してください。





★対象キーワード(ほんの一例です)

生成AI／ChatGPT／家計簿AI／確定申告／節税アドバイス／プロンプト／ハルシネーション／AI関連銘柄／サブスク／DX／効率化





★作品例

AIに 推された株で 含み損

節税を AIに聞き 税務署へ









◎賞品

大賞(1作品) ：Amazonギフト券5万円分

部門別・最優秀賞(各1作品、計3作品)：Amazonギフト券1万円分

部門別・優秀賞(各作品、計6作品) ：Amazonギフト券5千円分

入選(20作品) ：Amazonギフト券5千円分









◎結果発表

2026年8月1日(土)

場所：東京国際フォーラム開催「THE GOLD ONLINE フェス2026 SUMMER」B5特設スペース









◎形式

運営事務局にて事前に選定した、大賞(1作品)候補、部門別・最優秀賞(3作品)候補、優秀賞(6作品)候補、入選(20作品)候補、計30作品をペンネームと合わせて掲示いたします。

大賞、部門別・最優秀賞、優秀賞につきましては、当日のフェス参加者の投票によって決定させていただきます(投票時間10:00～15:00、各賞発表16:00頃の予定です)。









◎募集要項

応募資格：プロ・アマ問わず、どなたでも応募可能

※別途、2026年8月1日(土) 東京国際フォーラム開催「THE GOLD ONLINE フェス2026 SUMMER」の来場登録が必須です。





＜来場登録はこちら＞

https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/gold-online-fes-2026/summer/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2026sum_press01









◎応募方法

こちらの応募フォームよりご応募ください。

(応募時にはTHE GOLD ONLINE フェス2026 SUMMERの「受付番号」をご入力ください。)

応募作品数：1人につき最大5作品まで





＜川柳応募はこちら＞

https://gentoshagroup.smktg.jp/public/application/add/117959