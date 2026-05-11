2026年シーズン新体制及び新ユニホーム発表会を開催
千葉県社会人サッカー1部リーグに所属する「市川サッカークラブ（市川SC）」は、この度、2026シーズンの新体制、所属選手、および新ユニフォームのデザインが決定いたしましたのでお知らせいたします。
今シーズンは、新たに柴村直弥監督を迎え、「関東昇格」という目標に向けてチーム一丸となって戦ってまいります。また、5月29日に新ユニホーム発表会を開催いたします。
■ 2026シーズン チーム体制
【スタッフ】
監督：柴村 直弥
GM：幸野 健一
コーチ：高村 史也
コーチ：竹田 陽佑
GKコーチ：福岡 煌埼
トレーナー：林 泰大
戦術コーチ：赵 阔
戦術コーチ：越 芃芃
【所属選手】
1 GK：ギマラエス ニコラス
2 DF：荒木 駿輔
3 DF：ギマラエス ガブリエル
4 DF：下須賀 拓樹
5 MF：福森 勇太
6 MF：高木 一希
7 MF：中村 智
8 MF：横田 峻希
9 FW：黒須 大輔
10 MF：幸野 志有人
11 FW：谷城 朋哉
13 DF：五十嵐 陸 （キャプテン）
14 MF：小粥 駿
15 MF：白井 拓路
16 DF：柴田 勇輝
18 MF：高松 宏哉
19 FW：根本 陽
22 GK：大和 稜
23 MF：大久保 奏尊
24 DF：柴村 直弥（監督兼任）
25 MF：釣巻 涼
28 DF：宮本 智
29 DF：野上 陽巧
38 DF：藤原 直哉
41 GK：原島 康志郎
50 GK：福岡 煌埼 （GKコーチ兼任）
■ 2026シーズン 新ユニフォームデザイン
2026シーズン新ユニフォームは、私たちのホームタウンである「市川」の誇りをその色に込めました。
フィールドプレイヤー用ホームユニフォームは、市川市の「市花」であるバラを象徴する情熱の【バラレッド】。アウェイユニフォームには、市川市の「名産」である梨をイメージした、輝く【梨ゴールド】をベースに、千葉県市川市でアート活動をされているハンディキャップのある方とデザイナーが協力して制作したイチカワフォントとパターンをユニホームに採用しました。
⚫️ ユニフォームに隠された、6つのアートワーク
目を凝らすと見えてくる個性豊かなテクスチャとフォント。それぞれのパーツに、アーティストたちの素晴らしい感性が息づいています。
全体背景：『夜の動物園』（Artist: 河津天太）
背ネーム：『おさるのしっぽ』（Artist: 河津天太）
背番号：『筆で書いたよfont』（Artist: massu/まっすー）
両脇サイド：『くだもの』（Artist: 平野栄）
袖口：『これなんのモヨウ？』（Artist: 渋谷隼斗）
裾口：『街』（Artist: そうみ）
イチカワフォントのHPはこちら↓https://www.gotouchifont.jp/downloads/category/%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C/%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%AB%E3%83%AF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%88/?order=DESC&sort=date(https://www.gotouchifont.jp/downloads/category/%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C/%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%AB%E3%83%AF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%88/?order=DESC&sort=date)
⚫️ この一着に込められた「3つの思い」
市川SCは、イチカワフォントに込められた以下の3つの願いに深く共鳴し、このユニフォームを制作しました。
個性の発見： 障がいのある方が書く字や描く絵に宿る、圧倒的で個性的な魅力を広く社会に伝えたい。
自立の支援： 販売収益の一部を還元し、アーティストが働くことでもらえる工賃の向上を目指したい。
社会との架け橋： 芸術的な才能があっても、ご自身やご家族がなかなか社会へ発信しづらい現状を変える、表現の場を作りたい。
⚫️ あなたの応援が、アーティストの未来へ
本商品の販売収益の一部は、フォントを制作したアーティストの方々へ直接還元されます。
このユニフォームを着用して応援することは、市川SCを支え、地域の多様性を認め合い、芸術活動を支援することにもつながります。市川の誇り、アーティストの魂、そしてクラブの情熱が一つになったこのユニフォームで、共に2026シーズンを戦いましょう！
⚫️第一次予約販売期間は5/18まで↓
https://ichikawasc.comachicart.com/
■ 新ユニホーム発表会を開催
「特定非営利活動法人市川市にJリーグクラブをつくる会」が主催して、5月29日（金）18:30より全日警ホール（本八幡）において新ユニホーム発表会を開催します。
「スタジアムから、街の未来を動かす」をテーマに市川SC GMの幸野健一氏とあそ美代表の佐藤宏之氏によるトークショーも開催されます。