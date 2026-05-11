2026年シーズン新体制及び新ユニホーム発表会を開催

株式会社市川サッカークラブ

千葉県社会人サッカー1部リーグに所属する「市川サッカークラブ（市川SC）」は、この度、2026シーズンの新体制、所属選手、および新ユニフォームのデザインが決定いたしましたのでお知らせいたします。

今シーズンは、新たに柴村直弥監督を迎え、「関東昇格」という目標に向けてチーム一丸となって戦ってまいります。また、5月29日に新ユニホーム発表会を開催いたします。

■ 2026シーズン チーム体制

【スタッフ】

監督：柴村 直弥

GM：幸野 健一

コーチ：高村 史也

コーチ：竹田 陽佑

GKコーチ：福岡 煌埼

トレーナー：林 泰大

戦術コーチ：赵 阔

戦術コーチ：越 芃芃

【所属選手】

1 GK：ギマラエス ニコラス

2 DF：荒木 駿輔

3 DF：ギマラエス ガブリエル

4 DF：下須賀 拓樹

5 MF：福森 勇太

6 MF：高木 一希

7 MF：中村 智

8 MF：横田 峻希

9 FW：黒須 大輔

10 MF：幸野 志有人

11 FW：谷城 朋哉

13 DF：五十嵐 陸 （キャプテン）

14 MF：小粥 駿

15 MF：白井 拓路

16 DF：柴田 勇輝

18 MF：高松 宏哉

19 FW：根本 陽

22 GK：大和 稜

23 MF：大久保 奏尊

24 DF：柴村 直弥（監督兼任）

25 MF：釣巻 涼

28 DF：宮本 智

29 DF：野上 陽巧

38 DF：藤原 直哉

41 GK：原島 康志郎

50 GK：福岡 煌埼 （GKコーチ兼任）

■ 2026シーズン 新ユニフォームデザイン

2026シーズン新ユニフォームは、私たちのホームタウンである「市川」の誇りをその色に込めました。

フィールドプレイヤー用ホームユニフォームは、市川市の「市花」であるバラを象徴する情熱の【バラレッド】。アウェイユニフォームには、市川市の「名産」である梨をイメージした、輝く【梨ゴールド】をベースに、千葉県市川市でアート活動をされているハンディキャップのある方とデザイナーが協力して制作したイチカワフォントとパターンをユニホームに採用しました。

⚫️ ユニフォームに隠された、6つのアートワーク

目を凝らすと見えてくる個性豊かなテクスチャとフォント。それぞれのパーツに、アーティストたちの素晴らしい感性が息づいています。

全体背景：『夜の動物園』（Artist: 河津天太）

背ネーム：『おさるのしっぽ』（Artist: 河津天太）

背番号：『筆で書いたよfont』（Artist: massu/まっすー）

両脇サイド：『くだもの』（Artist: 平野栄）

袖口：『これなんのモヨウ？』（Artist: 渋谷隼斗）

裾口：『街』（Artist: そうみ）

イチカワフォントのHPはこちら↓https://www.gotouchifont.jp/downloads/category/%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C/%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%AB%E3%83%AF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%88/?order=DESC&sort=date(https://www.gotouchifont.jp/downloads/category/%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C/%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%AB%E3%83%AF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%88/?order=DESC&sort=date)

⚫️ この一着に込められた「3つの思い」

市川SCは、イチカワフォントに込められた以下の3つの願いに深く共鳴し、このユニフォームを制作しました。

個性の発見： 障がいのある方が書く字や描く絵に宿る、圧倒的で個性的な魅力を広く社会に伝えたい。

自立の支援： 販売収益の一部を還元し、アーティストが働くことでもらえる工賃の向上を目指したい。

社会との架け橋： 芸術的な才能があっても、ご自身やご家族がなかなか社会へ発信しづらい現状を変える、表現の場を作りたい。

⚫️ あなたの応援が、アーティストの未来へ

本商品の販売収益の一部は、フォントを制作したアーティストの方々へ直接還元されます。

このユニフォームを着用して応援することは、市川SCを支え、地域の多様性を認め合い、芸術活動を支援することにもつながります。市川の誇り、アーティストの魂、そしてクラブの情熱が一つになったこのユニフォームで、共に2026シーズンを戦いましょう！

⚫️第一次予約販売期間は5/18まで↓

https://ichikawasc.comachicart.com/

■ 新ユニホーム発表会を開催

「特定非営利活動法人市川市にJリーグクラブをつくる会」が主催して、5月29日（金）18:30より全日警ホール（本八幡）において新ユニホーム発表会を開催します。

「スタジアムから、街の未来を動かす」をテーマに市川SC GMの幸野健一氏とあそ美代表の佐藤宏之氏によるトークショーも開催されます。