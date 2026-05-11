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６月より新たにＰＧＭの２ゴルフ場で「Night Golf」営業を開始アコーディア・ゴルフに続きＰＧＭでも「Night Golf」拡大
〜両社のNight Golf新規営業開始を記念した合同キャンペーンもスタート〜
パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）は、「岡部チサンカントリークラブ」（埼玉県深谷市、以下「岡部チサンCC」）、「東名厚木カントリー倶楽部」（神奈川県愛甲郡、以下「東名厚木CC」）の2カ所で本年6月1日（月）より新たに「Night Golf（ナイトゴルフ）」営業を開始することをお知らせいたします。営業開始に伴い、5月1日より両ゴルフ場での「Night Golf」プレー予約受付を開始しました。
また、同じく平和グループである株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 三好 康之、以下「アコーディア」）とともに、「Night Golf」営業の拡大を記念した合同のキャンペーンも5月1日よりスタートしましたので、併せてお知らせいたします。
ＰＧＭでは、現在「Night Golf（ナイトゴルフ）」を12カ所のゴルフ場で営業しており、このたびの2カ所を加え計14カ所となります。また、アコーディアでも本年5月に新規2カ所で「Night Golf」営業を開始したことで計7カ所の営業となり、両社を合わせると合計21カ所で「Night Golf」をお楽しみいただけるようになります。
「Night Golf」は、日が沈みかけてから空が暗闇に染まる時間帯でラウンドいただくプランです。日中の厳しい暑さや日焼けを避けることができ、熱中症対策にもなるため、夏ゴルフを敬遠していたゴルファーにとって新たなプレースタイルの選択肢として好評を得ています。また、早起きする必要もなく、仕事帰りにもプレーできるなどメリットも多く、女性や若年層など幅広いゴルファーが気軽にご利用いただけます。日中とは異なり、ライトアップされた幻想的な雰囲気での「Night Golf」をぜひお楽しみください。
また、「Night Golf」営業ゴルフ場数の拡大を記念して、ＰＧＭとアコーディア両社合同でキャンペーンを行います。このキャンペーンは、エントリー（無料）と両社のゴルフ場でのプレーだけで全員プレゼントと抽選プレゼントとの2つの特典の権利が得られますので、この機会にぜひご参加ください。
■ＰＧＭ 「Night Golf（ナイトゴルフ）」新規営業開始ゴルフ場の概要
岡部チサンカントリークラブ（美里コース）
https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/72.html
【Night Golf営業開始：6月1日（月）、予約開始：5月1日（金）】
豊富な樹木を生かしたフラットなコース。
ゆるやかなアンジュレーションを有する2グリーンは戦略性が求められます。
所在地 埼玉県深谷市山崎600
開場年月日 1960年10月22日
コース概要 18ホール、7,092ヤード、パー72
アクセス 【車】関越自動車道／寄居スマートICから5km
【電車】JR高崎線／岡部駅から車で約12分
※岡部チサンCC岡部コースはNight Golf営業しておりません。
※Night Golf営業時にはクラブバスは対応しておりません。
東名厚木カントリー倶楽部
https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/68.html
【Night Golf営業開始：6月1日（月）、予約開始：5月1日（金）】
都心から約1時間という好立地の丘陵地にフラットに広がる18ホール。
距離のあるOUT、ハザードの効いたINと飽きないレイアウトです。
所在地 神奈川県愛甲郡愛川町三増2607
開場年月日 1972年11月19日
コース概要 OUT/IN 18ホール、6,532ヤード、パー72
WEST 9ホール、2,722ヤード、パー35
アクセス【車】首都圏中央連絡道／相模原愛川ICより約10km、東名高速自動車道／厚木ICより約20km
【電車】JR横浜線／相模原駅より約30分
※WESTコースはNight Golf営業しておりません。
※Night Golf営業時にはクラブバスは対応しておりません。
■合同キャンペーンについて
名称 「Night Golf ＰＧＭ2コース・アコーディア2コース 拡大キャンペーン」
対象期間 2026年5月1日（金）〜2026年7月31日（金）
＜特典 筺 崛完プレゼント」
応募方法／ＰＧＭまたはアコーディアの公式WEBサイトでキャンペーンに応募し、対象期間中に応募した会社のゴルフ場でプレーされた方全員
クーポンについて／
・賞品内容 ： 「Night Golf」のプレーに使える1,000円割引クーポン
・配布期間 ： 6月上旬〜8月上旬
・利用期間 ： クーポン付与月を含む3か月間
・利用可能ゴルフ場 ： ＰＧＭまたはアコーディアのNight Golf営業実施ゴルフ場
・利用条件 ： 18ホールかつ2名以上のNight Golfビジタープランでご利用いただけます。
※ＰＧＭ発行のクーポンをアコーディアのゴルフ場で使用することはできません（逆も同様）。
＜特典◆筺 崔蠢プレゼント」
応募方法／ＰＧＭまたはアコーディアの公式WEBサイトでキャンペーンに応募し、対象期間中に応募した会社のゴルフ場でプレーされた方
賞品内容／ Night Golf」のプレーで使える無料プレー券（1組4名様分） 21名様
◆Night Golf」のプレーに使える光るボール1個 100名様
当選発表／発送をもって代えさせていただきます。
発送方法／対象期間終了後、3週間以内に公式サイト登録住所に送付
無料プレー券について／
・利用期間 ： 2026年8月24日（月）〜10月31日（土）
・利用可能ゴルフ場 ： ＰＧＭまたはアコーディアのNight Golf営業実施ゴルフ場
・利用条件 ： 18ホールかつ2名以上のNight Golfビジタープランでご利用いただけます。
※ＰＧＭで当選した無料プレー券をアコーディアのゴルフ場でお使いいただけます（逆も同様）。
※無料プレー券には食事代、振興基金、利用税、入湯税、キャディフィ、ロッカーフィ、プロショップでのお買い物などは含まれません。
＜共通注意事項＞
・「応募方法」記載の「プレー」は18ホール以上かつ2名以上でプレーされた方が対象となります。
また、日中のプレーも対象となります。
・当選したクーポンや無料プレー券については、他のクーポンや優待券、割引との併用はできません（ただし衒刃続主優待券のみ併用可）。
＜詳細は以下公式サイトをご覧ください。＞
【Night Golfについて】
ＰＧＭ https://www.pacificgolf.co.jp/selection/night_game/
アコーディア https://www.accordiagolf.com/special/night_golf/
【合同キャンペーンについて】
ＰＧＭ https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/night_golf/
アコーディア https://www.accordiagolf.com/campaign/2026/nightgolf/
パシフィックゴルフマネージメント株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 田中 耕太郎
本社所在地 ： 東京都台東区東上野一丁目14番7号 アイエムタワー
主な事業概要 ： ゴルフ事業の経営管理、ゴルフ場の運営及び運営受託
URL ： https://www.pacificgolf.co.jp/
株式会社アコーディア・ゴルフ
代表者 ： 代表取締役社長 三好 康之
本社所在地 ： 東京都台東区東上野一丁目14番7号 アイエムタワー
主な事業概要 ： ゴルフ場の運営・管理
URL ： https://www.accordiagolf.com/corp/
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関する報道関係者からのお問い合せ先＞
パシフィックゴルフマネージメント株式会社および株式会社アコーディア・ゴルフ 広報部
pr@accordiagolf.coｍ
関連リンク
岡部チサンカントリークラブ
https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/72.html
東名厚木カントリー倶楽部
https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/68.html
Night Golfについて
https://www.pacificgolf.co.jp/selection/night_game/
パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）は、「岡部チサンカントリークラブ」（埼玉県深谷市、以下「岡部チサンCC」）、「東名厚木カントリー倶楽部」（神奈川県愛甲郡、以下「東名厚木CC」）の2カ所で本年6月1日（月）より新たに「Night Golf（ナイトゴルフ）」営業を開始することをお知らせいたします。営業開始に伴い、5月1日より両ゴルフ場での「Night Golf」プレー予約受付を開始しました。
ＰＧＭでは、現在「Night Golf（ナイトゴルフ）」を12カ所のゴルフ場で営業しており、このたびの2カ所を加え計14カ所となります。また、アコーディアでも本年5月に新規2カ所で「Night Golf」営業を開始したことで計7カ所の営業となり、両社を合わせると合計21カ所で「Night Golf」をお楽しみいただけるようになります。
「Night Golf」は、日が沈みかけてから空が暗闇に染まる時間帯でラウンドいただくプランです。日中の厳しい暑さや日焼けを避けることができ、熱中症対策にもなるため、夏ゴルフを敬遠していたゴルファーにとって新たなプレースタイルの選択肢として好評を得ています。また、早起きする必要もなく、仕事帰りにもプレーできるなどメリットも多く、女性や若年層など幅広いゴルファーが気軽にご利用いただけます。日中とは異なり、ライトアップされた幻想的な雰囲気での「Night Golf」をぜひお楽しみください。
また、「Night Golf」営業ゴルフ場数の拡大を記念して、ＰＧＭとアコーディア両社合同でキャンペーンを行います。このキャンペーンは、エントリー（無料）と両社のゴルフ場でのプレーだけで全員プレゼントと抽選プレゼントとの2つの特典の権利が得られますので、この機会にぜひご参加ください。
■ＰＧＭ 「Night Golf（ナイトゴルフ）」新規営業開始ゴルフ場の概要
岡部チサンカントリークラブ（美里コース）
https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/72.html
【Night Golf営業開始：6月1日（月）、予約開始：5月1日（金）】
豊富な樹木を生かしたフラットなコース。
ゆるやかなアンジュレーションを有する2グリーンは戦略性が求められます。
所在地 埼玉県深谷市山崎600
開場年月日 1960年10月22日
コース概要 18ホール、7,092ヤード、パー72
アクセス 【車】関越自動車道／寄居スマートICから5km
【電車】JR高崎線／岡部駅から車で約12分
※岡部チサンCC岡部コースはNight Golf営業しておりません。
※Night Golf営業時にはクラブバスは対応しておりません。
東名厚木カントリー倶楽部
https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/68.html
【Night Golf営業開始：6月1日（月）、予約開始：5月1日（金）】
都心から約1時間という好立地の丘陵地にフラットに広がる18ホール。
距離のあるOUT、ハザードの効いたINと飽きないレイアウトです。
所在地 神奈川県愛甲郡愛川町三増2607
開場年月日 1972年11月19日
コース概要 OUT/IN 18ホール、6,532ヤード、パー72
WEST 9ホール、2,722ヤード、パー35
アクセス【車】首都圏中央連絡道／相模原愛川ICより約10km、東名高速自動車道／厚木ICより約20km
【電車】JR横浜線／相模原駅より約30分
※WESTコースはNight Golf営業しておりません。
※Night Golf営業時にはクラブバスは対応しておりません。
■合同キャンペーンについて
名称 「Night Golf ＰＧＭ2コース・アコーディア2コース 拡大キャンペーン」
対象期間 2026年5月1日（金）〜2026年7月31日（金）
＜特典 筺 崛完プレゼント」
応募方法／ＰＧＭまたはアコーディアの公式WEBサイトでキャンペーンに応募し、対象期間中に応募した会社のゴルフ場でプレーされた方全員
クーポンについて／
・賞品内容 ： 「Night Golf」のプレーに使える1,000円割引クーポン
・配布期間 ： 6月上旬〜8月上旬
・利用期間 ： クーポン付与月を含む3か月間
・利用可能ゴルフ場 ： ＰＧＭまたはアコーディアのNight Golf営業実施ゴルフ場
・利用条件 ： 18ホールかつ2名以上のNight Golfビジタープランでご利用いただけます。
※ＰＧＭ発行のクーポンをアコーディアのゴルフ場で使用することはできません（逆も同様）。
＜特典◆筺 崔蠢プレゼント」
応募方法／ＰＧＭまたはアコーディアの公式WEBサイトでキャンペーンに応募し、対象期間中に応募した会社のゴルフ場でプレーされた方
賞品内容／ Night Golf」のプレーで使える無料プレー券（1組4名様分） 21名様
◆Night Golf」のプレーに使える光るボール1個 100名様
当選発表／発送をもって代えさせていただきます。
発送方法／対象期間終了後、3週間以内に公式サイト登録住所に送付
無料プレー券について／
・利用期間 ： 2026年8月24日（月）〜10月31日（土）
・利用可能ゴルフ場 ： ＰＧＭまたはアコーディアのNight Golf営業実施ゴルフ場
・利用条件 ： 18ホールかつ2名以上のNight Golfビジタープランでご利用いただけます。
※ＰＧＭで当選した無料プレー券をアコーディアのゴルフ場でお使いいただけます（逆も同様）。
※無料プレー券には食事代、振興基金、利用税、入湯税、キャディフィ、ロッカーフィ、プロショップでのお買い物などは含まれません。
＜共通注意事項＞
・「応募方法」記載の「プレー」は18ホール以上かつ2名以上でプレーされた方が対象となります。
また、日中のプレーも対象となります。
・当選したクーポンや無料プレー券については、他のクーポンや優待券、割引との併用はできません（ただし衒刃続主優待券のみ併用可）。
＜詳細は以下公式サイトをご覧ください。＞
【Night Golfについて】
ＰＧＭ https://www.pacificgolf.co.jp/selection/night_game/
アコーディア https://www.accordiagolf.com/special/night_golf/
【合同キャンペーンについて】
ＰＧＭ https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/night_golf/
アコーディア https://www.accordiagolf.com/campaign/2026/nightgolf/
パシフィックゴルフマネージメント株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 田中 耕太郎
本社所在地 ： 東京都台東区東上野一丁目14番7号 アイエムタワー
主な事業概要 ： ゴルフ事業の経営管理、ゴルフ場の運営及び運営受託
URL ： https://www.pacificgolf.co.jp/
株式会社アコーディア・ゴルフ
代表者 ： 代表取締役社長 三好 康之
本社所在地 ： 東京都台東区東上野一丁目14番7号 アイエムタワー
主な事業概要 ： ゴルフ場の運営・管理
URL ： https://www.accordiagolf.com/corp/
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関する報道関係者からのお問い合せ先＞
パシフィックゴルフマネージメント株式会社および株式会社アコーディア・ゴルフ 広報部
pr@accordiagolf.coｍ
関連リンク
岡部チサンカントリークラブ
https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/72.html
東名厚木カントリー倶楽部
https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/68.html
Night Golfについて
https://www.pacificgolf.co.jp/selection/night_game/