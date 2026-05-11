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古河電工、ENEOS、住友倉庫、SAFを活用したGHG排出削減の取組み推進について
古河電気工業株式会社（本社：東京都千代田区 以下、古河電工）、ENEOS株式会社（本社：東京都千代田区 以下、ENEOS）、株式会社住友倉庫（本社：大阪市北区 以下、住友倉庫）は、この度、東京都が実施する「企業のScope3対応に向けた航空貨物輸送でのSAF活用促進事業」（注1）（以下、本事業）において連携し、持続可能な航空燃料（SAF：Sustainable Aviation Fuel）（注2）の環境価値を活用しました。
本事業においては、貨物代理店として採択された住友倉庫と、荷主である古河電工がSAFの環境価値売買契約を締結し、ENEOSが有するSAFの環境価値提供スキームを通じて、航空貨物輸送におけるGHG（Greenhouse Gas）（注3）排出を削減します。
具体的には、古河電工が住友倉庫に委託して輸送する航空貨物について、ENEOSが住友倉庫および古河電工の双方に対して、それぞれのSAF利用相当量のGHG排出削減証明書を発行しました。その結果、貨物代理店独自のSAF環境価値管理プログラムを必要とせず、サプライチェーンにおける一気通貫での環境価値の利用が可能となりました。これは、GHG排出削減を促進する先進的な取組みとなります。
古河電工、ENEOS、住友倉庫の3社は、本事業を通じて、航空輸送分野における脱炭素化を推進するとともに、サプライチェーン全体でのGHG排出削減に貢献してまいります。
（注1）企業のサプライチェーン全体におけるCO2排出量削減への寄与を目的として、荷主が貨物代理店を通じて行う航空貨物輸送におけるSAF利用時に要する経費を東京都が支援する事業。
（注2）持続可能な航空燃料：廃食油、サトウキビ等のバイオマスや都市ごみ等を用いて生産される燃料。
（注3）温室効果ガス：二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）など、地球温暖化の原因となる温室効果を持つ気体の総称。
■お問い合わせ先
古河電気工業株式会社
広報部 お問い合わせフォーム：https://www.furukawa.co.jp/srm/form/index.php?id=news
ENEOS株式会社
広報部メディアリレーショングループ pr@eneos.com
株式会社住友倉庫
事業推進部広報ＩＲ課 ir_bx@sumitomo-soko.co.jp
具体的には、古河電工が住友倉庫に委託して輸送する航空貨物について、ENEOSが住友倉庫および古河電工の双方に対して、それぞれのSAF利用相当量のGHG排出削減証明書を発行しました。その結果、貨物代理店独自のSAF環境価値管理プログラムを必要とせず、サプライチェーンにおける一気通貫での環境価値の利用が可能となりました。これは、GHG排出削減を促進する先進的な取組みとなります。
古河電工、ENEOS、住友倉庫の3社は、本事業を通じて、航空輸送分野における脱炭素化を推進するとともに、サプライチェーン全体でのGHG排出削減に貢献してまいります。
（注1）企業のサプライチェーン全体におけるCO2排出量削減への寄与を目的として、荷主が貨物代理店を通じて行う航空貨物輸送におけるSAF利用時に要する経費を東京都が支援する事業。
（注2）持続可能な航空燃料：廃食油、サトウキビ等のバイオマスや都市ごみ等を用いて生産される燃料。
（注3）温室効果ガス：二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）など、地球温暖化の原因となる温室効果を持つ気体の総称。
■お問い合わせ先
古河電気工業株式会社
広報部 お問い合わせフォーム：https://www.furukawa.co.jp/srm/form/index.php?id=news
ENEOS株式会社
広報部メディアリレーショングループ pr@eneos.com
株式会社住友倉庫
事業推進部広報ＩＲ課 ir_bx@sumitomo-soko.co.jp