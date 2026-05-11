広島もとまち水族館 コラボ企画展『ほしになるまで、ニ。』にぼしアーティストNAMIKO氏のサイン会実施決定！

株式会社アクアメント

広島もとまち水族館（館長：佐藤文宏 所在地：広島市中区基町6‐78パセーラ7階）は、2026年5月31日（日）までアクアアライブギャラリーで企画展『ほしになるまで、ニ。』を開催中です。企画展関連イベントして、展示作品の複製原画の販売とサイン会、お子様も楽しめるワークショップ「めんだこぼうしをつくろう」を実施いたします。

企画展開催も残り2週間余りとなっておりますので、アーティスト「NAMIKO」氏と出会えるこの機会に、広島もとまち水族館で、作品を埋め尽くす綿密に描かれた数々の“にぼし” 一つ一つをじっくりと鑑賞ください。

１．複製画販売・サイン会

実施日時： 2026年5月30日（土）～5月31日（日）10時30分～12時30分、13時30分～15時30分

サイン会会場：CORAL～色彩のシーン

参加方法： 当日受付（※先着順）

※お電話での事前予約は行っておりません

対象者：イベント当日会場内で「複製原画」または

「にぼしとさかなのいらすとずかん」を購入された方

対象商品価格： 【複製原画】5,500円（税込）～

【にぼしとさかなのいらすとずかん】価格：3,850円（税込）

※企画展は無料で観覧いただけますが、サイン会ご参加には別途入場料必要

２．ワークショップ「めんだこのぼうしをつくろう」

NAMIKOデザインの深海魚「めんだこ」と「さめ」の帽子が作れるワークショップを開催します。

お子様でも簡単に作れるので、ぜひ親子でご参加ください。

開催日時：2026年5月30日（土）・31日（日）

10時30分～17時

開催場所：CORAL～色彩のシーン

参 加 費 ：500円（税込）

3．企画展概要

企画展名：企画展『ほしになるまで、ニ。』

開催日時： 2026年3月14日（土） ～5月31日（日）

展示会場：アクアアライブギャラリー

展示内容：原画・複製画 115点

観 覧 料：無料

主 催：広島もとまち水族館

4．NAMIKO（NIBOSHI&）アーティストプロフィール

愛知県出身。干からびてもなお輝きを失わない「にぼし」に魅了されて以来、日々「にぼし」を主題モチーフにし、作品制作をしている。ペインティング活動では、群集と生命への羨望をテーマにした作品を描き、Red Bull Ignition大阪・アメリカ村街路灯アートプロジェクト、コニカミノルタ×雑誌『Pen』エコ＆アートアワード、SHIBUYA ART AWARDSなどで入賞している。現在はにぼし作品以外にも、魚類を中心として色鉛筆で色彩豊かに表現した作品で全国の水族館や企業とタイアップを行い、コラボグッズ制作、個展開催などの活動を行っている。2024年にはパリの「Aquarium de Paris」にて自身初の海外での個展を開催。

広島もとまち水族館 施設概要

広島県広島市中心部クレド基町・パセーラ7Fに2025年10月31日にオープンした「水といのちのミュージアム」をコンセプトに、約200種類・3,000点の生きものを展示する体験型の水族館です。8つのエリアで構成され、香りや音、光、映像を用いた舞台美術的な空間演出により、訪れる人々に驚きと感動を提供します。

所在地： 広島県広島市中区基町6-78 パセーラ７階

営業時間： 通常10時~19時（最終入館：閉館30分前まで、季節により変更可能性あり）

料金： 大人（中学生以上）2,000円・小学生1,200円・幼児

大人1名につき1名無料、幼児２人目から500円

公式サイトはこちら(https://aquarium-hiroshima.com/)