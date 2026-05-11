株式会社サーバーワークス

アマゾン ウェブ サービス（以下： AWS ）の AWS プレミアティア サービスパートナーである株式会社サーバーワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大石 良、以下：サーバーワークス）は、サーバーレス・生成AI領域に強みを持つRagate株式会社（本店所在地：東京都中央区、代表取締役：益子 竜与志、以下：ラーゲイト社）の発行済株式の一部を取得し、資本業務提携を行うこと、および将来的な完全子会社化を企図した合意に至りましたので、下記のとおりお知らせいたします。

■株式取得の背景

サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ、1,540社を超える企業のクラウド導入・運用を支援しています。主力であるAWS環境の支援に加えて、2021年からは当社の子会社である株式会社G-genを通じてGoogle Cloud領域にも進出しており、顧客の多様なニーズに応えるマルチクラウド対応力とグループ体制の強化を進めております。

一方、ラーゲイト社は「最新技術を大衆化する」をミッションに掲げ、フルサーバーレス開発や、生成AI（AX：AI Transformation）領域において高い専門性を有するプロフェッショナル集団です。同社は、AWSアドバンストティアサービスパートナーとして、システム開発のみならず、経営戦略とテクノロジーを繋ぐコンサルティングや、M&AにおけるITデューデリジェンス支援など、専門性の高いサービスを展開しています。

本提携により、サーバーワークスグループが持つ大規模な顧客基盤・エンタープライズ向けのインフラ導入実績と、ラーゲイト社が持つ最新鋭のAI・サーバーレス技術を融合させます。これにより、AWS・Google Cloud双方の環境下において、顧客のビジネス成長を加速させる包括的なクラウド・AI支援を提供します。

■本提携の概要と今後の展開

まずは20%の株式取得による資本業務提携から開始し、両社での事業計画の推進とシナジー創出を確実なものにしながら、段階的に完全子会社化を進めます 。ラーゲイト社の高度な知見をグループ全体に取り込むことで、企業のAI活用推進（AX）を強力に支援する体制を整えてまいります。

■Ragate株式会社について

Ragate株式会社は、「最新技術を大衆化する」をMISSIONに「クラウド・AI技術を戦略の中核へ」をキャッチコピーに掲げ、2017年の創業以来、クラウドネイティブ・モダンUIなど先端技術領域における顧客支援を一貫して手がけてまいりました。現在は、AX（AI Transformation）戦略の策定・伴走支援を中心に、AI駆動クラウドマイグレーション、AI駆動UI/UX設計、ITデューデリジェンス、DIGITAL PMIまで幅広いサービスを提供しています。独自AIエージェント「Openclaw」やClaudeCode・Cursorを駆使した高生産性業務フローを構築し、DX・AX支援領域における明確な優位性として、顧客のコスト大幅削減を実現しています。MBAスキルによる戦略コンサルティングと高度な技術実装を一気通貫で提供できる体制のもと、成長企業にとって欠かせないテクノロジーパートナーとして邁進してまいります。

■株式会社サーバーワークスについて

サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ、2008年よりクラウドの導入から最適化までを支援しているAWS専業のクラウドインテグレーターです。

2026年2月末現在、1,540社、29,800プロジェクトを超えるAWS導入実績を誇っており、2014年11月よりAWSパートナーネットワーク（APN）最上位の「AWS プレミアティアサービスパートナー」に継続して認定されています。

移行や運用、デジタルワークプレース、コンタクトセンターなど多岐にわたって認定を取得し、AWS事業を継続的に拡大させています。

取得認定、実績についての詳細はこちらをご覧ください：https://partners.amazonaws.com/jp/partners/001E000000NaBHzIAN/

＊本リリースに記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。

＊本リリースの情報は発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。