ブランドビジュアル×体験×対話設計で、企業のブランド体験を拡張する対話型AI搭載バーチャルヒューマン「ELTOA（エルトア）」を提供開始

株式会社ELTOA

株式会社ELTOAは、高精細CGや生成AIビジュアルと高度な対話AIを融合させたバーチャルアシスタント「ELTOA（エルトア）」を正式にリリースいたしました。

「ELTOA」は、単なる自動応答プログラムではなく、企業の「顔」としてブランドの世界観を体現できるようフルカスタマイズ可能なバーチャルヒューマンです。高精細CGや一貫した生成AIビジュアルによる実在感と、文脈を理解しながらの高品質な応答カスタマイズにより、店舗・オフィス・展示会・オンライン接客など、あらゆるタッチポイントでこれまでにないブランド体験を創出します。

【ELTOAが解決する課題】

現在、人手不足やリモート環境整備といった背景もあり、多くの企業がAIチャットボットやアバターを導入しています。その一方で、普及に伴って様々な課題も存在しています。

・ブランドイメージとの乖離

・選択式の質問や、一辺倒な応答による顧客体験の質の低下

・実際の現場における活用率の低下

ELTOAは、単なるAI対話ツールではなく、ブランドビジュアル、ユーザー体験、そして対話を全て一気通貫で設計することで、従来にないブランド体験クオリティを実現したAIバーチャルアシスタントです。

【コンセプト】

「人にしか答えられないことから、人には答えられないことまで。」

まるでそこに人がいるかのような体験を実現します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=B6Sn2BiAOEo ]

コンセプトムービー

【ELTOAの強み】

■ ブランドビジュアル設計

ブランドの世界観を体現する、人格とビジュアルの構築

デザインとテクノロジーの両面で多数の実績を誇るFabrica.が、これまで培ってきたVI（ビジュアル・アイデンティティ）開発やアートディレクション、体験コンテンツ制作の知見を活かし、企業ごと・ブランドごとに最適化された人格設計・話し方・ビジュアル表現を実現します。

フォトリアルからデフォルメされたアニメ調まで、単なる「見た目」ではなく、ブランドの持つ要素を丹念に抽出し、世界観そのものを体現するようなバーチャルアシスタントを作り上げることが可能です。

「Virtual Assistant RiCA」 CGでは表現が難しいとされる煽りカット含め、どのアングルからでも耐えられるビジュアル

■ 体験設計

あらゆる顧客接点を設計し、スムーズな態度変容へ

導入したものの、なかなかお客様に活用してもらえない。思い描いたような行動変化につながらない。こうした課題の多くは、導入前の体験設計が十分でないことに起因します。

ELTOAでは、顧客が「どこで出会い」「何を感じ」「どのように行動を変えるのか」というシナリオを細かく想定し、その導線全体を設計。単なるツールの導入支援ではなく、Web、展示会、店舗、施設サイネージなど、デジタルとリアルの接点を横断しながら、一貫したブランド体験を構築します。

■ 対話設計

ブランドの求める印象を“話し方・聞き方”トータルで設計

あらゆるブランド、商品、サービスがそれぞれのパーソナリティ、いわば人格のような魅力的な個性を持っています。ELTOAでは言葉遣いはもちろん、話し方のトーン、リアクションのパターンだけでなく強弱に至るまで、一貫したコミュニケーションをご提案します。

さらに、会話で欠かせないのは双方向性です。意図や文脈を汲み取りながら聞き方もカスタマイズ。設置シーンに応じた振る舞いを細やかに切り替えられ、ブランド体験にふさわしい対話を実現します。

■ 応答技術

“人がいるような”自然なコミュニケーションを技術で再現

目の前の人と話す時、人は会話内容だけではなくその表情や仕草、さらには間の取り方などの情報をキャッチしています。ELTOAでは、大規模言語モデル(LLM)を活用し、ユーザーの意図や会話の文脈をしっかりと理解した上での自然な対話制御を標準装備。生成された音声に合わせ、表情・視線・頷きなどの非言語コミュニケーションもリアルタイムで制御しています。また、日本語音声の口の動きを表現するモデルも既存ライブラリではなく、独自で開発しています。単なる応答ではなく、「人と話している」という実感のある高品質な対話体験にこだわっています。

【活用シーン例】

ELTOAは、対話を通じた顧客体験はもちろん、企業やブランドの認知拡大/ブランディング/ロイヤリティ向上といったコミュニケーションが求められるあらゆる領域で活用可能です。

- 企業・ブランドコミュニケーション：話題性のあるブランド体験- 展示会・商業施設・ショールーム：商品説明や接客- 受付・コンシェルジュ：ホテルや企業での無人対応- 教育・介護：感情に寄り添い、何度でもやり取り- エンターテインメント：世界観のある対話コンテンツ展示会・商業施設・ショールーム：商品説明や接客

受付・コンシェルジュ：ホテルや企業での無人対応

エンターテインメント：世界観のある対話コンテンツ

※想定活用シーンの画像は、イメージです。実際の画面・仕様とは異なる場合があります。

【導入プラン】

・ベーシックプラン

最短1ヶ月で簡単導入。

標準設定のバーチャルアシスタントをすぐにご利用いただけます。

名前や性格、情報のカスタマイズは管理画面で簡単に設定可能。

・カスタマイズプラン

ベーシックプランに加えて、外見や音声までカスタマイズ。

出力情報のカスタマイズでは、独自項目の実装も可能。

・フルオーダープラン

ご要望に合わせてオリジナルビジュアルの作成はもちろんのこと、

出力情報のカスタマイズでは、独自UIや既存システム連携なども柔軟に対応いたします。

<設計オプション>

ブランドビジュアル設計/体験設計/対話設計

ELTOAはツール導入のみでもご利用いただけますが、

よりブランドに最適化された体験を実現するための設計支援もご提供しています。

もちろん、お客様またはパートナー企業側で設計いただくことも可能です。

【今後の展望】

今後は、プロトタイプの提供および実証実験を通じてユースケースを確立し、順次サービスの展開を進めてまいります。また、企業ごとのブランド戦略に最適化されたバーチャルアシスタントの提供に向け、単なる業務効率化ではなく、新しい顧客接点の創出を目的としたパートナー企業との連携も強化してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社ELTOA

所在地：東京都渋谷区

代表者：代表取締役 岡田 敦子

事業内容：

AI搭載バーチャルアシスタントの企画・開発・提供、対話AIサービスの開発・運営・ライセンス提供

ブランド設計、体験設計、対話設計の提供

設立：2026年5月1日

資本金：900万円

関連企業：株式会社ファブリカ、株式会社HASH、株式会社アンディファインド

WEBサイト：https://eltoa.jp/(https://eltoa.jp/?utm_source=prtimes&utm_campaign=eltoa)

【本件に関するお問い合わせ先】

ELTOAでは、バーチャルアシスタント導入のご相談、事業提携、技術協力のご相談を随時受け付けております。ご興味をお持ちいただける企業様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

株式会社ELTOA

お問い合わせ：https://eltoa.jp/contact/(https://eltoa.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_campaign=eltoa)

また、ELTOAの展開を加速させるビジネスプロデューサー、プロダクトマネージャーも募集しています。